Opinión

Tu mejor GPS para 2026

La importancia de visualizar cada tramo del camino permite ajustar el plan ante obstáculos y alcanzar los objetivos propuestos

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

Cuando programamos nuestro GPS, hay un origen y un destino o meta, un camino a recorrer que no es otra cosa que un plan diseñado, que nos ayuda a visualizar de antemano cada tramo a transitar. Seguramente tendrá ajustes que hacer en el mundo real, ante los obstáculos que surjan y sobre los cuales no habíamos reparado antes. “Visualizar de antemano cada tramo a transitar es esencial para alcanzar nuestros objetivos.” Lo importante para este 2026 es definir de antemano qué queremos alcanzar y qué vamos a hacer para lograrlo. Cuántas etapas y paradas serán necesarias, qué clase de mantenimiento será vital para mantenernos constantes en la marcha. Qué combustible es el más óptimo para un mejor rendimiento. Y de qué recursos nos valdremos para no distraernos con bellos paisajes que nos desvíen del trayecto y tengamos que recalcular.

En el GPS de la vida, el origen de un nuevo año se programa con nuevos deseos, que son la carga inicial de combustible para emprender un nuevo viaje de desafíos y metas a alcanzar, por ejemplo, nuevo trabajo, un viaje soñado, ascenso laboral, afianzar relaciones, un título universitario, etc. Pero muchas veces fracasamos en alcanzar estas metas por la ausencia de un plan medible, flexible a los ajustes que haya que hacer y previsible en los recursos a contar, a la hora de ser resolutivo e intencional.

Los planes son solo buenas intenciones a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro,” señala Peter Drucker, para lo cual es necesario:

NUNCA DARNOS POR VENCIDOS: Es decir, seguir adelante a pesar de los contratiempos y críticas que puedan aparecer, obviamente, como dice un proverbio: “En la multitud de consejeros hay seguridad”. Los aportes de aquellos que tengan una palabra autorizada son fundamentales a la hora de adaptarnos en el cumplimiento de los objetivos, y nos ayudan a fortalecer cada paso que damos. Pero no arrojemos la toalla ante la primera adversidad o fracaso. La historia confirma esta verdad repleta de líderes que no se rindieron, como Henry Ford, que antes de revolucionar la industria automotriz fundó dos empresas que quebraron. En lugar de renunciar, hizo las correcciones necesarias y creó el método de producción en serie. “Aunque el justo caiga siete veces, vuelve a levantarse”, dice Proverbios 24:16.

ANTICIPARNOS A LOS NUEVOS ESCENARIOS: Esto fortalece la toma de decisiones, nos permite visualizar cuáles son nuestros puntos ciegos para fortalecer y no estancarnos a la hora de pasar a la siguiente etapa, ser intencionales en la búsqueda de contactos que nos guíen a los recursos que se requieren. Pero, sobre todo, ser pacientes en cuanto a los tiempos, porque si las metas y los planes han sido escritos con anterioridad de forma clara y no abandonamos el proceso, aunque parezca que se demoran los resultados en llegar, finalmente sucederá. (Tomado del Libro de Habacuc 2:2 y 3).

SER COHERENTES SIN RENUNCIAR: Ante la apariencia de éxito y la velocidad que apremia el mundo, detenernos a planificar no es una pérdida de tiempo, es una inversión, porque las metas nos inspiran, pero los planes sostienen el proceso. “Mejor es el fin del negocio que su principio”, señala Eclesiastés 7:8. “Las metas nos inspiran, pero los planes sostienen el proceso”. Decidir a tiempo cuántas metas planificar y comprometerse con ellas será un pequeño gran comienzo.

LOS VALORES SON EL MOTOR DE NUESTRAS METAS: Sin valores, nuestra vida se convierte solo en una agenda ocupada. ¿Cuáles son los valores que despiertan en nosotros la pasión y la actitud para creer que no hay límites sobre lo que emprendamos? Esta pregunta existencial no deberíamos omitirla en un nuevo año, porque la fe en aquello que está por encima de nosotros despierta la convicción, la certeza y la templanza. Nos movilizan a la acción y realimentan la esperanza, aunque la realidad pueda dictaminar lo contrario. La expansión es nuestro destino, seguramente tendremos algunas estacas que reforzar y entonces será otro día ganado en pos de la meta que se avecina. Que Dios bendiga a cada lector en este 2026.

Temas Relacionados

MetasPlanificaciónPeter DruckerHenry FordProverbiosEclesiastésHabacucGPSValoresNuevo año

Últimas Noticias

Violencia estatal y asesinatos en democracia

La violencia institucional en Argentina mantiene un patrón alarmante de muertes por gatillo fácil, afectando principalmente a jóvenes pobres

Violencia estatal y asesinatos en

El precio de la inconsciencia

Del festejo al crimen, la física que mata

El precio de la inconsciencia

Cuán libre es la economía en Argentina según The Heritage Foundation

Aunque el país muestra una leve mejora con las desregulaciones en 2025, sigue lejos de los Estados más abiertos y arrastra más de dos décadas en la categoría de economías mayormente reprimidas

Cuán libre es la economía

Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia en los delitos tributarios y por qué muchas causas penales dejarán de existir

La nueva Ley de Inocencia Fiscal modifica de raíz el umbral para considerar delito a la evasión tributaria en la Argentina, excluye del sistema penal a miles de causas de baja cuantía e introduce mecanismos que priorizan el cobro administrativo y la regularización voluntaria por encima de la persecución judicial.

Ley de Inocencia Fiscal: qué

El hambre no se fue y la política tampoco aprendió

Las estadísticas muestran que durante el año no se ha revertido la crisis alimentaria, ya que las condiciones de vida y bienestar de la población más vulnerable no presentan mejoras sostenidas

El hambre no se fue
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

La película de Robert Redford

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh