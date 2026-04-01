Selección de magistrados: el nuevo proyecto pretende modificar los beneficios que recibió el hijo del presidente de la Corte Suprema

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema

Emilio Rosatti es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Desde el año 2022, se encuentra concursando para acceder a una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Se trató del Concurso N° 473. Dicho concurso se encuentra regido por el Régimen de Selección de Magistrados actualmente vigente en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El mismo prevé un llamado (arts. 5, 6 y 49), una inscripción (arts. 21 al 28), la convocatoria a jurado (arts. 7 a 20) y la prueba de oposición escrita y evaluación de antecedentes (arts. 30 a 36).

En el mencionado concurso, hasta la etapa mencionada (prueba de oposición escrita y evaluación de antecedentes), Rosatti había quedado segundo en el examen escrito (sacando un 88 y solo siendo superado por Gonzalo Fernández con un 99), pero en la evaluación de antecedentes quedó noveno con 62,2 puntos.

El art. 37 del actual reglamento prevé que se fije un orden de mérito, teniendo en cuenta la prueba de oposición y la evaluación de antecedentes. En dicho orden de mérito, quedó: 1) Gonzalo Fernández (172,75); 2) Walter Alberto Rodríguez (155,70); 3) Patricio Octavio Longo (153,95) y 4) Emilio Rosatti (150,45).

Este orden de mérito es impugnable (conforme lo prevé el art. 38), y las impugnaciones las resuelve una subcomisión. Dicha subcomisión, conformada al efecto por Diego Molea y Carlos Matterson, redujo ciertos puntos a Fernández; y sumó algunos otros a Rosatti, generando que éste quede en tercer lugar.

Emilio Rosatti

Este tercer lugar acarreaba una complicación para Rosatti: el art. 44 del Régimen actual prevé que debe incorporarse una mujer en la terna.

Posteriormente a ello, los arts. 40 y 41 prevén las convocatorias a entrevistas personales y el dictamen de la Comisión de Selección. Allí es donde su problemática pareció verse resuelta: luego de las entrevistas, duramente cuestionadas por los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz por carecer de parámetros objetivos para valorar su influencia en el orden de mérito, Emilio Rosatti pasó del tercer puesto al primer puesto. En dichas entrevistas personales, de acuerdo con la Resolución 71/2024, estuvieron presentes Hugo Galderisi, Miguel Piedecasas, Alberto Agustín Lugones, Álvaro González, Maria Alejandra Provitola, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio y Diego Gustavo Barroetaveña; mientras que los Dres. Galderisi y Piedecasas, integrantes de la Subcomisión, elevaron el informe para consideración del Plenario.

Dicho dictamen (art. 44 del Régimen) fue elevado al Plenario y allí tratado (arts. 45, 46 y 48).

Mediante la Resolución 71/2024, se aprobó la terna para remitir al Poder Ejecutivo Nacional en el siguiente orden: 1°) Emilio Rosatti; 2°) Gonzalo Fernández; 3°) Sofia Chiambretto. De la lectura del acta de la entrevista personal, se detalló que Rosatti “demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional en el tribunal concursado”. Asimismo, que respondió de forma “detallada y solvente” y que respondió “ampliamente respecto de los tiempos del proceso”. Asimismo, se tuvo en cuenta que “entiende que el nuevo código va a acelerar los procesos” y que la presión social sobre los fallos de los magistrados, será resuelto por los medios que el nuevo Código brinda con la “oralidad y publicidad”.

Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz presentaron un proyecto para cambiar la selección de jueces y evitar la discrecionalidad

El presidente Milei, el mismo día que los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz presentaron el nuevo proyecto de Régimen para la Selección de Magistrados, remitió la terna que incluye a Rosatti al Senado de la Nación con la firma del ministro Mahiques.

La entrevista personal mencionada y los fundamentos -aparentes- que permitieron a Rosatti quedar primero en la terna en cuestión, parecen estar en franca oposición a la nueva regulación promovida por la Corte. Específicamente, la entrevista personal fue un tema central mencionado tanto por Lorenzetti como por Rosenkrantz. El punto VII de la acordada 4/2026 destaca, en referencia a la entrevista personal, que “la relativa amplitud con la que dicha instancia sido diseñada ha permitido que, en la práctica, su valoración se desarrolle sin criterios suficientemente estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos. Ello aconseja introducir reglas más claras y previsibles que aseguren que esta etapa cumpla adecuadamente su finalidad institucional, evitando que la valoración de los postulantes se haga de modo disfuncional para el objetivo de lograr identificar a los más meritorios e idóneos y que se altere de manera significativa el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas”.

Parece ser que, a estas cuestiones, se referían los ministros en cuanto a su motivación para introducir las modificaciones propuestas. Incluso, en el punto XI, la acordada dispone la acotación de la incidencia de esta etapa, “otorgándole un máximo de veinte (20) puntos sobre un total de doscientos (200), distribuidos en pautas tasadas, y estableciendo reglas objetivas para la conformación de las ternas y las listas complementarias, erradicando la posible manipulación de los resultados finales”.