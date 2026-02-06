Opinión

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y el desafío de la diplomacia deportiva

El evento trasciende el ámbito deportivo al convertirse en motor de innovación, fortalecimiento de infraestructuras y consolidación del posicionamiento global italiano

Los Juegos Olímpicos de Invierno
Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Peter Jebautzke)

Comienzan hoy los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Un evento global que llevará a Italia a 3.500 atletas de más de 90 países, comprometidos en 304 competiciones, y a una audiencia mundial estimada en tres mil millones de personas. Pero hoy, en Italia, en la ceremonia de inauguración, estarán presentes 50 Jefes de Estado y de Gobierno provenientes de todo el mundo.

Está claro que Milano-Cortina 2026 no será solo deporte: será, ante todo, desarrollo, innovación y visión de futuro. Con un impacto económico estimado en 5.300 millones de euros, los Juegos dejarán como legado infraestructuras, crecimiento territorial. Pero serán, una vez más, un poderoso instrumento de soft power que permitirá un fortalecimiento duradero del posicionamiento internacional de Italia.

Por primera vez en la historia, los Juegos adoptan un formato “descentralizado”: dos ciudades símbolo, Milán y Cortina, y todo un sistema de territorios —Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adigio— unidos por una visión sostenible e inclusiva. Y esta es la primera señal “política”.

Los Juegos de Invierno generan efectos que van más allá de la dimensión deportiva, incidiendo en las infraestructuras, el desarrollo territorial, las cadenas productivas y el posicionamiento internacional de nuestro País.

El esquema organizativo de los Juegos prevé la participación de alrededor de 18.000 voluntarios y de un Task Force diplomática dedicada, integrada por jóvenes funcionarios, instituciones y comunidades locales. Un compromiso que confirma la capacidad de Italia para organizar con éxito eventos de alcance global, como hemos visto recientemente con el Jubileo.

Desde la Farnesina hemos acompañado la llegada de los Juegos con una estrategia integrada, iniciada hace dos años con la “Oficina para la Diplomacia Deportiva” y desarrollada a través de un road show internacional en Europa, América del Norte y Asia, involucrando a atletas, medios de comunicación y empresas.

Las medallas de Milano-Cortina 2026
Las medallas de Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El objetivo ha sido doble: valorizar los territorios y las comunidades involucradas y reforzar la imagen de Italia como un país innovador, sostenible y acogedor. “Los Juegos han sido protagonistas de numerosas iniciativas, en la Expo Osaka 2025, en los Foros Empresariales en el exterior y en el Día del Deporte Italiano en el Mundo.”

Por ello, Italia ha decidido invertir con determinación en la diplomacia deportiva, convirtiéndola en un componente estructural de su acción internacional.

Pero los Juegos Olímpicos representan valores como la competencia leal y pacífica entre jóvenes de todo el mundo; desde siempre son símbolos universales de paz, respeto e inclusión. En un contexto internacional marcado por conflictos, el deporte sigue siendo un espacio creíble de diálogo. Las Olimpíadas nacieron para la paz.

Italia lo ha reclamado facilitando la adopción de la Resolución de la ONU sobre la tregua olímpica, apoyada por el Santo Padre y por el Presidente de la República: un llamado concreto para que el deporte pueda hacer callar las armas.

Más de 233.000 personas han sido asesinadas por la violencia armada solo en el último año, provocando más de 123 millones de personas desplazadas. Italia continúa siendo protagonista en el plano diplomático y humanitario, comprometiéndose por la paz en Ucrania y en Gaza, sin olvidar los conflictos menos visibles, como en Sudán, donde millones de personas se han visto obligadas a huir. A través de iniciativas humanitarias como Food for Gaza e Italy for Sudan, nuestro país está en primera línea en la protección de las poblaciones civiles, en particular de los niños, entre los más afectados por las consecuencias de la guerra.

Es por eso que Milano-Cortina 2026 representa una ocasión única para reafirmar lo que somos y en qué creemos. Queremos hablarle al mundo, con estos Juegos, de una Italia constructora de paz, de crecimiento y de cooperación internacional. Nuestros “Juegos de la Paz” serán un compromiso que todos compartimos.

*Antonio Tajani es el vicepresidente del Consejo de Ministros y Canciller de la República Italiana

