Ormuz: las nuevas Termópilas del siglo XXI

Una ilustración con un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán, tomada el 22 de junio de 2025,. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

A lo largo de la historia, los grandes conflictos no siempre se han definido en vastas llanuras ni en escenarios abiertos, sino en puntos geográficos estrechos, donde la geografía se convierte en estrategia y la estrategia en destino. Las Termópilas, en el año 480 a.C., fueron uno de esos lugares: un angosto paso donde un puñado de hombres decidió resistir el avance de un imperio.

Hoy, dos milenios después, el mundo vuelve a mirar con inquietud otro corredor estrecho, pero infinitamente más decisivo: el de Ormuz.

Geografía, poder y vulnerabilidad

Las Termópilas eran un cuello de botella natural. Su valor no residía en su extensión, sino en su capacidad de condicionar el movimiento de fuerzas superiores. Allí, el rey Leónidas y sus 300 espartanos, comprendieron que el terreno podía equilibrar lo que la cantidad desbalanceaba.

El estrecho de Ormuz cumple hoy una función similar, pero con una diferencia sustancial: no canaliza ejércitos, sino energía. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por ese paso de apenas 39 kilómetros en su punto más angosto. Cada buque que lo atraviesa lleva consigo no solo hidrocarburos, sino estabilidad económica global.

En este escenario, la geografía vuelve a convertirse en poder. Y, al mismo tiempo, en vulnerabilidad.

De la lanza al misil: la evolución del conflicto

Si en las Termópilas la resistencia se medía en escudos y lanzas, en Ormuz se mide en misiles antibuque, drones, guerra electrónica y capacidades de negación de área. Irán ha desarrollado una doctrina basada en la asimetría: no necesita controlar el estrecho de manera permanente; le alcanza con amenazar su cierre.

Esta lógica recuerda, salvando distancias tecnológicas, la estrategia espartana: no era necesario derrotar al enemigo en campo abierto, sino detenerlo en el lugar y momento adecuados.

Las fuerzas navales occidentales representan el equivalente moderno del ejército de Darío: superiores en número y tecnología, pero condicionadas por la geografía y la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación.

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán. 12 de abril de 2026. REUTERS

La inteligencia: el factor invisible que decide las batallas

Pero las Termópilas también dejaron una enseñanza menos épica y más decisiva: ninguna posición, por más sólida que parezca, es invulnerable si el enemigo logra conocer su punto débil. La traición de Efialtes, que reveló a los persas la existencia de un sendero de montaña que permitía flanquear a los espartanos, fue en esencia un triunfo de la inteligencia —en este caso, humana— sobre la resistencia física. No fue la superioridad numérica la que quebró la defensa, sino la información adecuada en el momento oportuno.

En el escenario actual, esa lógica se potencia exponencialmente. La inteligencia militar es el verdadero multiplicador de poder en Ormuz. Satélites, sensores, ciberinteligencia y vigilancia permanente permiten identificar patrones de navegación, vulnerabilidades logísticas y ventanas de oportunidad. Así como en las Termópilas el conocimiento de un sendero oculto definió el desenlace, hoy la capacidad de detectar debilidades en los dispositivos navales, anticipar movimientos o interferir sistemas puede inclinar la balanza sin necesidad de un enfrentamiento directo.

El mundo como rehén del estrecho

La gran diferencia entre las Termópilas y Ormuz radica en la escala de sus consecuencias. Mientras que la batalla griega definía el destino de ciudades-estado, lo que hoy está en juego en Ormuz es el funcionamiento del sistema económico global.

Un cierre, incluso temporal, del estrecho podría disparar los precios del petróleo, afectar cadenas de suministro, generar crisis energéticas en Europa y Asia, y desencadenar tensiones sociales y políticas en múltiples regiones.

En este sentido, Ormuz no es solo un punto estratégico: es un punto de presión sistémica.

Una lección que trasciende el tiempo

Las Termópilas no fueron una victoria militar en términos clásicos. Fueron una victoria estratégica en el plano simbólico y político: demostraron que frente a un adversario superior, la combinación de geografía, decisión y oportunidad puede alterar el curso de los acontecimientos.

Ormuz plantea hoy una lección similar. En un mundo que se creía globalizado y seguro, la persistencia de puntos estratégicos recuerda que la geografía sigue imponiendo límites al poder.

Para países como la Argentina, alejados de ese escenarios pero dependientes de sus consecuencias, la reflexión es inevitable. La seguridad de las rutas, la protección de los intereses nacionales y el desarrollo de capacidades propias no son cuestiones abstractas, sino requisitos concretos en un sistema internacional cada vez más inestable.

El estrecho de Ormuz cumple hoy una función similar, pero con una diferencia sustancial: no canaliza ejércitos, sino energía.

Entre Leónidas y el siglo XXI

Las Termópilas fueron, en esencia, una batalla por tiempo: ganar días para reorganizar fuerzas, y preparar la defensa, para construir una respuesta mayor.

Ormuz, hoy es también una batalla por el tiempo. Cada día que el estrecho permanece abierto es un día en que el sistema global continúa funcionando. Cada amenaza sobre su cierre es un recordatorio de lo frágil que puede ser ese equilibrio.

En el eco lejano de las Termópilas, el estrecho de Ormuz se erige como el nuevo paso donde se cruzan poder, geografía y destino. Un lugar donde el mundo entero observa un estrecho del que depende mucho más que el tránsito de barcos: depende, en buena medida, la estabilidad del orden internacional.