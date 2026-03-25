Opinión

El nuevo interés empresario por el mercado brasileño

Consultoras y equipos especializados en internacionalización empresarial advierten una demanda creciente de compañías que ya no buscan sólo contactos o rondas de negocios, sino acompañamiento para estructurar una estrategia real de expansión

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Un dron muestra un cargamento
Un dron muestra un cargamento de soja en el corredor de exportación del puerto de Paranaguá, al sur de Brasil (REUTERS)

En un contexto en el que muchas empresas argentinas vuelven a poner el foco en la diversificación de mercados, Brasil reaparece como una de las opciones más concretas para pensar expansión regional. No sólo por proximidad geográfica o afinidad productiva, sino por escala, capilaridad comercial y volumen de demanda. Los últimos datos del comercio exterior argentino muestran, además, un escenario que volvió a darle dinamismo a la agenda exportadora: en enero de 2026 las exportaciones argentinas crecieron 11,4% en términos desestacionalizados respecto del mes anterior.

El interés no es meramente teórico. Durante 2025, las exportaciones argentinas totalizaron USD 87.077 millones, con un incremento interanual de 9,3%, mientras que en enero de 2026 alcanzaron USD 7.057 millones. Ese movimiento refuerza una tendencia: frente a un mercado interno muchas veces insuficiente para sostener planes de crecimiento, cada vez más firmas vuelven a analizar oportunidades regionales con una lógica menos exploratoria y más orientada a resultados.

En paralelo, también se observa una mayor actividad institucional y empresaria alrededor de la inserción PyME en Brasil. La convocatoria de la Cancillería argentina, a través de la Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes (DNTEC), para una misión Agtech a Mato Grosso entre el 21 y el 25 de abril de 2026; la misión comercial a Curitiba 2026 promovida por CAME junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, prevista del 14 al 16 de abril; las acciones recientes de promoción de alimentos y bebidas argentinos en ciudades como Recife, João Pessoa, Brasília y Goiânia; y acuerdos de articulación privada como el impulsado en 2025 por la Cámara de Comercio del Mercosur y Américas con la Cámara de Comercio Brasil-Catalunya, muestran que el mercado brasileño volvió a ocupar un lugar central en la agenda empresaria argentina.

En ese marco, las misiones comerciales cumplen un rol central como herramienta de apertura, visibilidad y generación de vínculos. En muchos casos, ese primer paso se complementa luego con instancias más específicas de acompañamiento técnico y comercial, necesarias para ordenar el proceso de ingreso, evaluar alternativas y dar continuidad a las oportunidades detectadas. Allí también participan consultoras especializadas en expansión regional que trabajan sobre la etapa de implementación y consolidación.

Ese cambio de enfoque también empieza a verse en el sector privado. Consultoras y equipos especializados en internacionalización empresarial advierten una demanda creciente de compañías que ya no buscan sólo contactos o rondas de negocios, sino acompañamiento para estructurar una estrategia real de expansión. En ese marco, Brasil vuelve a consolidarse como una plaza de interés para empresas argentinas de distintos sectores, aunque con una lógica distinta a la de otros momentos: menos improvisación, más planificación; menos expectativa general, más estrategia aplicada.

La discusión, en definitiva, ya no pasa sólo por identificar oportunidades, sino por la capacidad de convertirlas en procesos comerciales sostenibles. Y en esa profesionalización puede estar una de las claves de la nueva etapa exportadora argentina, especialmente para las PyMEs que buscan crecer en la región con un esquema más ordenado, competitivo y durable.

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