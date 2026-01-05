Opinión

La geopolítica manda, aunque incomode

Antes que la economía, la diplomacia o la defensa, las grandes potencias definen su visión geopolítica. Invertir ese orden conduce a errores estratégicos que las naciones terminan pagando caro

Guardar
La geopolítica se posiciona como
La geopolítica se posiciona como el factor principal en el poder internacional, por encima de la economía, la diplomacia y la defensa

En el análisis del poder internacional, el orden de los factores no es una cuestión menor: altera el resultado. No es la economía, ni la diplomacia, ni la defensa lo que impulsa a las grandes potencias. Es la geopolítica.

Estados Unidos percibe con claridad que el sistema internacional se encamina hacia un nuevo esquema bipolar, con China como principal competidor estratégico. En ese contexto, busca asegurar su espacio natural de influencia: el hemisferio americano. La revalorización de América Latina responde a esa lógica, especialmente respecto de países con recursos estratégicos críticos, como la energía y ciertos minerales.

La historia reciente confirma este patrón. Durante la Guerra Fría, en un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los conflictos no se desarrollaron en los países centrales, sino en las zonas de disputa geopolítica: Vietnam, América Latina, áfrica e incluso Europa periférica. La ideología funcionó como marco discursivo; el poder y los recursos, como causa real.

Europa ofrece un ejemplo elocuente de extravío estratégico. Al privilegiar una mirada normativa, jurídica y moral del orden internacional por sobre una lectura de poder, renunció a construir autonomía estratégica. Como consecuencia, terminó empujando a Rusia hacia China, contribuyendo a la consolidación de un bloque euroasiático de creciente peso global. De allí los esfuerzos estadounidenses por evitar una alianza estructural entre Moscú y Pekín que altere de manera duradera el equilibrio internacional.

En este marco debe leerse la propuesta argentina de impulsar un bloque regional de países con orientación hacia la división de poderes y la libertad. La clave no reside en su etiqueta ideológica, sino en su sentido geopolítico. La cooperación y armonización con Estados Unidos es natural y deseable, en tanto comparte una visión occidental del orden internacional. Pero cooperación no equivale a subordinación.

Una alineación cooperativa, basada en intereses compartidos y capacidad de decisión propia, fortalece a ambas partes. Una alineación automática, en cambio, anula la autonomía y transfiere poder. Es cierto que la fortaleza o debilidad económico-financiera condiciona la toma de decisiones, pero no la reemplaza.

Argentina ha comenzado a entender la gravitación de las decisiones geopolíticas. Se debe asumir que incluso las naciones derrotadas y devastadas —como Japón y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial— pudieron redefinir su destino a partir de decisiones estratégicas inteligentes, coherentes y sostenidas con paciencia y convicción en el tiempo.

La conclusión es clara: primero la geopolítica; después la economía, la diplomacia y la defensa. Cuando ese orden se respeta, las naciones deciden. Cuando se invierte, obedecen. Es el camino para recuperar Malvinas, que es largo y se construye laboriosamente.

Temas Relacionados

GeopolíticaEstados UnidosChinaUnión SoviéticaAmérica LatinaArgentinaEuropaGuerra FríaMalvinasRusia

Últimas Noticias

El límite invisible de lo que se puede decir

He dudado durante varios días si escribir esta columna

El límite invisible de lo

Semillas, desarrollo y un estancamiento que ya no podemos permitir

El marco normativo vigente en el país impide el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas y limita la llegada de inversiones extranjeras, lo que afecta la competitividad frente a mercados internacionales más avanzados

Semillas, desarrollo y un estancamiento

IA-gentes criminales

El cibercrimen organizado adopta a la inteligencia artificial para ejecutar ataques a gran escala sin intervención humana

IA-gentes criminales

Fusiones globales ¿problemas locales?

Cómo impacta en las empresas argentinas y sus directores de marketing las megafusiones de agencias internacionales

Fusiones globales ¿problemas locales?

¿Liberación o tutela?

El futuro incierto de Venezuela bajo la sombra de Washington

¿Liberación o tutela?
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar