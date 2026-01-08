Opinión

Burnout: el estrés laboral afecta a la mitad de los trabajadores

La creciente presencia de herramientas digitales en el ámbito profesional está influyendo en el bienestar, con una proporción significativa de empleados que reporta experimentar niveles de fatiga y presión de manera constante en sus actividades diarias

Guardar
No se trata de un
No se trata de un fenómeno aislado ni coyuntural, sino de una señal del mercado laboral actual, que impacta tanto en el desempeño como en la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a fin de año y el comienzo del siguiente suele ser un momento para analizar y hacer balances. En las organizaciones se revisan resultados, se proyectan objetivos y se aceleran definiciones pendientes. Pero, al mismo tiempo que se analiza el desempeño, hay una pregunta clave que suele quedar en segundo plano: cómo llegan las personas a fin de año en términos de energía, motivación y bienestar.

En un mundo de trabajo cada vez más atravesado por la tecnología, la hiperconexión se consolidó como parte del día a día. Herramientas digitales, plataformas colaborativas y el uso de la Inteligencia Artificial permiten trabajar con mayor agilidad y desde cualquier lugar. Sin embargo, este avance también plantea una tensión creciente entre productividad y agotamiento.

Solo 2 de cada 10 empleados (21%) considera que su empresa apoya plenamente su bienestar mental

El 77% de los trabajadores percibe que las herramientas de IA redujeron su rendimiento y aumentaron su carga de trabajo. Esta cifra refleja que la tecnología no siempre reduce el esfuerzo, y en muchos casos hace crecer la presión por responder más rápido, estar disponible todo el tiempo y sostener múltiples tareas en simultáneo.

En este contexto, el 49% de los trabajadores experimenta estrés diario en su trabajo. Y esto no se trata de un fenómeno aislado ni coyuntural, sino de una señal del mercado laboral actual, que impacta tanto en el desempeño como en la salud de las personas.

En este sentido y, a pesar de que el bienestar ocupa un lugar cada vez más visible en la agenda corporativa, los datos muestran que aún queda un largo camino por recorrer. Solo 2 de cada 10 empleados (21%) considera que su empresa apoya plenamente su bienestar mental. Esta brecha entre discurso y percepción es uno de los grandes desafíos que enfrentan hoy las organizaciones.

El 77% de los trabajadores percibe que las herramientas de IA redujeron su rendimiento y aumentaron su carga de trabajo

El punto no es cuestionar el avance tecnológico, sino aprender cómo gestionar su impacto en la experiencia laboral. Las empresas que lideren el futuro del trabajo serán aquellas que logren entender que la adopción de tecnología debe ir acompañada de políticas claras de desconexión, liderazgo empático, formación en nuevas competencias y una cultura que priorice la sostenibilidad del talento.

Mirar hacia el próximo año no debería limitarse a definir nuevos objetivos. También implica preguntarse si la forma en la que trabajamos hoy es sostenible en el tiempo. Porque el futuro del trabajo se construye ahora, y empieza por reconocer que no hay resultados posibles sin personas saludables y bien acompañadas.

La autora es Directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina

Temas Relacionados

BurnoutEstrés laboralFuturo del trabajoInteligencia artificialBienestar laboralEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El “operativo Maduro” muestra el alcance de la coerción de EEUU sin ruptura institucional

La reciente detención y traslado judicial del dictador venezolano expone un nuevo modelo de intervención que prioriza el control de recursos estratégicos y las redes globales por encima de la ocupación militar directa

El “operativo Maduro” muestra el

¿Dónde ganar en el despliegue de IA en educación?

La IA correctamente desplegada ofrece una oportunidad estratégica para elevar la calidad educativa, retener talento y cerrar brechas de aprendizaje

¿Dónde ganar en el despliegue

La longevidad cambió las reglas: la sucesión en pymes ya no es lo que era

Con una expectativa de vida saludable que fácilmente se extiende hasta los 80 años, la edad dejó de ser el criterio central para pensar en el retiro

La longevidad cambió las reglas:

Ciberseguridad: cinco decisiones que van a definir qué empresas sobreviven a 2026

Este año, el problema no va a ser la sofisticación técnica de los ciberatacantes, va a ser la exposición acumulada

Ciberseguridad: cinco decisiones que van

Robo vehicular: un año marcado por la acción en bandas

La mayoría de las sustracciones fue de autos particulares, a mano armada, de noche y en la vía pública

Robo vehicular: un año marcado
DEPORTES
Javier Zanetti recordó la oferta

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

La tenista que reveló los mensajes privados que le envió la figura Holger Rune habló del conflicto que generó su confesión

El informe que reveló los motivos de la salida de Amorim del Manchester United y expuso las tensiones con los futbolistas argentinos

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

TELESHOW
Marcelo Polino y los vínculos

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército libanés completó la

El ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbollah en el sur del país

El líder separatista yemení Alzubidi huyó a Emiratos tras fracasar en su intento secesionista

Gobierno de Bolivia y Central Obrera dialogan sobre el Decreto Supremo mientras persisten los bloqueos

El vínculo económico entre China y Groenlandia: mariscos, minerales y proyectos de infraestructura

Parlamento uruguayo debatió por Venezuela y la oposición condenó a Maduro: “¡Viva Venezuela libre!”