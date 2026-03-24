Por qué la cautela domina la visión de futuro en Argentina

Durante una disertación, el ministro Luis Caputo afirmó que la economía está en orden y responsabilizó al kirchnerismo por generar un daño económico y psicológico que lleva a gran parte de la población a pensar que al país necesariamente le irá mal

La cautela de la sociedad argentina frente al futuro económico tiene raíces profundas y responde a una historia colectiva marcada por sobresaltos y políticas cambiantes. Durante una disertación, el ministro Luis Caputo afirmó que la economía está en orden y responsabilizó al kirchnerismo por generar un daño económico y psicológico que lleva a gran parte de la población a pensar que al país necesariamente le irá mal.

El ministro destacó que el daño del kirchnerismo a la economía incluyó la expansión de la cultura de la dádiva y la erosión de la cultura del trabajo, hechos que, en su visión, explican el escepticismo actual. Enfatizó que no solo fueron medidas económicas controversiales, sino una serie de decisiones que socavaron la confianza en las reglas y el esfuerzo individual.

Sin embargo, disiento con la idea de que la gente actúe fundamentalmente por una cuestión psicológica producto del último ciclo político:

por la larga tradición de decisiones estatales que afectan la previsibilidad: desconfianza en la protección de la propiedad privada, confiscación de activos, controles de cambio, y la frecuente ruptura por parte del Estado de sus propias reglas de juego.

Ejemplo de lo anterior fue el anuncio del gobierno de que desde enero de 2026 las empresas podrían transferir utilidades y dividendos de 2025 sin restricciones. Sin embargo, la semana pasada el Banco Central resolvió que los bancos puedan transferir solo el 60% en tres cuotas y luego de autorización previa. Esto implica una continuación atenuada del cepo cambiario y, más relevante aún, una reversión de una regla impuesta previamente por la misma administración.

Disiento con la idea de que la gente actúe fundamentalmente por una cuestión psicológica producto del último ciclo político:

Retomando la discusión sobre el supuesto condicionamiento psicológico de la sociedad, los datos publicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP- permiten analizar objetivamente la situación empresarial. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, se registraron 22.608 empresas menos aportando al sistema previsional, cifra que resulta del saldo neto entre cierres y aperturas.

Más allá de que el cierre de una empresa ineficiente puede ser esperable, lo relevante es que la cantidad de nuevas empresas no alcanza para compensar las que cesan la actividad.

Más allá de que el cierre de una empresa ineficiente puede ser esperable, lo relevante es que la cantidad de nuevas empresas no alcanza para compensar las que cesan la actividad

El crecimiento económico depende de la inversión y la generación sostenida de empleo. Cuando aumentan las inversiones que demandan más mano de obra, la productividad sube, disminuye la desocupación y, posteriormente, mejoran los salarios reales.

En la última semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el dato oficial de desempleo del cuarto trimestre de 2025, que alcanzó el 7,5%. Se registra, así, un aumento respecto al cuarto trimestre de 2024 y al tercer trimestre de 2025.

El crecimiento económico depende de la inversión y la generación sostenida de empleo

No obstante, tener la macroeconomía en equilibrio no debería reflejarse en la pérdida de trabajos sino en una mayor demanda laboral y en un contexto de crecimiento empresarial, tendencia que no se verificó en el período.

Incluso considerando el crecimiento de los monotributistas, no se evidencia un incremento real en los niveles de ocupación.

Según el informe del Ministerio de Capital Humano, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 473.305 puestos de trabajo. Si se excluye el monotributo social -instrumento vinculado en su momento a prácticas discrecionales-, la reducción es de 91.599 puestos de trabajo registrados en el conjunto del sector privado, sector público y personal de servicio doméstico.

El registro de monotributistas y autónomos crece cuando hay despidos, ya que las personas buscan generar ingresos de manera independiente ante la falta de empleos formales.

Si se excluye el monotributo social -instrumento vinculado en su momento a prácticas discrecionales-, la reducción es de 91.599 puestos de trabajo registrados

Mora crediticia

Por otra parte, el deterioro de la situación de los hogares se observa en el fuerte aumento de la mora en las tarjetas de crédito, que pasó del 2% de la cartera de los bancos en enero de 2025 al 11% en enero de este año.

En el mismo período, la mora en los préstamos personales a familias subió del 3,5% al 13,2%, cuadruplicando el total de familias en situación de impago. Las empresas también registraron un incremento, con una mora que subió del 0,8% en enero de 2025 al 2,8% en enero de 2026.

Algunos analistas interpretan la suba de tasas de interés como una medida necesaria para controlar el tipo de cambio y la inflación, opción que el Gobierno podría reconsiderar ahora (Foto: Reuters)

Algunos analistas interpretan la suba de tasas de interés como una medida necesaria para controlar el tipo de cambio y la inflación, opción que el Gobierno podría reconsiderar ahora. Otros, en cambio, asocian este mecanismo al error estructural de ciclos previos, donde se utilizó el tipo de cambio como ancla para frenar la inflación a costa de elevar las tasas.

Antecedentes de crisis y desconfianza

No comparto la tesis de que la sociedad argentina padece un problema psicológico consecuencia del kirchnerismo que la induce al pesimismo estructural. El escepticismo de la gente frente a los cambios tiene fundamento en la propia experiencia:

el rodrigazo en 1975, luego de la inflación cero impulsada artificialmente por el ministro José Ber Gelbard ;

el colapso del plan austral y el fracaso del plan primavera, que desembocó en hiperinflación;

el corralito pese a la Ley de Intangibilidad de los Depósitos,

la posterior pesificación asimétrica en 2002:

la confiscación de ahorros en las AFJP en 2008; y

reiteradas ocasiones en que la propiedad privada fue vulnerada.

Sumado a esto, muchas personas han sido testigo del efecto del arbitraje entre tasa de interés y tipo de cambio y su desenlace inestable, como ocurrió en abril de 2018.

Por todo lo anterior, puede afirmarse que más que un condicionamiento psicológico, lo que predomina es la cautela basada en las experiencias vividas respecto a la política económica argentina.