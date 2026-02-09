Opinión

La ludopatía infantil es una nueva adicción que no distingue clases sociales

La exposición a plataformas digitales sin supervisión incrementa el peligro de conductas compulsivas en los más jóvenes

El uso ilimitado de dispositivos
El uso ilimitado de dispositivos digitales promueve relaciones poco saludables y eleva el riesgo de ludopatía infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunos, las vacaciones significan playa, descanso y organización resuelta. Para otros, son una coreografía diaria de malabares: trabajar mientras se intenta que los chicos, estando en casa, no se aburran.

Pero, casi en todos los casos, una constante se repite: durante el verano, los chicos pasan más tiempo en casa mientras la mayoría de los padres necesitamos seguir trabajando y sosteniendo nuestras rutinas habituales.

En ese contexto, la pantalla aparece -al menos en un primer momento- como la respuesta más eficaz para que los chicos no se aburran, para entretenerlos mientras cumplimos con nuestras tareas o simplemente para evitar salir en medio de las altas temperaturas. Sin embargo, lo que parece la solución más a mano puede convertirse en un problema para las familias.

El acceso temprano y sin límites a los dispositivos puede derivar en una relación poco saludable, en la que el uso deja de ser una elección para transformarse en una necesidad. En particular, respecto a la ludopatía infantil —problemática que abordamos de forma sostenida desde Lotería de la Ciudad—, diversos estudios muestran cómo ciertos mecanismos de los videojuegos fomentan esa relación poco sana y contribuyen a consumos problemáticos.

Solo el 4% de los
Solo el 4% de los padres considera que sus hijos participan en apuestas online, pese a que los datos reales superan ampliamente esta percepción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos juegos online, al igual que los sitios de apuestas ilegales, utilizan sistemas que activan el circuito de la dopamina en el cerebro. Abrir un cofre en un videojuego para obtener monedas o pasar de nivel puede sonar tan inofensivo como abrir un paquete de figuritas. Pero no lo es. Porque la sensación que produce refuerza la conducta de juego y, en estas plataformas, no existen límites claros. Las famosas recompensas inmediatas e intermitentes no son tan inocentes como parecen.

En muchos casos, son esos mismos chicos quienes terminan saltando de los videojuegos a las apuestas en línea. La ludopatía infantil es una nueva adicción que no distingue clases sociales. Un informe reciente de la Cruz Roja a nivel nacional revela que 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online y el vínculo comienza apenas a los 13 o 14 años, facilitado por el uso de billeteras virtuales desde el celular.

Si cruzamos estos datos con una investigación que realizamos el año pasado desde Lotería de la Ciudad, aparece con claridad una brecha preocupante. Si bien una enorme mayoría de los padres reconoce estar alarmado frente al tema, solo un 4% de los padres cree que sus hijos apuestan, cuando las encuestas realizadas directamente a los adolescentes muestran una proporción mucho más alta. Algo similar ocurre con el diálogo: los adultos creen que hablan del tema, pero los chicos perciben poco acompañamiento real.

Frente a este escenario, controlar y regular es indispensable. El combate contra el juego ilegal es necesario y urgente. Desde nuestro lugar, tomamos esta problemática como una prioridad absoluta en la Ciudad: bloqueamos más de 2.200 sitios de apuestas ilegales que no respetan la normativa vigente y permiten el acceso de menores; denunciamos a más de 110 influencers y figuras públicas que promocionan estas plataformas y gestionamos el bloqueo de perfiles en redes sociales.

Acá quiero dejar algo en claro, no es nuestro objetivo ni nuestra función censurar contenidos. Por el contrario, nuestra intervención se da cuando un influencer o una figura pública promociona algo que es ilegal y que, además, puede generar graves consecuencias en menores. Como dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad: “Chicos y apuestas, no”. Bajo ningún concepto.

Pero todo esto es insuficiente si no ponemos el tema sobre la mesa con los chicos. A ningún adulto se le ocurriría dejar a su hijo solo en la calle durante horas; sin embargo, hoy muchos chicos pasan gran parte del día solos con los dispositivos. Me decía una persona: “Yo empecé a preguntarle a mi hijo cómo te fue en internet hoy”. Al principio uno puede interpretarlo con humor, pero al final del día tiene sentido si pensamos el tiempo que pasan frente a una pantalla, donde muchas veces asumimos -erróneamente- que no hay peligros. Sin mediación adulta, están expuestos a riesgos tan reales como los del mundo físico.

Que este verano nos encuentre más presentes: acompañar, hablar y poner límites también es una forma de cuidado.

