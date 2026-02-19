Opinión

La reforma y el futuro del trabajo

El problema del empleo no es solo laboral: está atravesado por impuestos distorsivos, regulaciones, cargas administrativas y falta de financiamiento

Guardar
El Senado le dio media
El Senado le dio media sanción a la reforma laboral que impulsa el Gobierno (Foto: NA)

En un contexto de transformación global, la reciente sesión en el Senado para tratar la reforma laboral no revela una verdadera discusión sobre el futuro del trabajo en la Argentina.

El debate llega fragmentado. Se discuten artículos sueltos, pero no aparece una mirada integral que conecte empleo, producción, sistema tributario, formación y tecnología. Sin esa visión de conjunto, cualquier reforma termina siendo un parche.

Se habla de contratos o flexibilización, pero casi nadie se anima a discutir la matriz real de costos y obstáculos del que produce. El problema del empleo no es solo laboral: está atravesado por impuestos distorsivos, regulaciones, cargas administrativas y falta de financiamiento.

Mientras esos temas siguen fuera de la mesa, no hay cambio de fondo.

Tampoco se revisan las reglas que organizan el mercado de trabajo. Nuestros marcos legales fueron pensados para una economía que está cambiando profundamente. Hoy conviven empleo tradicional, plataformas digitales y un creciente cuentapropismo que ya es estructural.

Ese escenario no encaja en los esquemas del siglo pasado. No actualizar esas instituciones también es una decisión política.

A esto se suma un vacío clave: la agenda tecnológica. La inteligencia artificial y la automatización están transformando tareas y profesiones. El trabajo del futuro no se parecerá al actual y, sin embargo, seguimos legislando como si nada de eso ocurriera.

Hablar de reforma laboral sin pensar en capacitación y reconversión es legislar de espaldas a la realidad.

Una reforma seria debería integrar cinco ejes:

  • Formalización del empleo, con casi 40% de informalidad.
  • Revisión de la estructura de costos y reglas productivas.
  • Capacitación y reconversión laboral frente a la tecnología.
  • Actualización de la representación en un mercado diverso.
  • Políticas de innovación con inclusión.

En esos puntos está el verdadero desafío. Lo que hoy se presenta como reforma está lejos de ser una transformación. Se tocan piezas sueltas sin abordar cómo generar más empleo de calidad en una economía digital.

Necesitamos menos marketing político y más política pública de verdad. Una reforma laboral debe ser parte de un proyecto de desarrollo que piense en la producción y en el trabajador.

Y en este debate, la Provincia de Buenos Aires es clave, ya que concentra gran parte del empleo y de la producción del país. Más allá de lo que se defina a nivel nacional, también hacen falta decisiones provinciales para impulsar a las PyMEs, simplificar regulaciones y preparar a nuestra gente para el trabajo del futuro.

Si no nos animamos a dar esas discusiones con honestidad, lo que hoy se presenta como reforma seguirá siendo solo un relato y no la transformación que Argentina –y Buenos Aires– necesitan.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoCongreso de la NaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Consejo de Paz: un importante primer paso para la estabilización de la Franja de Gaza

El encuentro, encabezado por Donald Trump, representará la primera vez desde que Hamas desató la agresión terrorista en octubre de 2023 que un representante de Israel se reúna con múltiples líderes árabes en un foro diplomático formal

Consejo de Paz: un importante

Almafobia: cuando el verdadero miedo no es a la inteligencia artificial, sino a nosotros mismos

La respuesta no es huir del mundo digital, sino recuperar prácticas sencillas y profundas, espacios de silencio, conversaciones sin interrupciones, lectura reflexiva, contacto con la naturaleza, tiempo para pensar antes de decidir

Almafobia: cuando el verdadero miedo

Función institucional de la Cámara Federal de Casación Penal en clave de derecho comparado: lecciones del sistema procesal israelí

Disertación internacional del doctor Mariano Hernán Borinsky en la Conferencia Internacional “Reforma del Código Procesal Penal Federal. La experiencia del Sistema Israelí”, realizada el 18 de febrero de 2026 en Comodoro Py 2002 en la reinauguración de la Sala AMIA

Función institucional de la Cámara

Competir en estándares: la nueva frontera del acuerdo UE–Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur reconfigura el debate sobre competitividad. La discusión trasciende la reducción de aranceles y se centra en los desafíos regulatorios, la adaptación a estándares y la gestión de capacidades necesarias para acceder de manera efectiva al mercado europeo

Competir en estándares: la nueva

La mitad de las pymes no accede a crédito: por qué financiar fuera de la banca es clave para sostener el empleo

El acceso limitado a préstamos tradicionales afecta la dinámica de pequeñas y medianas empresas, obligando a buscar alternativas de financiamiento para sostener su funcionamiento y mantener puestos de trabajo en el sector privado

La mitad de las pymes
DEPORTES
El error del árbitro que

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia surcoreana sentenció a

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López