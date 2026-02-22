Cuántos millones de dólares perdieron las provincias por no aplicar regalías mineras móviles

La tasa tributaria para el cobre de los primeros productores mundiales fluctúa entre un 30,9% en EEUU al 43,1% de Perú; en Argentina alcanzaba el 51,1 por ciento

Al comparar la carga tributaria argentina con la de los países productores de minerales con los que competimos por el suministro, se puede entender con claridad las causas por las que nos esquivaban.

Según una publicación del Banco Mundial del 2022 la tasa tributaria para el cobre de los primeros productores mundiales fluctúa entre un 30,9% en EEUU al 43,1% de Perú; y en nuestro país alcanzaba el 51,1 por ciento.

Como equipo de campaña de Patricia Bullrich el Grupo Sarmiento proponía la eliminación de los derechos de exportación, el financiamiento del IVA de las Inversiones, la reforma para bajar el Impuesto a las Ganancias y la adopción de regalías mineras progresivas y móviles (RMPM), la necesaria normalidad macroeconómica, eliminación de cepos, unificación cambiaria y libre disponibilidad de divisas, ya que preveía un boom de inversiones y un notable aumento exportador.

El RIGI impulsado por el presidente Javier Milei despejó esos obstáculos, otorgó competitividad tributaria, estabilización macroeconómica, inflacionaria y cambiaria, prerrequisitos sine-quanon, y no únicos, para el arribo inversor.

La Ley de Glaciares

Luego de escuchar en el 2012 a los expertos en glaciología y ambientes crióticos Pablo Wainstein, Lukas Arenson, Matthias Jakob, Darío Trombotto, y MSc Silvio Pastore, aprendimos que ningún país del mundo había sancionado una ley con contenidos ideológicos y absurdas definiciones, por lo que luego de dos años propusimos una reglamentación de la Ley 26.639 para terminar con una decisión que apuntó a abandonar definitivamente la cordillera.

El necesario sistema de regalías mineras progresivas y móviles no es otra cosa de que los gobiernos provinciales corran la suerte de las empresas que se instalan en sus territorios

El Congreso de la Nación tiene la llave hoy para salir de la trampa. Sólo faltó que Greenpeace anuncie que los glaciares y el ambiente periglacial de Brasil es el que nos otorga 13.000 metros cúbicos por segundo en la desembocadura del río Paraná y creerle, para completar las sinrazones.

Regalías Mineras Progresivas y Móviles

Se comenzará a discutir próximamente. Al igual que ahora con glaciares, antes con cepos y retenciones, RMPyM. Apelar al sentido común es el camino en la búsqueda de una mayor competitividad, arribo de grandes inversiones y desarrollos sociales sostenibles.

RMPyM no es otra cosa de que los gobiernos provinciales corran la suerte de las empresas que se instalan en sus territorios.

Desde el 2017 con el geólogo y contador Daniel Gonzalo Jerez venimos batallando para que pasemos a un sistema que funcionó y atrajo decenas de miles de millones de dólares tanto en Chile como en Perú.

Resulta Increíble que nos cueste hacer entender que a grandes ganancias grandes regalías y con Regalías Mineras Progresivas y Móviles, la necesaria competitividad bajas ganancias bajas regalías. El Diputado Ricardo López Murphy presentó un proyecto al respecto y lo fundamenta.

Entre los años 2000 y el 2016 cuando Chile y Perú se consolidaban como primer y segundo productor mundial de cobre le llegó al primero USD 45.640 millones y a Perú USD 27.213 millones.

Nosotros, ladrando en tiempos del populismo K, logramos apenas el arribo de USD 106 millones para tareas de sostenimientos de mina Alumbrera.

Comenzaron a generarse demandas crecientes de minerales como el cobre, la plata, el litio y el uranio, cuyas reservas nos ilusionan con ser proveedores en el mercado global

En un mundo que retorna al oro como el mejor respaldo financiero, y tiempos de minerales críticos definidos tras el acuerdo del 2015 de la ONU reunida en París, comenzaron a generarse demandas crecientes de minerales como el cobre, la plata, el litio y el uranio, cuyas reservas nos ilusionan con ser proveedores en el mercado global.

Las demandas impactaron en los precios. Observemos lo que las provincias perderán en 2026 por no haberse interesado en imitar a Chile y fundamentalmente a Perú.

Analicemos el caso oro y litio en producción en nuestro país, en base a AISC: Costo total de mantener la producción de un metal durante todo el ciclo de vida de la mina, incluye costos de producción, gastos generales y administrativos, exploración de mantenimiento y gastos de capital (Capex) necesarios para sostener la operación, ofreciendo una visión más completa que los simples costos operativos-.

Tal vez ahora se comprenda el resultado de no conocer. No conocer que en tiempo de precios altos las regalías son un aporte fenomenal de recursos para trascender con desarrollos sociales, capacitaciones y el impulso a otras actividades productivas estratégicas. No conocer que en tiempos de baja de precios las regalías no serán un escollo que ponga en jaque la continuidad de los proyectos, pues el valor exportado se emplea casi totalmente en mantener la operación.

Esperamos ahora en un país macroeconómico normal, con RIGI y sin la amenaza de una Ley de Glaciares que apuntó a consolidar pobrezas, poder pasar a tener regalías mineras progresivas y móviles para ganar en confianza sin lesionar la competitividad.

Los autores son ex subsecretario de Minería Miembro del Grupo Sarmiento y líder del Grupo Sarmiento, respectivamente