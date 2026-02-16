Inversión de USD 18.000 millones: la minera Vicuña oficializó su plan para la explotación de oro, plata y cobre en Argentina

“Una inversión de esta magnitud se espera que genere beneficios económicos de largo plazo", dijo la empresa

La minera Vicuña anunció una inversión total de 18.000 millones de dólares a lo largo de varios años en dos proyectos de cobre, oro y plata en el norte de Argentina, informó la empresa en un comunicado donde presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA).

Si bien eran proyectos de los que se había hablado, se trata de una oficialización. Ahora el plan fue detallado e, incluso, la cifra total es mayor a la que se había especulado (unos USD 15.000 millones).

Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, precisó que la inversión inicial en sus proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, será de USD 7.000 millones desde 2027 hasta el inicio de la producción previsto para 2030.

El canciller Pablo Quirno celebró el anuncio en X: “Gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes. Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (top 5 a nivel mundial). Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos. Creamos las condiciones para que esto suceda, seguiremos avanzando”.

"Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones", aseguró Ron Hochstein, CEO de Vicuña

En un comunicado, la empresa reiteró que espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

“Una inversión de esta magnitud se espera que genere beneficios económicos de largo plazo, fortaleciendo las exportaciones, la infraestructura productiva y la creación de empleo. Desde una perspectiva territorial, la operación prioriza la participación de proveedores regionales y la contratación de mano de obra local, mientras que el enfoque de desarrollo por etapas permite gestionar la inversión de manera progresiva, reduciendo riesgos técnicos y acompañando el crecimiento del proyecto de forma predecible”, dijo Vicuña.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, comentó: “El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones. Estamos comprometidos a avanzar Vicuña de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades para generar valor sostenible para el país”.

“Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata”, detalló la empresa.

Además, enfatizó que la Evaluación Económica Preliminar que presentó es “un hito clave que posiciona al proyecto para una decisión de sanción hacia fin de año, tras lo cual se desplegaría el capex planificado de USD 7 mil millones para la Etapa 1, desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030. Durante 2026, el proyecto continuará avanzando en el diseño y la ingeniería de detalle, junto con la adquisición inicial de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo, así como mejoras al camino de acceso y la expansión del campamento”.

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene proyectos de clase mundial con los que busca posicionarse en el mapa mundial en un contexto de creciente demanda del metal para la electrificación, mientras el país intenta atraer las divisas extranjeras que tanto necesita.

Vicuña solicitó en diciembre su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos y legales a proyectos de exportación, bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

Detalles del proyecto

Vicuña dijo que “el proyecto se estructura en etapas en Argentina y Chile, alineadas con la madurez de cada activo y con la infraestructura necesaria para su desarrollo” y detalló tres partes.

La primera etapa se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

La segunda etapa contempla el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

La tercera etapa contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorpora infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.

Con información de Reuters