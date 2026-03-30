Opinión

Los secretos de los CEO’s para sobrevivir al caos mundial y salir ganando

La nueva normalidad global obliga a los CEOs a gestionar la incertidumbre y construir confianza como’ principal activo para sostener el crédito, los acuerdos y la operación diaria de sus empresas

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IA - CEO - empresas - trabajo - tecnología - 19 de febrero
La credibilidad acumulada se vuelve clave para acceder a financiamiento y suministros, en un entorno donde la previsibilidad es cada vez más escasa (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo que se discutió en Davos puede parecer lejano. Pero si hoy estás renegociando condiciones con un proveedor, esperando que te confirmen un embarque o revisando el costo de un crédito, ya sabés que no lo es.

El Foro Económico Mundial 2026 se desarrolló en un contexto que dejó de ser teórico. A pocos días del inicio de nuevos conflictos bélicos y con disputas comerciales abiertas entre potencias, el mundo dejó de hablar de riesgos potenciales y empezó a gestionar consecuencias concretas.

Uno de los consensos más claros fue que el mundo entró en una etapa de fragmentación sostenida: disputas comerciales, tensiones tecnológicas y alianzas cada vez más inestables. No se trata de una crisis puntual. Se trata de una normalidad marcada por la desconfianza.

Y cuando la confianza se vuelve escasa en la economía global, también se vuelve escasa en la economía local… y en la empresa.

Las cosas no encarecen porque sí. Encarecen cuando el mundo pierde previsibilidad y el riesgo aumenta.

Eso es economía real entrando en la operación diaria.

Durante años, el mundo funcionó con una arquitectura de poder distribuida. Hoy, con conflictos abiertos, poder en disputa y energía convertida en herramienta geopolítica, los costos ya no los pagan solo los países. Los paga cada empresa en su operación diaria.

Las empresas funcionan como pequeñas economías abiertas. Dependen de proveedores, financiamiento, talento y acuerdos externos.

Cuando el entorno global pierde previsibilidad, esas dependencias se vuelven más caras, más lentas y más selectivas.

El crédito no desaparece, se vuelve más exigente. Los proveedores no desaparecen, priorizan. Los acuerdos no se frenan, se negocian con más cautela.

Si alguna vez tuviste que esperar una confirmación que antes era automática, sabés exactamente de qué hablo.

Ahí empieza a aparecer una diferencia que no siempre se explica por números.

Claudio Zuchovicki insiste en una idea incómoda pero profundamente real: el verdadero termómetro del mercado no son sólo los datos, es la confianza.

El dólar no sube o baja únicamente por matemática. Los mercados se mueven cuando cambia la confianza y la percepción de riesgo. No reaccionan sólo a los hechos, reaccionan a lo que las personas creen que va a pasar.

Y cuando eso ocurre, el crédito se encarece, los acuerdos se retrasan y las decisiones se vuelven más conversadas.

Ese mismo fenómeno hoy atraviesa la economía global. La economía local y tu empresa también.

Por eso, en mercados tensos, la confianza deja de ser reputación. Se convierte en acceso económico.

Acceso a crédito cuando el financiamiento se restringe.Acceso a proveedores cuando los insumos escasean.Acceso a acuerdos cuando otros quedan afuera.

Muchos líderes ya vivieron situaciones que lo explican mejor que cualquier teoría: un proveedor que decide sostener entregas aun cuando el mercado está inestable. Un banco que mantiene una línea de crédito cuando otros clientes quedan en revisión.

No siempre es una cuestión de dinero. Muchas veces es una cuestión de credibilidad acumulada.

Porque cuando el mundo se vuelve incierto, los actores económicos no eligen sólo por precio. Eligen por previsibilidad. Eligen a quienes consideran confiables.

Estamos frente a un nuevo giro del mercado. Cuando el mundo pierde confianza, el CEO se convierte en el principal estabilizador económico de su organización. Pasa a ser una pieza central de la economía real de su empresa. Se convierte en el responsable de sostener la credibilidad que mantiene la posibilidad del crédito, los acuerdos y el flujo operativo.

En un mundo fragmentado, la diferencia entre operar y detenerse ya no depende sólo de la eficiencia. También depende del nivel de confianza que la organización supo construir antes de que el contexto se vuelva incierto.

Y eso no es teoría. Es lo que define si una empresa sigue operando… o empieza a frenarse.

La economía lo sabe desde siempre. Hoy el liderazgo empieza a tratar la confianza como lo que realmente es: un activo económico.

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