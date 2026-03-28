El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre oportunidades para la exportación de pick ups

Acuerdo con la UE: Argentina puede pasar de ser proveedor regional a exportador global de pick ups

A nivel global, el sector automotriz se caracteriza por mantener flujos de comercio intrarregionales, es decir, producen y venden en su vecindad: Sudáfrica exporta a Europa, África y Oceanía, Tailandia abastece a Asia y América del Norte, y Argentina a Latinoamérica. China vende principalmente al mercado interno.

Argentina es el cuarto exportador de pick ups a nivel global, aunque, hasta el momento, el destino principal de sus productos siempre quedó en el continente. Ahora, la producción de pick ups en Argentina tiene la oportunidad de romper esta lógica y acceder al calificado mercado europeo.

El acuerdo con la Unión Europea y el acercamiento comercial con Estados Unidos, junto a las reformas internas, plantean una oportunidad inédita para que la industria automotriz argentina se relance como plataforma exportadora. La firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur cambió el foco estratégico del sector automotriz nacional, situando a las terminales automotrices del país en condiciones de dar un salto al convertirse en productores regionales con potencial de expansión hacia mercados globales.

En pocos sectores esta perspectiva es tan evidente como en el de las pick ups medianas. Argentina ya ocupa un lugar relevante en este segmento. En 2025 se produjeron cerca de 300.000 unidades; el país es uno de los principales fabricantes mundiales (solo por detrás de Tailandia, Estados Unidos y China) y líder regional en esta categoría de vehículos.

Argentina es uno de los principales fabricantes mundiales (solo por detrás de Tailandia, Estados Unidos y China) y líder regional en esta categoría de vehículos

El perfil exportador del sector refuerza este posicionamiento. Más del 70% de la producción de pick ups se destina a mercados externos y las exportaciones superan las 200.000 unidades anuales, abasteciendo a más de 16 países de América Latina y el Caribe

Exportar a esta escala implica haber alcanzado estándares productivos, logísticos y comerciales consistentes con mercados exigentes. En otras palabras, Argentina no parte de cero: ya cuenta con capacidades industriales concretas sobre las cuales construir una estrategia de expansión internacional.

Europa como primer salto de escala

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur inicia una etapa de definición con señales alentadoras. La firma del entendimiento puso fin a una negociación que se extendió durante años y abre el camino hacia su implementación. En el Mercosur, los países aceleraron sus procesos internos de aprobación y ratificaron su respaldo político al pacto, mientras que, en Europa, aunque aún restan instancias institucionales por completar, el proceso sigue abierto y en movimiento. El escenario actual muestra un avance tangible de una asociación estratégica que se aproxima, paso a paso, a su entrada en vigor.

La firma del entendimiento puso fin a una negociación que se extendió durante años y abre el camino hacia su implementación (Foto: Reuters)

Durante años, el acceso al mercado europeo estuvo condicionado por barreras arancelarias que limitaron la competitividad de la producción argentina, pero el acuerdo UE–Mercosur comienza a cambiar esa ecuación. Europa dejaría de ser un mercado marginal para transformarse en un destino comercial viable para las pick ups producidas en el país. El potencial acceso a este mercado podría representar un aumento significativo en la producción argentina y una mayor diversificación de los destinos de exportación.

Los modelos fabricados en Argentina cuentan, además, con reconocimiento previo en mercados internacionales, lo que reduce parte del riesgo de inserción. A esto se suma una capacidad productiva instalada relevante, una cadena de proveedores experimentada y un ecosistema exportador que ya demostró su idoneidad.

Los modelos fabricados en Argentina cuentan, además, con reconocimiento previo en mercados internacionales, lo que reduce parte del riesgo de inserción

Durante años, países como Sudáfrica abastecieron estratégicamente a la Unión Europea gracias a acuerdos comerciales preferenciales. El nuevo escenario disminuye esa ventaja: si las condiciones de acceso convergen, la competencia se centra en productividad, costos, escala industrial y confiabilidad logística. En ese terreno, Argentina cuenta con activos para competir.

El nuevo vector: Estados Unidos

Otra variable clave es que el cambio de escenario no se limita al mercado europeo. Paralelamente, el acercamiento económico entre Argentina y Estados Unidos a partir del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones agrega un segundo vector estratégico.

Aunque este acuerdo no es un tratado de libre comercio pleno, establece un marco institucional destinado a facilitar el comercio, promover inversiones y reducir fricciones regulatorias entre ambas economías.

el acercamiento económico entre Argentina y Estados Unidos a partir del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones agrega un segundo vector estratégico (Foto: Reuters)

Para el sector automotriz, este acercamiento puede abrir nuevas posibilidades de integración productiva y comercial. Estados Unidos representa uno de los mayores mercados del mundo para las pick ups, con una demanda estructuralmente elevada vinculada a actividades productivas, logística y uso recreativo.

La posibilidad de que la producción argentina logre integrarse gradualmente a ese mercado ampliaría de manera significativa el horizonte exportador del sector. Así, la estrategia de inserción internacional de la industria podría evolucionar hacia un doble eje: Europa y América del Norte.

El factor clave: la competitividad

La competitividad interna de la economía argentina representa el tercer elemento determinante de este nuevo escenario. Ningún acuerdo comercial garantiza una expansión exportadora si no se apoya en mejoras de competitividad. En esta línea, las reformas en marcha pueden resultar decisivas.

Estados Unidos representa uno de los mayores mercados del mundo para las pick ups, con una demanda estructuralmente elevada

La reforma laboral, la reducción de costos no salariales, la disminución de la litigiosidad laboral y una mayor flexibilidad operativa para las empresas pueden influir en las decisiones de inversión, sobre todo para sectores intensivos en capital y altamente integrados a cadenas globales de valor.

Las terminales automotrices asignan inversiones en plataformas productivas comparando la competitividad de plantas instaladas en distintos países. El acceso a mercados, la previsibilidad regulatoria, los costos y la escala productiva suelen ser variables clave en esa evaluación, y el sector de pick ups en Argentina ha mejorado sus condiciones para abastecer a mercados muy exigentes.

Convertir esta oportunidad en una estrategia industrial sostenida dependerá del ritmo de implementación de los acuerdos internacionales, de la mejora de la competitividad y de la capacidad empresarial para transformar esta oportunidad en inversión, expansión e innovación en escala productiva.

El autor es Responsable de movilidad de consultora Abeceb