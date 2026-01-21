Opinión

La publicidad exterior en la era digital

Conviven hoy, integrando formatos innovadores en un ecosistema cada vez más diverso

Guardar
La publicidad exterior enfrenta el
La publicidad exterior enfrenta el reto de no volverse irrelevante en el paisaje urbano saturado de impactos publicitarios diarios

Durante los últimos años, la industria publicitaria amplió sus posibilidades a partir del crecimiento de lo digital: nuevas herramientas, métricas más precisas y formas innovadoras de vincularse con las audiencias. Ese desarrollo no reemplazó a otros formatos, sino que sumó capas a un ecosistema cada vez más diverso.

Hoy la publicidad digital convive con otras experiencias de comunicación en la vida cotidiana. Está presente en múltiples pantallas y momentos, dialogando con lo físico y lo presencial. En ese complemento también entra la publicidad en la vía pública, el OOH, que aporta presencia, contexto y contacto directo con las personas. Lejos de excluirse, los distintos formatos se integran, se potencian y construyen sentido cuando funcionan de manera articulada.

OOH hoy: presencia frente a distracción

Las audiencias conviven a diario con miles de impactos publicitarios. Y la publicidad exterior vuelve a entrar en la conversación, no desde una mirada nostálgica, sino desde una revisión profunda de su rol e impacto.

La vía pública forma parte del paisaje urbano y del recorrido cotidiano de las personas. El desafío del OOH no es gritar más fuerte, sino evitar convertirse en un fondo irrelevante dentro del paisaje urbano.

El error de medir todo con la misma vara

Uno de los principales problemas del OOH en el ecosistema actual es la tentación de medirlo exclusivamente con lógica digital: clics, conversiones, respuestas automáticas e inmediatas.

La publicidad exterior cumple otro rol. Construye marca, instala presencia, genera recuerdo, robustez y prestigio Exigirle que funcione como una pieza digital es desconocer su función histórica y estratégica. No todo lo valioso es inmediato ni todo lo medible es relevante.

Evolución sin perder identidad

Nada de esto implica inmovilismo. El OOH también está obligado a evolucionar: nuevos formatos, creatividad contextual, tecnología y digitalización de soportes.

El crecimiento del Digital Out Of Home abre oportunidades para pensar mensajes dinámicos, adaptados al momento y al entorno. Pero la tecnología no reemplaza al criterio. El contexto sigue siendo tan importante como el dato.

Integración: el verdadero desafío

El verdadero desafío no es elegir entre OOH o digital. Las campañas más efectivas son las que entienden que los medios no funcionan de forma aislada.

Mientras lo digital aporta precisión y performance, la vía pública ofrece algo que ningún algoritmo puede replicar: escala, presencia física y un espacio compartido. No se trata de competir, sino de complementarse.

En un mundo dominado por pantallas personales, la publicidad exterior tiene la oportunidad de recuperar protagonismo. No como un medio del pasado, sino como un espacio donde las marcas siguen existiendo en el mundo real.

La verdadera pregunta es cómo se lo piensa, cómo se lo usa y cómo se lo respeta en un ecosistema empapado de publicidad digital.

El desafío de la publicidad exterior no es sobrevivir a lo digital: es demostrar, una vez más, que la atención no siempre se compra con datos; a veces, se gana con presencia.

Temas Relacionados

Publicidad exteriorPublicidad digitalOOHDigital Out Of HomePaisaje urbanoEspacio públicoIndustrias creativasEstrategia publicitariaAudienciasMultiplataformaEconomía-Argentina-Opinion

Últimas Noticias

El voto algorítmico

Estamos en una época en donde el algoritmo es el principal formador de opinión dentro de las audiencias que consumen diariamente contenido en redes sociales

El voto algorítmico

Personas con discapacidad, grandes ausentes en la modernización laboral

Solo el 9% de quienes tienen Certificado Único de Discapacidad en edad laboral accede a empleo registrado en Argentina

Personas con discapacidad, grandes ausentes

Religión, Estado y la tentación del neomarxismo

La relación enfrenta el desafío contemporáneo de reconocer la dimensión espiritual como aspecto central, y no meramente accesorio

Religión, Estado y la tentación

¿Seguirá siendo resiliente la economía peruana?

El riesgo mayor no es solo una crisis de políticos de turno, sino de prácticas que se han normalizado peligrosamente: la opacidad del poder

¿Seguirá siendo resiliente la economía

El caso Bastián: el dolor del padre y la responsabilidad que la ley no omite

La imputación penal del progenitor genera impacto y debate en la opinión pública. El vínculo familiar no excluye responsabilidad; en determinados supuestos, la intensifica

El caso Bastián: el dolor
DEPORTES
La particular respuesta de Mabppé

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

TELESHOW
Maru Botana recordó la particular

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

INFOBAE AMÉRICA

El ciclón Harry mantiene en

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan con nuevas canciones después de varios años de silencio discográfico

La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”