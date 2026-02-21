Opinión

Hace 23 años mi padre, adulto mayor, moría en un asalto

Pasó mucho tiempo, pero nada cambió. Atacar a un anciano debería ser considerado un delito agravado. En cambio, están desprotegidos, vulnerables y sus agresores, casi siempre impunes

Guardar
Foto de archivo de la
Foto de archivo de la víctima, un señor mayor, de un asalto violento en el año 2018 (@HBruscaglia)

Hace 23 años, mis padres, que por entonces vivían en San Isidro, fueron brutalmente golpeados durante un asalto. Mi padre murió por las trompadas recibidas y el susto. Mi madre, quedó desfigurada por la agresión.

Encontrar a los delincuentes nos llevó años. De los cinco atacantes, sólo dos fueron apresados y sentenciados. Los otros, seguramente, siguieron adelante con sus carreras delictivas. Uno de ellos había entrado y salido de la cárcel ocho veces, burlando los permisos de salidas transitorias. El otro también contaba con antecedentes penales. Formaban parte de una banda de gitanos, bastante conocida.

El fiscal Eduardo Rodríguez intervino en el caso, junto con un joven colaborador, hoy muy conocido por ser un fiscal muy comprometido que sigue trabajando en tribunales de San Isidro, el doctor Patricio Ferrari.

Pero el tiempo pasa, y nada cambia.

Una y otra vez, con pasmosa repetición, la gente mayor es atacada dentro de sus propias casas. Son sorprendidos entre los muros de sus hogares, engañosamente seguros y en soledad, por delincuentes que con toda impunidad violan rejas, portones y alarmas.

Moni, la abuela influencer que
Moni, la abuela influencer que recientemtente fue víctima de un violento asalto en su casa, grabó un mensaje asegurando que se encuentra bien físicamente

Los agresores son casi siempre jóvenes que sin piedad los golpean, les gritan y los torturan. Es como si la vejez los irritara y los volviera más salvajes. El aturdimiento juega en contra de la víctima. La lentitud, la sordera, las dificultades de visión y hasta la capacidad de comprensión enlentecida les impiden una reacción defensiva rápida. A los delincuentes, cualquier cosa les viene bien: dinero (generalmente poco), alguna joya, algún objeto de escaso valor. La cuestión es aturdir, dañar y llevarse un botín.

Para estos chacales, los viejos son fastidiosos. No colaboran, son el espejo de lo que que ellos nunca llegarán a ser: personas que han llegado al final de sus caminos con dignidad, queridos por sus familias y con el bagaje de una vida llena de historias y trabajo honrado.

¿Cómo llega un “viejo” a ser presa fácil para estos individuos?

Los caminos son varios. Uno muy común es la “industria del chisme”. La persona mayor que vive sola generalmente conversa en el barrio: tiene su rutina. La panadería, el almacén, la verdulería. Muchos los saludan con afecto y hasta los cuidan. Pero el dato se filtra. Hay individuos inescrupulosos que venden esta información. Otras víctimas son fichadas por la venta de una propiedad, o el cobro de la jubilación. Hacen inteligencia sobre determinada vivienda. Hay que estar atentos a posibles merodeadores. No es casual que las víctimas elegidas recientemente vivieran en San Isidro. La mayoría de ellas tenía un perfil similar: cierto “status” económico, soledad y vulnerabilidad.

Un jubilado de 88 años
Un jubilado de 88 años asaltado en Sarandí en 2024. Un flagelo sin freno ante la indiferencia de las autoridades

Los delincuentes saben que pueden escapar fácilmente. Un par de trompadas y listo. Pero si la víctima se defiende, sigue la tortura y, muchas veces, cebados, la muerte. ¿A quién le importará la suerte del abuelo o de la abuela ? A unos pocos. Total ya era viejo, casi un estorbo. ¿Quien defenderá a esa víctima? ¿La sociedad? Si, puede ser, aunque con todos los problemas que hay…

¿Los deudos? Y sí, hasta cierto punto. Pero la vida sigue, y reclamar justicia lleva tiempo y es extenuante.

Muy pocos casos se resuelven. Las bandas lo saben y se envalentonan.

¿Hay alguna manera de defender a los mayores?

Sì, claro que sÍ. En primer lugar, hacer campañas de prevención. La industria del chisme debe ser concientízada. No difundir datos personales en público. ¡Hasta las paredes tienen oídos!

Transmitir el enorme valor que significa cuidar y respetar a los ancianos. Cada adulto mayor representa un bagaje de historias, recuerdos y valores. Aún con sus achaques y discapacidades.

La familia debe comprometese a estar más presente y los vecinos a ser más solidarios.

Y para el final, tal vez lo más importante, un claro mensaje para los delincuentes: que sus acciones tendrán consecuencias.

Atacar a un anciano debe ser considerado un delito agravado. Con penas más severas y consecuencias muy significativas. Es hora de que la sociedad comprenda de una vez por todas que los mayores tienen que ser protegidos institucionalmente.

Pasaron 23 años …

Hoy, soy abuela de seis nietos. Integro la comunidad de los adultos mayores. Nada cambió, al contrario, el delito aumentó escandalosamente y vivo con miedo.

Temas Relacionados

Asalto a ancianosrobo a jubiladosasalto con violenciaFiscal Eduardo RodríguezFiscal Patricio FerrariDelito agravadoImpunidad delictivageneracion-silver

Últimas Noticias

Jubilaciones: del 82% al 61%, la transformación silenciosa del haber máximo jubilatorio

Treinta años después, el tope previsional no solo perdió distancia respecto del mínimo, sino también proporcionalidad respecto del salario máximo sobre el cual se aporta

Jubilaciones: del 82% al 61%,

El mercado de renta fija en pesos enfrenta tensiones por la contracción de liquidez tras la última licitación del Tesoro

La última operación de deuda de la Secretaría de Finanzas obligó a los bancos a recurrir a reducciones temporales de encajes, desatando una suba significativa en las tasas de caución y presión en los rendimientos a corto plazo

El mercado de renta fija

Reformas 2026: ¿Cuánto podrían bajar los precios de los autos?

El inicio del año encuentra al sector automotriz atravesado por expectativas clave. La eliminación de los impuestos internos a los vehículos de mayor valor, en el marco de la Ley de Modernización Laboral, podría redefinir las decisiones de compra

Reformas 2026: ¿Cuánto podrían bajar

Innovar o desaparecer: crecimiento para sobrevivir al futuro

Cada avance genera ganancias de productividad y bienestar, pero también obsolescencia y disrupción.

Innovar o desaparecer: crecimiento para

La paradoja de la empleabilidad de hoy: capacidad (in)suficiente

Un creciente número de trabajadores experimenta una sensación persistente de insuficiencia profesional, aun cuando acumulan títulos y certificaciones, en un entorno donde la formación continua se percibe como una obligación más que una opción

La paradoja de la empleabilidad
DEPORTES
La impresionante imagen que compartió

La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing

Revelaron los detalles de la declaración de Gianluca Prestianni ante la UEFA: qué le dijo a Vinicius Jr.

Cómo es el entrenamiento de los atletas para los Juegos de Invierno que previene lesiones

Las imágenes del accidente más escalofriante de los Juegos Olímpicos de Invierno: cortaron su rostro con el filo del patín y será operada

TELESHOW
Florencia Raggi compartió el instante

Florencia Raggi compartió el instante en el que conoció a Timoteo: la conmovedora imagen

De Felipe Fort a Fede Bal y Evelyn Botto: las figuras que asistieron al show de Nicki Nicole en el Teatro Colón

León Gieco visitó a Charly García y mostró el regalo que le llevó: “Coincidencia y sincronicidad absoluta”

Sofía Pachano contó por qué tuvieron que intervenir a su hijo a un mes de su nacimiento: “Para nosotros fue fuerte”

María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

INFOBAE AMÉRICA

Medio siglo del álbum de

Medio siglo del álbum de Peter Frampton que redefinió el impacto de las grabaciones de rock en vivo

Cuando la afición del Liverpool le gritó “¡Muere!” a Margaret Thatcher

Las verdaderas razones por las que el festival de Sundance cambia de sede a partir de 2027

Estados Unidos abatió a tres narcotraficantes en un nuevo “ataque cinético” contra una lancha en el Pacífico oriental

Panamá supera los 7 millones de dosis aplicadas contra el sarampión