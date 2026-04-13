Las 4 claves de una guerra inédita

FOTO DE ARCHIVO: Las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la ciudad industrial de Ras Laffan, Qatar. 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Ucrania fue el laboratorio. Los drones, baratos, letales, imposibles de interceptar todos, pasaron de curiosidad táctica a arma definitoria del siglo XXI. Rusia los usó masivamente contra infraestructura civil. Ucrania respondió con ingenio. El mundo aprendió. Irán, quizás mejor que nadie.

Cuando Israel y Estados Unidos lanzaron la Operación Epic Fury el 28 de febrero, atacando instalaciones nucleares y militares iraníes, Teherán respondió con asimetría pura. Miles de drones y misiles sobre Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, Kuwait, Bahrein. Los sistemas aliados interceptaron más del 90%. Ese 5% que pasó fue suficiente para cambiar la ecuación energética del planeta.

Primera clave. El 19 de marzo, misiles iraníes golpearon Ras Laffan, el mayor complejo de GNL del mundo, en Qatar. “Los trenes de licuefacción 4 y 6, cada uno capaz de producir 6,4 millones de toneladas de GNL por año, quedaron fuera de servicio.” En conjunto: 12,8 millones de toneladas anuales, 20.000 millones de dólares en ingresos por ventas de gas, 1.700 millones por mes. Y entre tres y cinco años para reparar.

Las turbinas destruidas eran Baker Hughes Frame-9: 132 megavatios cada una, valuadas entre 70 y 80 millones de dólares antes del conflicto. Son el corazón mecánico del proceso: sin ellas, los compresores no funcionan y el gas no puede enfriarse a -162°C para convertirse en líquido transportable.

Solo tres fabricantes en el mundo las producen: GE Vernova (Estados Unidos), Siemens Energy (Alemania) y Baker Hughes (Estados Unidos), con listas de espera de hasta seis años y precios que pasaron de 200 a 600 dólares por kilovatio, un 195% de aumento desde 2019, según Wood Mackenzie. “No va a haber turbinas en los próximos años para nadie. Ya no hay. Los que tengan disponibles esos instrumentos van a correr con millas de ventaja”, sentenció un experto de la industria. China, Corea del Sur, Italia y Bélgica recibieron notificaciones de force majeure. Europa volvió al carbón.

Segunda clave. La novedad no son los drones solos. Es la inteligencia artificial que los acompaña. CENTCOM usa la plataforma de Palantir junto al Maven Smart System para procesar datos de battlefield en tiempo real. Israel opera “The Gospel”, blancos estructurales, y “Lavender”, operativos individuales, sistemas que asignan puntajes de sospecha a velocidades imposibles para una mente humana.

Del otro lado, Irán recibe datos satelitales procesados con IA de la empresa china MizarVision, que identifica bases y equipos en minutos. Para contrarrestar los Shahed iraníes, Estados Unidos desplegó Merops: un sistema antidron con IA que caza drones con otros drones, cabe en el baúl de una camioneta y navega solo cuando hay interferencia satelital. Los ucranianos fueron convocados como asesores: conocen esos aparatos de memoria porque son los mismos que los rusos usaron contra ellos durante años.

Tercera clave. El cierre del Estrecho de Ormuz inauguró el capítulo más inesperado. Irán, cortado de SWIFT desde 2018, impuso su propio sistema de pago: bitcoin. Los buques deben declarar su carga y pagar un dólar por barril en criptomonedas. Un portavoz declaró que los navíos tienen pocos segundos para hacerlo, asegurándose de que no pueda ser rastreado ni confiscado por sanciones.

¿Por qué bitcoin y no stablecoins? Porque las monedas digitales atadas al dólar pueden ser congeladas por quien las emite, de hecho se bloquearon 3.300 millones de dólares ligados a la Guardia Revolucionaria, y bitcoin no puede ser congelado por nadie. El parlamento iraní lo convirtió en ley el 30 de marzo. “Un Estado construyendo una infraestructura financiera paralela que Washington no puede desactivar. Nunca había pasado a esta escala.” Con 21 millones de barriles diarios circulando por el Estrecho, el sistema puede generar hasta 7.600 millones de dólares anuales para Teherán. Razón suficiente para que el sistema financiero norteamericano le siga exigiendo a Trump regularizar urgente la industria crypto, ley mediante.

Las redes asociadas a la Guardia Revolucionaria representaban más del 50% del ecosistema cripto iraní en el último trimestre de 2025, con transacciones que superaron los 3.000 millones anuales. El peaje en bitcoin es la versión soberana e institucionalizada de lo que ya ocurría en las sombras. Un Estado construyendo una infraestructura financiera paralela que Washington no puede desactivar. Nunca había pasado a esta escala.

Cuarta clave. La tregua llegó el 8 de abril, pero no el acuerdo. China enfrenta presión inmensa: casi la mitad de sus importaciones marítimas de crudo pasan por el Estrecho y una crisis energética de escala mundial la complica directamente. Fue Beijing quien presionó a Teherán para negociar. Wang Yi realizó 26 llamadas mientras un enviado especial recorrió la región. El canciller pakistaní Dar estaba en Beijing cuando China y Pakistán lanzaron una iniciativa de cinco puntos para detener la guerra. Trump lo confirmó: “Escucho que sí”. El diseño de la paz nació ahí. China no medió por convicción. Medió porque la guerra le salía cara. Y porque sabe que una crisis energética sin freno es una crisis económica propia.

El campo de batalla ya no es el territorio. Es la cadena energética global, el sistema financiero, el espectro electromagnético y el espacio orbital.

Vance abandonó Islamabad sin acuerdo tras 21 horas de negociaciones. El Estrecho sigue cerrado. Cada barril que paga en bitcoin escapa al dólar para siempre. Desde el primer misil, la capitalización de los cinco mayores contratistas de defensa americanos creció más de 200.000 millones de dólares. RTX tocó su máximo histórico cinco días después de iniciada la guerra. Lockheed Martin subió 40% en lo que va del año. Quienes tengan una turbina disponible hoy no están en el mercado. Están en otra liga. Hay quienes pierden esta guerra. Y hay quienes la necesitan.

Sánchez pidió un ejército europeo “ya, mañana mismo” porque entendió lo que muchos tardaron en ver: “cuando tu aliado inicia una guerra que destruye tu gas y tu sistema de precios, ya no es tu aliado. Es tu problema.”