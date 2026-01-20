Fin del turista impulsivo: nace el viajero estratega argentino

El 72% de los viajeros argentinos utiliza inteligencia artificial para comparar precios y maximizar su presupuesto en el exterior

Con un crecimiento del 18% en la demanda de destinos emergentes y el uso de tecnología predictiva para blindar el bolsillo, los argentinos redefinen su forma de salir al mundo. En un mercado saturado de plataformas digitales, el soporte humano se convierte en el nuevo lujo.

A pesar de los cambios macroeconómicos, el deseo del argentino por cruzar la frontera se mantiene intacto, aunque con un cambio de ADN radical. La temporada 2026 marca el fin del “turista de paquete rígido” y el nacimiento del “Viajero Estratega”: un consumidor que utiliza la tecnología y la anticipación para blindar sus ahorros y vivir experiencias que antes parecían inalcanzables.

El auge del “Value-for-Money”: los destinos que hoy rinden más

La gran novedad de este año es el desplazamiento de la demanda hacia países con monedas más favorables o costos de vida locales más bajos. Según datos del sector, mientras que el flujo hacia los destinos tradicionales de Europa Occidental se mantiene estable, el crecimiento real del 2026 se da en:

● Sudeste Asiático (Vietnam e Indonesia): Con un aumento del 22% en consultas, los argentinos ven que el costo del ticket aéreo se compensa con gastos diarios que representan apenas el 35% de lo que costarían en el Mediterráneo.

● Europa del Este (Albania, Polonia y Georgia): Estos destinos se consolidan como las joyas del verano boreal para el presupuesto argentino, ofreciendo historia y playas a precios competitivos.

● Egipto y Turquía: Mantienen un crecimiento sostenido del 15% anual gracias a la agresividad de sus tarifas hoteleras y la conectividad creciente.

El Caribe en 2026 es la respuesta a la incertidumbre

El argentino elige estos destinos porque sabe exactamente cuánto va a gastar desde el momento en que sale de Ezeiza. Es el territorio del ‘estrés cero’, y allí es donde el asesoramiento de una agencia con trayectoria marca la diferencia entre un hotel genérico y una experiencia curada.

La IA y la “Micro-personalización” del presupuesto

En un mercado donde el tipo de cambio es la variable crítica, el viajero argentino de 2026 es el más tecnificado de la región. El 72% de los viajeros utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para comparar precios en tiempo real. Sin embargo, surge un fenómeno inverso: ante la sobrecarga de información, el 60% de los consumidores de paquetes internacionales admite sentir “fatiga de decisión”, lo que está devolviendo el protagonismo a los expertos que pueden curar esa información.

El factor “Set-Jetting” y los viajes de autor

El consumo de contenidos en streaming sigue dictando la agenda. El “Set-Jetting” (viajar a locaciones de series) ya no es un nicho. En Argentina, las agencias reportan un pico de demanda para destinos como Sicilia (Italia) o Seúl (Corea del Sur), impulsados por fenómenos culturales globales. El argentino ya no busca “el tour de las 10 ciudades en 15 días”, sino profundizar en una temática: gastronomía, fotografía o bienestar.

La paradoja digital: El valor de “no estar solo” en el mundo

La razón es simple: la volatilidad global desde cancelaciones aéreas hasta cambios imprevistos en requisitos migratorios ha dejado a miles de viajeros “huérfanos” frente a una pantalla que no responde.

En este escenario, la propuesta de valor de las agencias con trayectoria se vuelve el activo más preciado. No se trata solo de emitir un ticket, sino de la custodia del viaje.

El diferencial humano

Frente a las agencias “fantasma” o los algoritmos de venta masiva que desaparecen una vez que el pago es procesado, el mercado de 2026 premia la cercanía. A lo largo de los 13 años que tenemos en este mercado, hemos entendido que el verdadero negocio del turismo no es el alojamiento o un paquete turístico, sino la confianza.

En un mundo donde todo parece automatizado, la propuesta de valor es la presencia. El argentino que viaja al exterior necesita saber que, si surge un imprevisto en Japón o en una playa de Brasil a las 3 de la mañana, hay un experto del otro lado de la línea que conoce su nombre y su itinerario.

El servicio no termina cuando el cliente compra, sino cuando vuelve a su casa con la maleta llena de recuerdos y ninguna preocupación en el medio.