Opinión

Irán: inestabilidad social y presión sobre el régimen teocrático

Un aumento en las protestas alimentado por la crisis económica intensifica la especulación sobre cambios en el liderazgo iraní y sus posibles impactos en la política regional, la seguridad internacional y el equilibrio de poder en Oriente Medio

La posibilidad del colapso podría transformar al país en un Estado más previsible e integrado internacionalmente

La ola de descontento social en Irán ha ido recrudeciendo a lo largo del país desde diciembre de 2025 y permite especular sobre las consecuencias del paulatino descaecimiento del régimen teocrático. El detonante ha sido la grave crisis económica y el desplome del rial. La diáspora iraní incluso pronostica la posibilidad del fin de más de cuatro décadas de un régimen que combinó autoritarismo religioso, ambiciones regionales, la negación del Estado de Israel y una política exterior abiertamente antioccidental. Su colapso abriría la posibilidad de transformar a Irán de un actor ideológico disruptivo en un Estado más previsible, menos doctrinario y más integrado a la comunidad internacional.

El impacto inmediato sería el debilitamiento del llamado “Eje de la Resistencia”, una red de milicias y grupos paramilitares liderados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en particular las Fuerza Quds, y utilizados por Teherán para proyectar poder y desestabilizar la región. La reducción del apoyo y financiamiento iraní a estas agrupaciones criminales no solo aliviaría conflictos en el Líbano, Siria, Irak, Yemen y Gaza, sino que disminuiría de manera significativa los riesgos de terrorismo transnacional, atentados indirectos y escaladas asimétricas que durante años se han expandido en distintas regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe.

Un elemento central de un hipotético cambio de régimen en Irán sería probablemente la redefinición del enfrentamiento chiita-sunita. El régimen teocrático convirtió esa división religiosa en una herramienta geopolítica, alimentando tensiones sectarias para expandir la influencia de la revolución islámica. Su caída limitaría la instrumentalización política del chiismo, reduciendo la intensidad del conflicto sectario y abriendo la puerta a una competencia regional más basada en intereses nacionales que en identidades religiosas. Esto podría significar un Medio Oriente potencialmente menos polarizado y propenso a conflictos confesionales.

La incidencia sobre la seguridad de Israel tendría particular relevancia. Durante décadas, el régimen iraní construyó su política exterior en torno a la confrontación con el Estado de Israel, financiando y armando a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas hostiles. La eventual desaparición de ese marco ideológico confrontativo reduciría la amenaza estructural contra Israel y reforzaría la posibilidad de un entorno regional más estable, basado en la disuasión y no en la negación existencial. También facilitaría la consolidación de los Acuerdos de Abraham promovidos en la primera Administración de Donald Trump.

El polémico programa nuclear iraní constituiría otro eje clave de un escenario pos-teocrático. Un nuevo gobierno, necesitado de legitimidad internacional y recuperación económica, tendría fuertes incentivos para aceptar límites verificables al programa nuclear a través del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en particular el enriquecimiento de uranio. Para Estados Unidos y Europa, esto podría representar una oportunidad de poner fin a uno de los principales focos de proliferación de armas nucleares en el mundo y reducir los riesgos de una carrera armamentística regional o de un conflicto militar preventivo.

China, en contraste, tendría que adaptarse a un Irán menos disruptivo. Beijing es uno de los mayores compradores de petróleo iraní y estas importaciones han sido claves para la seguridad energética china. Desde el inicio de la revolución islámica ha ido aprovechando el aislamiento y las sanciones a Irán para consolidar una mayor influencia geopolítica al haber sido por momentos casi el único comprador del petróleo iraní. Un Irán más integrado a la comunidad internacional afectaría en principio la proyección de Beijing en Medio Oriente además de limitar el argumento chino de que el autoritarismo y el capitalismo de Estado son sinónimos de estabilidad en la región.

En conjunto, la eventual caída del régimen iraní reduciría principalmente los riesgos terroristas como los que sufrió la Argentina en 1992 y 1994, fortalecería el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) además de contribuir a la seguridad de Israel y desactivar el germen de la confrontación sectaria chií-suní. Ante esas hipotéticas circunstancias, el desafío diplomático será gestionar la transición con realismo y prudencia para redefinir de forma duradera la seguridad regional y su proyección global.

