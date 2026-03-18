El Mercosur concluyó la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea tras la aprobación del Congreso de Paraguay

La Unión Europea y Mercosur firmaron un acuerdo comercial tras casi treinta años de negociaciones

El Congreso de Brasil y la Cámara de Diputados de Paraguay aprobaron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, completando el proceso de ratificación por parte de los países fundadores del bloque sudamericano.

Con esta decisión, todas las naciones de Mercosur dieron el visto bueno, finalizando el proceso requerido dentro del bloque sudamericano.

Para que el acuerdo empiece a aplicarse provisionalmente, la UE y los países del Mercosur deben completar un procedimiento formal que incluye el intercambio de notas diplomáticas.

La decisión se adoptó tras sesiones parlamentarias en ambos países, donde legisladores y autoridades destacaron la rapidez y el alcance de un tratado considerado uno de los más relevantes para ambos continentes.

En el caso de Brasil, la promulgación se realizó durante una sesión solemne con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, junto al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en menos de dos meses (Europa Press)

En tanto, Paraguay respaldó el acuerdo por unanimidad entre los 58 legisladores presentes, cerrando la última instancia parlamentaria requerida en el bloque sudamericano.

El proceso incluyó más de nueve horas de debate parlamentario, donde representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en la oportunidad que representa el acuerdo para ambas regiones.

Brasil y Paraguay se sumaron a la ratificación de países como Argentina y Uruguay. El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción tras casi 30 años de negociaciones, abarca un mercado conjunto de aproximadamente 718 millones de personas y un producto interior bruto combinado de USD 22 billones, según datos oficiales.

Con la aprobación, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente en mayo, siempre que el proceso europeo continúe según lo previsto.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea establece un área de libre comercio que integrará los mercados de Europa y Sudamérica bajo un marco común de reglas, reducción de aranceles y apertura de oportunidades para bienes y servicios.

El vicepresidente Geraldo Alckmin confirmó que el gobierno brasileño notificó a la Unión Europea sobre la promulgación, un paso necesario para la entrada en vigor provisional del pacto.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, notificó oficialmente a la Unión Europea sobre la ratificación (Reuters)

Varias de las disposiciones comerciales se aplicarán de inmediato, mientras que otras lo harán en etapas hasta su implementación definitiva.

Dos semanas antes, el Senado paraguayo había dado su aval y la promulgación ejecutiva quedó pendiente a la firma del presidente Santiago Peña.

Santiago Peña debe firmar la promulgación ejecutiva para completar el proceso en Paraguay (EFE)

Durante la sesión, el diputado Rodrigo Gamarra, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), subrayó la dimensión del mercado integrado tras la ratificación de los cuatro miembros fundadores.

El diputado Juanma Añazco lo definió como “el puente hacia la plena integración”, mientras que Alejandro Aguilera destacó el extenso trayecto de negociaciones y el significado histórico de su concreción.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 26 de febrero la disposición del bloque europeo para iniciar la implementación temporal del tratado.

Ursula von der Leyen anunció la disposición de la Comisión Europea para aplicar el acuerdo de forma provisional (Reuters)

Además, señaló que la aplicación provisional es un paso intermedio y recordó que la ratificación definitiva requiere la aprobación del Parlamento Europeo. El cuerpo legislativo europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, procedimiento que podría demorar varios meses.

(Con información de EFE)