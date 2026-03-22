Socios, amigos y conflictos

Los conflictos entre socios por falta de reglas claras ponen en riesgo la supervivencia de muchas empresas entre amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres amigos crean una empresa. Uno pone el capital. Otro trabaja todos los días. El tercero aporta contactos. Al principio, todo funciona. Nadie habla de reglas, ni de qué pasa si algo sale mal. “Nos conocemos de toda la vida”, dicen. Un año después, el que invirtió quiere recuperar su dinero. El que trabaja siente que hace todo. El tercero casi no aparece, pero reclama su parte. La empresa empieza a crecer, pero el conflicto también. Lejos de ser un caso excepcional, es una dinámica que se repite con frecuencia. En definitiva, es una historia que suele ocurrir más de lo que muchos imaginan. La mayoría de los emprendimientos entre amigos nacen sin acuerdos claros. No se definen roles, no se establecen mecanismos de decisión ni se prevé qué pasa si uno quiere salir o deja de cumplir su función.Y cuando aparecen los problemas, porque inevitablemente aparecen, ya no hay marco para resolverlos. Lo que antes se sostenía en la confianza empieza a depender de interpretaciones. Cada socio tiene su propia versión de lo que “se había acordado”. Lo que uno considera justo, otro lo ve como un abuso. Sin reglas claras, cualquier decisión se discute. Desde cómo usar el dinero hasta quién tiene autoridad para tomar decisiones importantes. Las conversaciones se vuelven tensas, después se evitan y finalmente se rompen. La empresa empieza a perder foco, se discute más de lo que se trabaja. En muchos casos, el negocio deja de crecer no por falta de oportunidades, sino por conflictos internos. Se frenan inversiones, se pierden clientes y se diluyen proyectos. Y cuando finalmente se busca una solución, ya es tarde. Sin acuerdos previos, todo depende de negociaciones difíciles o de procesos judiciales largos y costosos. Lo que pudo resolverse con previsión termina resolviéndose con conflicto.El resultado suele ser costoso. Muy costoso. En la práctica, estos conflictos terminan en bloqueos societarios, pérdida de oportunidades de negocio, salida forzada de socios o directamente la ruptura de la empresa.

No es raro que proyectos que podrían haber sido rentables se destruyan internamente, ni que se pierdan años de trabajo y sumas importantes de dinero. Pero hay algo peor, ya que muchas veces no solo se pierde la empresa, también se pierde la relación personal. Desde el punto de vista legal, una sociedad sin reglas claras es un escenario de alto riesgo. Porque cuando no hay acuerdos previos, cualquier conflicto se vuelve más difícil, más largo y más caro de resolver. Y lo más relevante es esto: casi siempre era evitable. Un acuerdo entre socios no es un acto de desconfianza. Es una herramienta de protección. Antes de empezar, hay cuestiones básicas que conviene dejar claras desde el inicio. No es una formalidad: es lo que después marca la diferencia. Todo emprendimiento necesita reglas desde el comienzo, no para complicar, sino para que funcione cuando las cosas dejan de ser simples. Primero, algo tan sencillo como clave: quién hace qué. No todos los socios aportan lo mismo ni de la misma manera. Hay quienes invierten dinero, quienes trabajan en el día a día y quienes aportan contactos o conocimiento. Si eso no se define desde el inicio, tarde o temprano aparecen los reclamos: “yo hago más”, “yo arriesgué más”, “yo debería ganar más”. Segundo, cómo se toman las decisiones. ¿Todo se decide por unanimidad? ¿Por mayoría? ¿Hay alguien que tenga la última palabra en temas operativos o financieros? Muchas empresas se paralizan no por falta de ideas, sino porque nadie acordó cómo decidir. Tercero, qué pasa si alguien se quiere ir, o deja de cumplir su rol. Este es uno de los puntos más conflictivos. ¿Puede vender su parte? ¿A quién? ¿Los otros socios tienen prioridad para comprar? ¿Qué pasa si alguien simplemente deja de trabajar, pero sigue siendo socio? Cuarto, cómo se valúa la participación. Cuando no hay un criterio claro, cada parte pone su propio número. Y ahí empiezan los conflictos más duros. Definir de antemano cómo se calcula el valor de la empresa evita discusiones que pueden trabar cualquier salida. Por último, cómo se reparten las ganancias. No siempre tiene sentido que todos ganen lo mismo. Puede haber diferencias según el aporte de capital, el trabajo o el riesgo asumido. Si esto no está previsto, las tensiones aparecen en el momento más sensible: cuando empieza a entrar dinero. Nada de esto es excesivo. Es, simplemente, poner reglas antes de que aparezcan los problemas. Porque cuando las cosas van bien, nadie discute. Pero cuando dejan de ir tan bien, todo lo que no se habló pesa. Porque en los negocios, confiar no alcanza. Y empezar una empresa con amigos sin reglas claras no es un gesto de lealtad, sino más bien una torpeza.

Es, muchas veces, el camino directo a un conflicto que no solo pone en riesgo la empresa, sino también la relación entre quienes la crearon. Y cuando eso ocurre, lo que se pierde no es solo dinero: también se pierde tiempo, confianza y, muchas veces, vínculos que no se recuperan.