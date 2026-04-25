Opinión

La atención: un desafío vocacional

El 26 de abril, llamado Domingo del Buen Pastor, la Iglesia católica celebra la jornada mundial de oración por las vocaciones. En un mundo hiperconectado, la atención se presenta como elemento clave de la cultura vocacional

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Niños, teléfonos celulares, infancia digital, tecnología, uso infantil de dispositivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Vocación y calidad de vida

La vocación es un llamado de Alguien a ser alguien. Es un camino de madurez existencial que implica la fecundidad de la vida: la posibilidad de vivir con propósito y sentido, para la propia felicidad y la de quienes nos rodean, aún atravesando límites, sufrimiento y fragilidad.

La vocación define nuestra calidad de vida porque toca la posibilidad de una existencia en plenitud. Pero para que esto suceda hacen falta tiempo y contexto: un ambiente donde el llamado pueda ser escuchado y respondido. Hace falta aquello que la Iglesia llama cultura vocacional.

Cultura viene de cultivo. Hay cultivo cuando la tierra está dispuesta para que la semilla germine, crezca, florezca y dé fruto. La cultura vocacional es ese suelo fértil donde los jóvenes pueden descubrir aquello que da sentido a su vida: preguntarse, buscar, reconocer referentes, ensayar caminos y dejarse acompañar.

Salud, atención y vida interior

El concepto de salud —tan presente hoy— es clave para una cultura vocacional. Sin ciertas condiciones básicas, es difícil sostener búsquedas profundas. Como ya señalaba Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza.

Esto nos enfrenta a un doble desafío: la salud del entorno y la salud del sujeto. En este cambio de época aparece un nuevo riesgo para que haya un clima saludable: el exceso de dopamina.

La interacción constante con tecnologías digitales impacta en nuestra neuroquímica. Cuando no hay un uso equilibrado de las pantallas, emergen problemas visibles: ludopatía, scrolling compulsivo, pornografía, aislamiento, soledad, la lista podría seguir.

Pero hay un efecto más silencioso —y quizá más grave—: la pérdida de la capacidad de atención.

De un ecosistema de la atención hacia una ecología de la atención

Un joven abre los ojos y, casi sin pensar, tantea la mesa de luz hasta encontrar el celular. La pantalla se enciende antes que el día. No hay silencio, no hay amanecer: hay notificaciones.

En segundos, su atención queda capturada, fragmentada, dispersa en estímulos que no arraigan en ningún lado. No es una decisión del todo consciente: es el ambiente en el que vive, el clima que habita.

Como advierte Byung-Chul Han, la sobreabundancia de estímulos no amplía la libertad, sino que erosiona la capacidad de detenerse, de profundizar, de habitar una experiencia. En ese contexto, la pregunta por la vocación —que exige escucha, tiempo e interioridad— comienza a diluirse.

Sin atención no hay escucha. Sin escucha, es muy difícil la contemplación. La vocación no se fabrica: se recibe.

En uno de sus últimos trabajos, Byung-Chul Han —leyendo a Simone Weil— sugiere una provocación corrigiendo a Nietzsche: no es Dios quien ha muerto, sino el ser humano capaz de percibirlo. Hemos perdido la capacidad de atención.

La atención define nuestro modo de vincularnos. Nos coloca frente una tensión espiritual entre el sujeto y la realidad. En ella se juega la relación con las cosas, con los otros y con Dios. Sin atención, los anhelos del corazón se van distorsionando: nos informamos sin conocer, poseemos sin amar, sentimos placer sin alcanzar verdadera alegría.

La cultura de la hiperestimulación —donde la atención profunda es reemplazada por una atención fragmentada— configura un ecosistema que dificulta la escucha vocacional. Por eso, toda propuesta seria debe comenzar allí: en la construcción de un ecosistema de la atención. Un ambiente hecho de silencios, ritmos, prácticas, espacios y vínculos que hagan posible volver a atender.

Solo en ese humus puede nacer una auténtica ecología de la atención: hábitos, criterios y disposiciones que el sujeto asume personalmente.

En esta línea, la tradición de Tomás de Aquino recuerda que la vida contemplativa no es evasión, sino la forma más alta de relación con la realidad: un simplex intuitus veritatis, una mirada simple y amorosa que necesita condiciones concretas para surgir.

Necesitamos un ambiente (ecosistema) que genere actitudes (ecología) para responder al llamado. El paso del ecosistema a la ecología no es automático, pero es dispositivo y decisivo. Cuando el ambiente abre espacio a la profundidad, el sujeto puede aprender no solo a mirar, sino a contemplar. Y en esa contemplación, abrirse verdaderamente a la escucha vocacional. No estamos frente a una experiencia de lujo, sino frente a un reclamo de salud humana. Porque sin atención, difícilmente haya discernimiento de la vocación.

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