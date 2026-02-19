La reforma y el futuro del trabajo

El Senado le dio media sanción a la reforma laboral que impulsa el Gobierno (Foto: NA)

En un contexto de transformación global, la reciente sesión en el Senado para tratar la reforma laboral no revela una verdadera discusión sobre el futuro del trabajo en la Argentina.

El debate llega fragmentado. Se discuten artículos sueltos, pero no aparece una mirada integral que conecte empleo, producción, sistema tributario, formación y tecnología. Sin esa visión de conjunto, cualquier reforma termina siendo un parche.

Se habla de contratos o flexibilización, pero casi nadie se anima a discutir la matriz real de costos y obstáculos del que produce. El problema del empleo no es solo laboral: está atravesado por impuestos distorsivos, regulaciones, cargas administrativas y falta de financiamiento.

Mientras esos temas siguen fuera de la mesa, no hay cambio de fondo.

Tampoco se revisan las reglas que organizan el mercado de trabajo. Nuestros marcos legales fueron pensados para una economía que está cambiando profundamente. Hoy conviven empleo tradicional, plataformas digitales y un creciente cuentapropismo que ya es estructural.

Ese escenario no encaja en los esquemas del siglo pasado. No actualizar esas instituciones también es una decisión política.

A esto se suma un vacío clave: la agenda tecnológica. La inteligencia artificial y la automatización están transformando tareas y profesiones. El trabajo del futuro no se parecerá al actual y, sin embargo, seguimos legislando como si nada de eso ocurriera.

Hablar de reforma laboral sin pensar en capacitación y reconversión es legislar de espaldas a la realidad.

Una reforma seria debería integrar cinco ejes:

Formalización del empleo, con casi 40% de informalidad.

Revisión de la estructura de costos y reglas productivas.

Capacitación y reconversión laboral frente a la tecnología.

Actualización de la representación en un mercado diverso.

Políticas de innovación con inclusión.

En esos puntos está el verdadero desafío. Lo que hoy se presenta como reforma está lejos de ser una transformación. Se tocan piezas sueltas sin abordar cómo generar más empleo de calidad en una economía digital.

Necesitamos menos marketing político y más política pública de verdad. Una reforma laboral debe ser parte de un proyecto de desarrollo que piense en la producción y en el trabajador.

Y en este debate, la Provincia de Buenos Aires es clave, ya que concentra gran parte del empleo y de la producción del país. Más allá de lo que se defina a nivel nacional, también hacen falta decisiones provinciales para impulsar a las PyMEs, simplificar regulaciones y preparar a nuestra gente para el trabajo del futuro.

Si no nos animamos a dar esas discusiones con honestidad, lo que hoy se presenta como reforma seguirá siendo solo un relato y no la transformación que Argentina –y Buenos Aires– necesitan.