Opinión

Lo que la Justicia empieza a ensayar en 2026

Del cierre de ciclos al laboratorio del precedente

Guardar
El año 2025 marcó un
El año 2025 marcó un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Argentina debido a decisiones judiciales históricas

El año 2025 quedará registrado como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la Argentina. No porque la corrupción haya desaparecido —sería ingenuo afirmarlo—, sino porque el sistema penal fue sometido a una tensión extrema y, aun así, logró producir decisiones relevantes, algunas de ellas históricas.

El inicio del juicio oral en la Causa Cuadernos fue, sin dudas, la prueba de fuego. Con Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios de alto rango sentados en el banquillo, el proceso volvió a poner en el centro del debate a la figura del “arrepentido”. Allí no se discute solo si hubo sobornos en la obra pública, sino algo más profundo: si el Estado puede valerse de confesiones premiadas sin degradar garantías básicas. La pregunta no es menor: ¿hubo cooperación voluntaria o confesiones inducidas por el temor a la prisión preventiva? De esa respuesta depende la legitimidad de todo el andamiaje probatorio.

En paralelo, la confirmación de condenas en Vialidad y en la Ruta del Dinero K por parte de la Corte Suprema marcó un antes y un después. No solo por las penas y los decomisos millonarios, sino porque consolidó un mensaje claro: incluso los máximos niveles del poder político pueden ser alcanzados por sentencias firmes. Esto fortaleció la confianza pública en la Justicia, aunque también reavivó críticas sobre supuesta selectividad punitiva, un reproche que el sistema deberá seguir respondiendo con hechos y no con discursos.

Un dato no menor de 2025 fue la aparición de denuncias que salpicaron al gobierno actual, como los escándalos vinculados a Libra y a la ANDIS bajo la presidencia de Javier Milei. Desde el punto de vista institucional, estas investigaciones son saludables: demuestran que la vara judicial no se detiene en los cambios de signo político y que la imparcialidad no es un eslogan, sino una obligación constitucional.

El verdadero desafío judicial será, entonces, reconstruir la verdad histórica de los hechos investigados, sin apresuramientos ni condicionamientos externos, especialmente cuando los involucrados son funcionarios públicos en ejercicio del poder.

Si 2025 fue el año del cierre de ciclos, 2026 asoma como el de los precedentes. La ejecución de condenas contra exfuncionarios como Julio De Vido o José López obligará a definir criterios claros sobre prisión efectiva, domiciliaria y trato penitenciario en causas de alto impacto. No se trata de privilegios, sino de reglas estables que eviten arbitrariedades.

Al mismo tiempo, las revisiones pendientes en la Corte sobre la situación de CFK y sobre la Ruta del Dinero K serán decisivas para delimitar el alcance real de la Ley 27.304. Allí se jugará el equilibrio entre eficacia investigativa y garantismo: si se valida cualquier confesión, el sistema gana rapidez pero pierde legitimidad; si se anula todo, se debilita una herramienta clave contra el crimen organizado.

Las investigaciones que alcanzan a figuras y las causas provinciales reforzarán otro aspecto central: el federalismo judicial. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires, y combatirla exige estándares probatorios serios en todo el país, especialmente en materia patrimonial y de lavado de activos.

En definitiva, 2026 será un laboratorio. Habrá innovación judicial, debates sobre eficiencia y tensiones inevitables. Pero conviene recordar una verdad básica del derecho penal: la legitimidad no nace del castigo, sino del proceso. Si la Argentina logra juzgar al poder con rigor técnico, sin atajos ni venganzas, habrá dado un paso decisivo hacia una madurez institucional largamente postergada.

Temas Relacionados

CorrupciónCristina Fernández de KirchnerCorte SupremaJavier MileiJulio De VidoJusticia

Últimas Noticias

Vacaciones: el derecho a no hacer nada

Un breve recorrido histórico permite comprender que el descanso nunca fue neutral, siempre estuvo ligado al poder, a la clase social y a las condiciones materiales de vida

Vacaciones: el derecho a no

Del anonimato al fenómeno viral: el auge de la primera dama de la generación Z en Nueva York y un nuevo ícono de la moda política

Rama Duwaji es artista, ceramista e ilustradora. Tiene solo 28 años y es la esposa de Zohran Mamdani. Su estilo es furor en los diarios de todo el mundo, redes sociales y revistas de moda. Unas botas con cordones generaron polémica y atracción en el acto de juramento, en el metro de Nueva York, el primer día de 2026. Una renovación en la asociación de moda y política

Del anonimato al fenómeno viral:

El IPC actual subestima la inflación

La actualización tardía del índice de precios al consumidor distorsiona el resultado de la medición real, afecta el poder adquisitivo de la población y altera el análisis del tipo de cambio

El IPC actual subestima la

La geopolítica manda, aunque incomode

Antes que la economía, la diplomacia o la defensa, las grandes potencias definen su visión geopolítica. Invertir ese orden conduce a errores estratégicos que las naciones terminan pagando caro

La geopolítica manda, aunque incomode

El límite invisible de lo que se puede decir

He dudado durante varios días si escribir esta columna

El límite invisible de lo
DEPORTES
El día en que nadie

El día en que nadie vio el fuego: cómo un accidente en boxes cambió la historia del automovilismo

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

INFOBAE AMÉRICA

Noel Gallagher reveló cuál fue

Noel Gallagher reveló cuál fue el momento más estresante de su carrera: “Me generó un nerviosismo inusual”

Mary Ann Nichols: la primera víctima que destapó el terror de Jack el Destripador en Londres

“Cómo deshacerse de un cuerpo”: el historial de búsquedas que delató a Brian Walshe antes de matar a su esposa

Quiénes fueron realmente los Reyes Magos y qué dice la Biblia sobre ellos

Cuando la nieve es refugio: las especies de Colorado que cambian de color para sobrevivir