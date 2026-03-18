Opinión

$LIBRA: el poder bajo sospecha

Basta de eufemismos. La causa que involucra a Javier Milei y su hermana Karina es un escándalo con olor a poder

El presidente Javier Milei y el empresario cripto Mauricio Novelli

La causa $LIBRA no es una irregularidad. No es un error técnico. Es un escándalo con olor a poder.

Porque cuando una operatoria de este tipo avanza, no avanza sola. Avanza porque alguien la habilita, alguien la tolera… o alguien la aprovecha.

Y acá hay preguntas que el Gobierno no puede seguir esquivando: ¿Quién estuvo detrás? ¿Quién firmó? ¿Quién miró para otro lado? ¿Quién ganó plata? Porque si no hubo delito, explíquenlo. Y si lo hubo, digan nombres. Lo demás es relato.

El problema no es solo judicial. Es moral e institucional. Porque cuando el poder no da explicaciones, cuando se esconde detrás de tecnicismos, cuando gana tiempo en lugar de decir la verdad… no se está defendiendo: se está delatando.

Y cuidado con esto: no alcanza con decir “que actúe la Justicia”. Eso ya lo escuchamos mil veces. Y sabemos cómo termina: años de expediente, nadie responsable y la sensación de que el poder siempre cae parado.

La pregunta es mucho más simple. Mucho más brutal: ¿En la causa $LIBRA hay corrupción… o hay protección? Y si hay corrupción, ¿va a caer alguien de verdad… o esto también se va a tapar?

Porque esta vez no se está investigando solo un caso. Se está midiendo algo más profundo: hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para protegerse a sí mismo.

Temas Relacionados

Javier MileiLIBRAMauricio NovelliOpiniónúltimas noticias

Últimas Noticias

Aprender a nadar a los 60: “Saldé una deuda de más de medio siglo”

En primera persona, la experiencia de dejar atrás años de vergüenza, reiniciar un mecanismo oxidado, vencer los pensamientos contradictorios y superar, en la madurez, un tropezón de la infancia

Aprender a nadar a los

Buenos Aires 1992: el día en el cual el brazo terrorista de Irán ingresó en mi vida

Han transcurrido 34 años del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que fue asesinada mi esposa Eli, de Bendita Memoria. Detrás del ataque terrorista que dejó un saldo de 29 muertos, estaban Irán y Hezbollah, su brazo ejecutor

Buenos Aires 1992: el día

Por qué cada vez más viajeros buscan destinos inesperados

El período festivo fomenta nuevos patrones en el comportamiento de quienes viajan, como la anticipación en la planificación y la preferencia por lugares menos concurridos, en medio de un escenario internacional marcado por mayor diversidad y cautela

Por qué cada vez más

La lluvia de dólares y el refugio del fin del mundo

La Argentina es uno de los mejores lugares del planeta ante un escenario de guerra global

La lluvia de dólares y

Debida diligencia en derechos humanos: una discusión impostergable

La debida diligencia no puede quedarse únicamente en el plano normativo o declarativo, sino que debe traducirse en herramientas prácticas

Debida diligencia en derechos humanos:
DEPORTES
Mano a mano con el

Mano a mano con el padre de Colapinto: “Franco saca más fuerza gracias al apoyo de la gente”

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

TELESHOW
Antonio Gasalla, a un año

Antonio Gasalla, a un año de su adiós: el artista que convirtió el humor en una radiografía del país

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

Wanda Nara rompió en llanto al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity: “Estuviste en mi momento más difícil”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con una represalia “decisiva” tras la muerte de su jefe de seguridad Ali Larijani

No eran gallinas prehistóricas: revelan cómo dinosaurios similares a las aves cuidaban a sus crías

El OIEA informó que un proyectil impactó en el recinto de la central nuclear iraní de Bushehr

Werner Herzog, contra la grabación compulsiva con teléfonos móviles: “Guardo las cosas en mi alma y en mi memoria”

La cara oculta de Berlín durante la segunda guerra mundial: arte, fiestas y supervivencia