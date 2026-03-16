Opinión

Cuando la escuela llega tarde: la historia del niño que nadie pudo salvar

El recorrido de Marcos revela cómo las advertencias educativas suelen quedar aisladas y subraya la importancia de respuestas conjuntas y tempranas ante realidades atravesadas por la pobreza y la desprotección estructural

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A veces las grandes deudas de la educación no aparecen en estadísticas ni en informes internacionales, aparecen en historias. En este caso, la vida de un niño que pasó por la escuela, pero quedó atrapado en un destino que parecía escrito de antemano.

En el barrio La Tablada de Rosario, Vilma, la maestra de Marcos, generó una advertencia temprana. Detectó que un niño de apenas cuatro años que asistía al jardín de infantes, estaba en una situación de enorme vulnerabilidad. Preocupada, decidió escribir un documento dirigido a las autoridades ministeriales; lo tituló “Un marco para Marcos”.

En aquel texto advertía que, si el Estado no intervenía a tiempo, el destino de ese chico podía quedar atrapado en un circuito del que muchos jóvenes no logran salir: la violencia, el delito o la exclusión.

Marcos creció en un contexto marcado por la pobreza estructural, la ausencia familiar y la presencia cada vez más extendida del narcomenudeo en los territorios urbanos más vulnerables. En enero de 2024, cuando tenía apenas 17 años, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Hoy, su historia es parte del libro “Niños sicarios”, de Germán de los Santos.

El relato duele porque señala algo que la sociedad muchas veces prefiere no mirar. “Cuando una vida joven se pierde en contextos de violencia, el fracaso no puede atribuirse a una sola causa.” No fracasa solamente una institución, fracasa una red de cuidados que no logró sostener a tiempo y se explicita que hubo un Estado ausente.

La escuela suele ser uno de los primeros lugares donde se detectan las señales de alerta. Docentes y directivos observan, escuchan, perciben cambios en las trayectorias de los niños y niñas; pero detectar no siempre alcanza.

La educación puede advertir, acompañar, contener; puede reconocer desigualdades y tratar de educar más allá de los límites personales y socioculturales. Sin embargo, cuando la vulnerabilidad social es tan profunda, la escuela necesita trabajar junto con otras áreas: Salud, Desarrollo social, Justicia, Trabajo, organizaciones comunitarias. Ninguna institución, por sí sola, puede revertir trayectorias marcadas por inequidades tan profundas.

“Los primeros años son determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social.” Y es sabido que, cuando las instituciones logran intervenir tempranamente, las oportunidades de transformar una vida aumentan de manera significativa.

Cada vez que un docente observa con atención a un niño, cada vez que una institución educativa se convierte en un espacio de cuidado y de oportunidad, se abre una posibilidad distinta; no obstante, es necesario que haya otras instituciones estatales que sostengan y que ayuden a revertir algunos escenarios.

La crónica de Marcos no es solo un drama individual. Es también una advertencia. Nos recuerda que las historias que terminan en violencia no empiezan el día en que ocurre la tragedia: comienzan mucho antes, cuando un niño vulnerable atraviesa la escuela, el barrio y las instituciones sin que el sistema logre sostenerlo a tiempo.

La maestra lo advirtió cuando Marcos tenía cuatro años. Lo escribió. Pidió ayuda. Pero nadie pudo salvarlo.

Las deudas de la educación existen y son muchas. Sin embargo, la verdadera deuda que esta narrativa revela no es solamente educativa; es una deuda social más profunda: la de construir redes capaces de sostener a los niños antes de que sus destinos queden atrapados en realidades que nadie logra revertir.

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