El país real, más allá del algoritmo

La interna oficialista se juega en las redes sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

Argentina viene derrapando en decadencia y golpeó, una vez más, a la puerta de Balcarce 50. Encontró allí a la corrupción, que le franqueó la entrada. Ambas conocen los pasillos a transitar para seducir a sus moradores. También encontraron a una vieja conocida: la interna, que hoy muestra una musculatura robustecida.

Quizás estos tres componentes son los verdaderos vértices de un triángulo de fuego que viene actuando y afirmándose desde hace décadas. Esta figura isósceles atenta contra la política y sus protagonistas. Las eclipsa. Las derrite. Las transforma. Las maneja. Hasta podríamos decir que las conduce hacia otros intereses lejanos y contrapuestos de los que, originariamente, los llevaron a ocupar esa dirección postal.

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En este hoy, el presidente Milei debe conducir, ordenar y liderar un espacio viciado por los tres elementos mencionados. Su tarea es interrumpir la decadencia. Parece difícil, cuando se asfixia para ello la herramienta fundamental: la educación.

El Dr. Oscar Bottasso, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, le dijo a Infobae: “Si uno no tiene ciencia y carece de conocimiento, ni siquiera puede pensar los problemas que debe resolver, porque los desconoce”.

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También debe el Presidente cumplir con lo prometido en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo, cuando mencionó que en su gobierno la moral sería una política de Estado. Este principio rector, absolutamente necesario para un país empobrecido por la corrupción, se encuentra entorpecido por casos como el de Adorni, no esclarecido sino protegido. Se suma a Espert y Spagnuolo, con sus multiplicadores sobreprecios en la compra de insumos en la ex ANDIS. También al caso Libra, aún no aclarado.

En cuanto a la interna (las internas políticas feroces dejan en evidencia la poca expertise política y desnudan ambiciones inconfesables alejadas de la política), una cuenta apodada “periodista Rufus” desnudó lo que sucede por dentro en la red social X.

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Es verdad que este gobierno, en realidad el Presidente, creció al amparo de X, a su ritmo y con sus virtudes y bajezas. El mundo X ofrece un lugar donde la gran mayoría, tras el manto del anonimato, opera para su propio beneficio. Quienes la utilizan con su nombre y apellido, en general, no juegan estas aventuras.

Lo novedoso es que el Gobierno y su gabinete están atrapados en la red X. Está paralizado.

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Primer problema. Ya no es el diario de Yrigoyen y su realidad paralela, sino el algoritmo de Yrigoyen.

Segundo problema. A través de este micromundo de tuiteros profesionales, los espadachines de la interna por X desautorizan a Milei. Gravísimo. Para luego ¿suavizarlo? con un “le mienten al Presidente”. Igualmente grave. Peligroso por donde se lo mire. Principalmente, han perdido la dimensión de lo que es la figura presidencial, desgastándolo, horadándolo.

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El Presidente siempre fantasea con un golpe de la oposición a su gobierno. Debiera, y con urgencia, desactivar a quienes esmerilan su poder desde adentro y por redes.

Insólito.

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Al mismo tiempo que se difunde el dato récord de exportaciones en abril (US$ 8900 millones), lideradas por combustibles, energía, minería y el agro, más una cosecha prometedora por donde se la mire (U$S 35 mil millones), se conoció que el salario privado cayó en promedio un 5%. El salario público (mucho más el del Estado Nacional que el de las provincias), en promedio cayó un 17%. Con la aprobación de la ley que recorta los subsidios al gas en zonas frías, entre 3 y 4 millones de hogares verán recortados sus ingresos por al aumento de la tarifa entre un 30 y un 50%. Y muchos de los diputados nacionales de esas provincias lo han votado. En el mismo momento, se conoció la condonación a las empresas distribuidoras de energía de la deuda de U$S 1800 millones que tenían con CAMMESA.

En los bolsillos ultrarecortados de los jubilados en el período Milei, sus medicamentos aumentaron un 550%. También ha resuelto el Gobierno dar de baja el Plan Remediar, que proveía a 20 millones de personas con enfermedades crónicas.

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Hoy, en provincias como Santa Fe, que cuenta con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), esto se contrarresta. El gobernador Pullaro, esta semana, junto al intendente de la ciudad de Funes, Roly Santacroce, inauguraron un depósito logístico en Ciudad-Industria donde se almacenarán y distribuirán medicamentos e insumos a 790 efectores públicos. La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, enumeró: “Nación nos retiró todos los medicamentos esenciales, bajó el Remediar, los oncológicos, los de la salud sexual”.

El gobierno provincial aumentó la inversión y el presupuesto del LIF para compensar estos fuertes recortes en salud e impulsa una ampliación del 26% en la fabricación de medicamentos.

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Crece la mortalidad infantil, un 6.5%. Y aumentó un 71% la sífilis. 742 mil personas se quedaron sin obra social o prepagas, mucho tiene que ver con eso el cierre de 25 mil empresas (ha trascendido que el ministro Caputo estaría trabajando sobre un plan de rescate para PyMEs).

Este país real, que difícilmente se registre en la red X, existe, sufre y espera. Y merecería ser pensado.

Volviendo al principio de este análisis, a los alumnos de Medicina hace años les inculcan este concepto: “Se diagnostica lo que se piensa, se piensa lo que se sabe”. La gran pregunta es: ¿quién conoce y le interesa esa Argentina doliente en lo social, pero absolutamente generosa en cuanto a sus cadenas de valor, para diagnosticar y pensar un futuro distinto?