La salud como prioridad: presente y futuro en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso con la salud pública durante el Día Mundial de la Salud, priorizando la participación ciudadana y la atención cercana. (REUTERS/Alessia Maccioni)

En el Día Mundial de la Salud, la Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema público, a partir de la consolidación de una red sanitaria con fuerte presencia territorial que fomenta la participación ciudadana. Esta transformación se apoya en una inversión sin precedentes, la modernización de la infraestructura y la tecnología, con una agenda digital transformadora, y una estrategia que pone a las personas en el centro del cuidado y a los porteños como prioridad.

Cada 7 de abril, el Día Mundial de la Salud nos invita a hacer una pausa, a reflexionar sobre lo que hemos logrado y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con la sociedad respecto a lo que aún nos queda por hacer.

La salud pública es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Es el lugar donde se expresa de manera concreta la decisión colectiva de cuidarnos y cuidar a cada uno. Ese objetivo no puede ser estático, requiere adaptaciones permanentes, innovación y una inversión sostenida que esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

En la Ciudad de Buenos Aires atravesamos una etapa muy significativa en ese sentido. Con una visión compartida y un fuerte compromiso, impulsados por la decisión política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de priorizar la salud en la agenda pública, estamos llevando adelante un proceso de cambios profundos. Nuestra premisa es clara, no se trata solo de hacer más, sino de hacerlo mejor. Por eso buscamos organizar el sistema para que sea más accesible, eficiente y cercano para los vecinos de la Ciudad.

Los resultados empiezan a verse: solo en 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones en el sistema público y, desde el inicio de esta gestión, aumentamos un 30% la oferta de consultas. Detrás de esos números está la determinación concreta de ampliar la capacidad de respuesta del sistema y mejorar la experiencia de atención de cada persona.

Pero esta transformación no es solamente una suma de obras o equipamiento, es un cambio en la forma de entender la salud. Buscamos avanzar hacia una red integrada de cuidados progresivos, con un primer nivel de atención fuerte y distribuido en los barrios, que garantice cercanía y continuidad en la atención. Un sistema que acompaña a las personas a lo largo del tiempo, entendiendo la interdependencia entre los determinantes sociales, las condiciones familiares y la salud. Por ello, el sistema se organiza con médicos generalistas que trabajan cotidianamente en equipos interdisciplinarios y en red.

Acompañando a ese primer nivel, construimos nuevos centros de alta complejidad ambulatoria, para que el vecino no tenga la necesidad de acudir al hospital. Estos centros de diagnóstico y especialidades médicas pueden atender la mayoría de los problemas de diagnóstico y tratamiento de la comunidad, en una escala barrial brindando un ambiente más personalizado. El mes pasado inauguramos el tercer centro de este tipo en Villa Urquiza, que se suma a los ya existentes en Barracas y La Paternal, mientras avanzamos con un cuarto centro en Palermo. Este nuevo espacio acerca la atención a más de 500 mil vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.

Allí, en un edificio de dos niveles con 20 consultorios, funciona también una base del SAME y un Centro de Día dedicado a la salud mental. Al contar con áreas de diagnóstico por imágenes, laboratorio y múltiples especialidades, el centro permite resolver estudios y consultas en un mismo lugar, de manera ágil y eficiente.

A la par, estamos llevando adelante un plan de inversión y obras sin precedentes. Reforzamos los planteles con más de 600 especialistas, realizamos más de 500 obras en hospitales y centros de salud, incorporamos 5 mil nuevos equipos médicos y sumamos 700 nuevas camas para cuidados críticos e internación general. A todo esto se suma la incorporación de tecnología de alta complejidad, como el primer acelerador lineal del sistema público, resonadores, tomógrafos, torres de laparoscopias, endoscopios, ecógrafos, mesas de anestesia y angiógrafos entre otros, que mejoran significativamente la calidad de los tratamientos.

Este plan fortalece también el primer nivel de atención, con más centros de salud, equipos territoriales y una mayor presencia en cada barrio. Las obras abarcan toda la red sanitaria, desde la modernización de unidades de terapia intensiva hasta la ampliación de consultorios externos y la mejora de guardias hospitalarias.

A esto se suma un proceso sostenido de digitalización que permite mejorar el acceso y la calidad de la atención. La integración de sistemas, la digitalización de estudios y la gestión de turnos más eficiente son herramientas clave para agilizar los servicios y reducir los tiempos de espera, aportando transparencia al sistema. Gracias a estos avances, implementamos un centro de atención telefónica propio del Ministerio de Salud, diseñado para modernizar y optimizar el acceso a la salud pública y garantizar la prioridad de los porteños.

A través del nuevo 147, ahora podemos registrar en el sistema los pedidos de turnos pendientes, buscarles alternativas y contactar a los ciudadanos en las horas siguientes para ofrecerles la atención requerida. De esta manera, los porteños solo llaman una vez, nosotros nos encargamos de gestionar el turno y contactarlo para que sea atendido.

Esta modernización también nos permite identificar con mayor precisión a las personas con cobertura sanitaria y a los extranjeros, lo que facilita el cobro de prestaciones y el recupero de costos. Actualmente facturamos unos 17.000 millones de pesos por mes, recursos que se reinvierten tanto en el sistema como en nuestros profesionales.

Hoy en día los sistemas de salud de nuestro país enfrentan desafíos constantes. Estos abarcan desde el financiamiento y las condiciones económicas de los profesionales, hasta una clase media que cada vez más se vuelca al sistema público de salud. A esto hay que sumarle el aumento de la expectativa de vida y las condiciones crónicas con los cuidados necesarios, un modelo de vida que tensiona cada vez más la salud mental, en especial de los jóvenes y adolescentes, y la necesidad de incorporar las innovaciones y las nuevas tecnologías, entre otros. Frente a este escenario, la respuesta del Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud es clara y apunta a fortalecer lo público con decisión, planificación y una inversión sostenida.

Por ese motivo es que la Ciudad está atravesando una inversión récord en su sistema público de salud (equivalente al 16,5% del Presupuesto 2026), fruto de una política sostenida que entiende a la salud como una prioridad estratégica. Sin embargo, ningún sistema funciona sin las personas que lo sostienen todos los días, por eso quiero reconocer especialmente a los equipos de salud: médicos, enfermeros, psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, técnicos, promotores de salud, otros profesionales y personal de apoyo. Su compromiso y vocación hacen posible cada avance, incluso cuando las condiciones aún no han llegado a ser las que necesitan.

En este Día Mundial de la Salud renovamos este compromiso porque invertir en salud es, en definitiva, invertir en el cuidado, bienestar y desarrollo de toda la comunidad.