Netanyahu, el Papa, Trump y Guterres

El Papa Francisco, ya debilitado por la enfermedad, lanzó un último llamado al mundo por la paz. Denunció la carrera armamentística y destacó la necesidad de utilizar los recursos para combatir el hambre y promover el desarrollo de los pueblos (Vatican Media/Simone Risoluti/­ via REUTERS)

El papa León XIV ha defendido consistentemente la solución de dos Estados como la única vía para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Al igual que el papa Francisco los pontífices rechazaron y rechazan la guerra, siempre, y en especial cuando se trata de desalojar comunidades para quitarles sus tierras.

Francisco reiteradamente pidió “el fin de la inercia del mal y los vientos mortíferos en Palestina, Israel, Siria y Líbano”. Netanyaho no sólo no oyó, siguió ordenando a sus soldados que sigan bombardeando y asesinando a hombres, mujeres y niños. Y produjo una escalada en el conflicto provocando el asesinato inmoral, ilegítimo e ilegal del Ayatolá Alí Jomenei, parte de su familia y miembros de su gabinete. Comprometiendo en eso a la Primer potencia de la Tierra.

Innumerables fueron los mensajes y acciones del papa Francisco tendientes a articular un diálogo que hiciera posible una paz duradera. Como lo recuerda Andrea Tornielli (Vatican News, 3/05/2025) el papa Francisco que mientras fue el Jefe de la Iglesia católica y una de las máximas autoridades morales del planeta pidió por la paz en “(…) su último grito al mundo. Él, profeta desoído y casi sin voz por la enfermedad, quiso gritar al mundo su mensaje de paz. Su mensaje contra la loca carrera armamentística que sustrae recursos para el bien de los pueblos y los invierte en instrumentos de muerte y destrucción: “¡No hay paz posible sin un verdadero desarme!, dijo el papa Francisco en el Urbi et Orbi del Domingo de Pascua de 2025. ¿Y la respuesta del Sr. Netanhyahu cual fue?, la expresión más mundana y brutal. La continuación de las agresiones en Gaza y la exhibición de un espectáculo macabro de armas mortíferas lo más sofisticadas y dañinas que la imaginación pudo concebir.

El presidente Donald Trump expresó su rechazo a la anexión de Cisjordania, en contraste con la política de fuerza impulsada por Benjamín Netanyahu (Amos Ben Gershom/Israel Gpo vía ZUMA Press Wire)

“La necesidad que cada pueblo de proveer a su propia defensa —dijo Francisco hace justo un año hoy— no puede convertirse en una carrera armamentística general (…)”. Para enunciar, seguidamente, cuales son las “armas” de la paz: “la utilización de los medios disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que favorezcan el desarrollo”.

Claro que el Santo Padre, el de hace un año y el actual Pontífice, rechazaron implícitamente la anexión forzada. Han abogado por el reconocimiento del Estado palestino, denunciado la violencia, el sufrimiento en Gaza y el incumplimiento del derecho internacional.

Puntos clave de las declaraciones papales

Solución de dos Estados: León XIV reiteró que la coexistencia de dos Estados es la única solución posible, reconociendo que, por el momento, Israel no acepta esta propuesta.

Derecho a la tierra: El Papa afirmó que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra.

Crítica a la violencia: Expresó que no hay “futuro basado en la violencia, el exilio forzado, la venganza”.

Situación en Gaza: Mostró dolor por el inmenso sufrimiento de la población en Gaza, describiendo la situación como una “tierra martirizada”.

Mediación del Vaticano: Reiteró el apoyo de la Santa Sede a una paz duradera y se ofreció como mediador para alcanzar una solución justa.

También el papa León XIV ha condenado la violencia y el desalojo de comunidades en territorio palestino (Europa Press)

El presidente Donald Trump y el gobierno de Israel

En días recientes dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar”.

Contrariamente a ello, el pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí avanza hacia la anexión de facto del territorio que representaría una gran parte del futuro Estado palestino.

El ministro de Defensa Israel Katz y el de Finanzas Bezalel Smotrich fueron los encargados de anunciarlas el 8 de febrero y afirmaron que cambiarán “drásticamente” el registro de tierras y la adquisición de propiedades en Cisjordania, facilitando “el desarrollo acelerado de asentamientos” judíos. El Ejecutivo israelí, y en concreto Smotrich, han apoyado activamente la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, desafiando la ley internacional.

Las nuevas medidas van a “permitir a los judíos comprar tierra en Judea y Samaria igual que lo hacen en Tel Aviv o Jerusalén”, dijeron los dos ministros en un comunicado conjunto, empleando el nombre bíblico para Cisjordania.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre el abandono de las normas del derecho internacional

También el ministro de Energía Eli Cohen afirmó que las nuevas medidas equivalen a la “soberanía de facto” de Israel sobre Cisjordania. En declaraciones a la radio del Ejército israelí, aseguró que las medidas “establecen una realidad sobre la base de que no habrá un Estado palestino”.

El Secretario General de la ONU

Antonio Guterres acusó a los líderes mundiales de admitir que en lugar de las normas del Derecho Internacional Público se esté aplicando en los conflictos internacionales “la ley de la selva” y en una declaración posterior expresó que “los líderes mundiales están dejando moribunda la cooperación global en medio de flagrantes violaciones del derecho internacional“.

El renacimiento cruento del lebensraum (de Hitler a Netanyahu)

La Primer Guerra Mundial se llevó a cabo entre 1914 y 1918. Fue una guerra de trincheras y finalizó con el triunfo de las fuerzas aliadas del Reino Unido, Francia y el Imperio ruso, entente a la que se incorporó en la última etapa Estados Unidos. Por otro lado estaban los imperios Austro Húngaro, el Otomano y el Imperio alemán. Con la derrota de estos últimos, dejó entre 15 y y 20 millones de muertos entre civiles y militares.

En el año 1919 se firmó entre otros el Tratado de Versalles que reconfiguró el mapa de Europa y otras áreas vinculadas. En 1923 se produjo una grave crisis económica en Alemania. En ese mismo año Hitler publico Mein Kamp (Mi Lucha), intentó derrocar al gobierno democrático, fue preso y desarrollo las primeras acciones políticas.

Las acciones del gobierno israelí y la indiferencia internacional profundizan el sufrimiento del pueblo palestino, según la postura del Vaticano

En julio de 1928 el partido nacional-obrero alemán perdió con el 2,6 por ciento de los votos, pero en 1932 en medio de una debacle económica mundial tras la crisis del 1929 ganó. El mariscal Von Hindenburg el 30 de enero de 1933 designó Canciller a Adolf Hitler. Este, con un discurso violento y autoritario prometió expansión territorial, estabilidad económica y estimuló el sentimiento de nacionalidad herido por los términos del Tratado de Versalles. Alemania desde el Tratado de 1918 perdió el 10 por ciento de su población y el 13 por ciento de su territorio y fue obligada a pagar una deuda monumental por los daños causados sin que se le permitiera participar en la discusión de los tratados de paz.

El término Lebensraum fue acuñado por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904). Durante las dos últimas décadas del siglo XIX Ratzel expuso una teoría según la cual el desarrollo de todas las especies, incluidos los humanos, está determinado principalmente por su adaptación a las circunstancias geográficas. Hitler que tenía un discurso mesiánico y actuaba bajo el influjo de un poder superior, tenía la más firme creencia de que por encima de Dios, el Destino, la Necesidad y la Historia está la Naturaleza (Mein Kampf, Londres,1939 Hurst and Blackett, pag.3).

Ante todo, Ratzel “consideraba la migración de especies como el factor crucial en la adaptación social y el cambio cultural. Creía que las especies que se adaptaban con éxito a un lugar se extenderían naturalmente a otros. De hecho, llegó a argumentar que, para mantenerse sanas deben expandir continuamente el espacio que ocupan, ya que la migración es una característica natural de todas las especies, una expresión de su necesidad de espacio vital”.

Con este término —Lebensraum, en alemán— el célebre geógrafo designaba “el área geográfica necesaria para que una población sobreviva según su modo de vida”. Desde la política fue un principio fundamental del nazismo que sirvió de fundamento para la expansión territorial alemana en Europa Central y Europa del Este (The New Fontana Dictionary of Modern Thought (1.999 p. 473, cit. en Lebensraum, nota 3, en Wikipedia).

La expansión de los asentamientos en Cisjordania y Gaza es criticada por líderes religiosos y organismos internacionales (Europa Press)

Los nazis de ayer (extrema derecha de Alemania) y los likudniks o colonos israelíes de hoy (extrema derecha israelí) en diferentes tiempos comulgan en la creencia del supremacismo de la raza aria los nazis y del supremacismo de la raza judía los likudniks o colonos en Cisjordania y Gaza.

Guerra de ocupación territorial e invasión cultural

La guerra de ocupación territorial e invasión cultural forma parte de la estrategia geopolítica de los imperios. Reeditado por Netanyahu con la teoría del Eretz Israel o Gran Israel, que comienza por anexar la Franja de Gaza, Cisjordania y el Sur del Líbano. Tal concepción coincide con la visión nazi y sionista revisionista y va en contra de las fronteras fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. El atentado del grupo terrorista Hámas del 7 de octubre que provocó una represalia de la que hablamos en detalle en nuestras notas anteriores.

La mecánica de las guerras de ocupación y apropiación

A fines del siglo XIX y principios del XX los gobiernos de Europa central fomentaban las colonias agrarias. Alemania promovió el establecimiento de colonias de alemanes fuera de Alemania con el propósito de conquistar territorios en Europa.

Esta era una de las políticas pregonadas por la Liga Pangermánica. Von Bernhardi, un militar de alto rango llegó a publicar en 1912 un libro titulado “Alemania y la próxima guerra” (1916, en español, 6ta. Edición, Barcelona, Biblioteca de la Univ. de Sevilla), comentando y difundiendo la Geografía política de Ratzel. Esta ideología dio lugar a un programa de expansión territorial lanzado por el Líder y Canciller Adolfo Hitler (1934) que se desarrollo durante los años 1934 a 1945. En ese proceso —según lo anticipara Ratzel— los de afuera debían operar colectivamente en forma de “pueblos” (Völkeanticiparar), donde un Völk (pueblo) conquistaba efectivamente a otro. Por “colonización” se refería al establecimiento de granjas campesinas por parte de los nuevos ocupantes.

La historia de las guerras de expansión territorial y colonización es una advertencia sobre los peligros de la ocupación en el siglo XXI (Europa Press)

Von Bernhardi discípulo de Ratzel sostenía la oportunidad de los Estados de aprovechar una guerra victoriosa para ganar terreno en Europa del Este promoviendo el asentamiento de campesinos en colonias.

El punto de inflexión crucial en el desarrollo del programa Lebensraum se produjo cuando los ejércitos alemanes conquistaron Polonia y el oeste de Rusia después de 1914. Se estableció entonces un régimen militar alemán (Oberost) en las provincias bálticas y en parte de Bielorrusia, bajo el mando del general Erich Ludendorff. La idea de adquirir Lebensraum en Europa del Este se convirtió así en algo bastante común, y cobró más impulso a medida que Alemania avanzaba en los diferentes frentes durante la Primera Guerra Mundial. La idea era que, una vez expulsada la mayor parte de la población autóctona, agricultores alemanes se asentarían en la tierra. Estos colonos serían principalmente veteranos de guerra y trabajadores urbanos, considerados clave para garantizar la “salud física y ética” de la nación alemana. Estrategia que veinte años después se intensificaría durante el período del nazismo.

Bajo el lema de “Trabajo alemán”, Oberost pretendía introducir una forma de auto gobierno burocrático en una zona que los ocupantes alemanes consideraban semibárbara. En este proceso, esta región pasó a ser vista como un “espacio” (Raum) alemán.

El modelo del lebensraum en las tierras de Gaza y Cisjordania

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció medidas que facilitan la expansión de los asentamientos en Cisjordania, desafiando las normas del derecho internacional (Europa Press)

El gobierno alemán de posguerra, mantuvo unos años esta situación en muchos casos conflictiva hasta que a finales de 1919 cuando los Aliados obligaron a los Cuerpos Libres a disolverse y regresar a Alemania.

De hecho, una razón de peso que decidió a Hitler invadir la Unión Soviética, en la llamada Operación Barbaroja en junio de 1941, fue su deseo de imponer el modelo nazi.

Hoy el pueblo palestino y de Cisjordania resisten el avance de los lebensraum. Un muro de contensión y control de parte de uno de los ejércitos mejor armados del planeta en el marco de una cuestionable legalidad. Todo lo cual apunta al desplazamiento o desalojo de esas tierras y/o a su destrucción y/o aniquilamiento de los habitantes y apropiación definitiva de la tierra.

Este cronista se pregunta ¿no se parecen demasiado la política de Netanyahu al plan de la política del lebensraum? ¿No se oye en el rugir de los lanzamisiles del Estado israelí y de los grupos terroristas el “Sangre y tierra” (Blut und Boden) de los soldados pangermánicos de la Alemania nazi? ¿No hay un paralelo entre la ilegalidad del Derecho Internacional y Humanitario en uno y otro caso? ¿El genocidio de Gaza y Cisjordania no es una “limpieza étnica” de la Tierra Prometida? ¿No son tan herejes los que invocan el Corán para poner una bomba y asesinar un lleno de miles de jóvenes espectadores como aquellos que invocan las Sagradas Escrituras para justificar los ataques a las poblaciones donde viven miles y miles de familias inocentes o el que reduce a escombros escuelas, hospitales, jardines de infantes o cementerios?

El único camino seguro de la paz es el diálogo, decía Francisco

El Papa Francisco siempre insistió sobre la importancia del diálogo para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente y condenó la posibilidad de una anexión forzada en Gaza y Cisjordania

Lo que se ha hecho hasta hoy es un fracaso. “La guerra siempre es un fracaso” decía el papa Francisco. Dios no permita que siga escalando. La cultura de la muerte como sucedió en la Alemania nazi o en Armenia con el gobierno del Comité de Unión y Progreso en el Imperio Otomano o el genocidio congoleño en el llamado Estado Libre del Congo o en las matanzas de los pueblos originarios durante y después de la conquista de América, el más actual genocidio rohinyá en Birmania por citar tan solo algunos pocos infiernos donde se instaló la inhumanidad de infames asesinos portadores de la peste, la cadena del mal demoníaco se hace interminable.

No obstante cuando llegue la paz —a través de la única arma efectiva que es el diálogo— para que esta sea perdurable “habrá que estar siempre atentos, porque los bacilos de la peste —como escribió el gran Camus— no mueren ni desaparecen jamás”.

Que el Señor nos bendiga a todos en estas Pascuas de Resurrección y que la mirada del papa Francisco desde el más allá ilumine la sabiduría de los líderes mundiales.