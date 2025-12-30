Tu mejor GPS para 2026

Imagen destacada

Cuando programamos nuestro GPS, hay un origen y un destino o meta, un camino a recorrer que no es otra cosa que un plan diseñado, que nos ayuda a visualizar de antemano cada tramo a transitar. Seguramente tendrá ajustes que hacer en el mundo real, ante los obstáculos que surjan y sobre los cuales no habíamos reparado antes. “Visualizar de antemano cada tramo a transitar es esencial para alcanzar nuestros objetivos.” Lo importante para este 2026 es definir de antemano qué queremos alcanzar y qué vamos a hacer para lograrlo. Cuántas etapas y paradas serán necesarias, qué clase de mantenimiento será vital para mantenernos constantes en la marcha. Qué combustible es el más óptimo para un mejor rendimiento. Y de qué recursos nos valdremos para no distraernos con bellos paisajes que nos desvíen del trayecto y tengamos que recalcular.

En el GPS de la vida, el origen de un nuevo año se programa con nuevos deseos, que son la carga inicial de combustible para emprender un nuevo viaje de desafíos y metas a alcanzar, por ejemplo, nuevo trabajo, un viaje soñado, ascenso laboral, afianzar relaciones, un título universitario, etc. Pero muchas veces fracasamos en alcanzar estas metas por la ausencia de un plan medible, flexible a los ajustes que haya que hacer y previsible en los recursos a contar, a la hora de ser resolutivo e intencional.

“Los planes son solo buenas intenciones a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro,” señala Peter Drucker, para lo cual es necesario:

NUNCA DARNOS POR VENCIDOS: Es decir, seguir adelante a pesar de los contratiempos y críticas que puedan aparecer, obviamente, como dice un proverbio: “En la multitud de consejeros hay seguridad”. Los aportes de aquellos que tengan una palabra autorizada son fundamentales a la hora de adaptarnos en el cumplimiento de los objetivos, y nos ayudan a fortalecer cada paso que damos. Pero no arrojemos la toalla ante la primera adversidad o fracaso. La historia confirma esta verdad repleta de líderes que no se rindieron, como Henry Ford, que antes de revolucionar la industria automotriz fundó dos empresas que quebraron. En lugar de renunciar, hizo las correcciones necesarias y creó el método de producción en serie. “Aunque el justo caiga siete veces, vuelve a levantarse”, dice Proverbios 24:16.

ANTICIPARNOS A LOS NUEVOS ESCENARIOS: Esto fortalece la toma de decisiones, nos permite visualizar cuáles son nuestros puntos ciegos para fortalecer y no estancarnos a la hora de pasar a la siguiente etapa, ser intencionales en la búsqueda de contactos que nos guíen a los recursos que se requieren. Pero, sobre todo, ser pacientes en cuanto a los tiempos, porque si las metas y los planes han sido escritos con anterioridad de forma clara y no abandonamos el proceso, aunque parezca que se demoran los resultados en llegar, finalmente sucederá. (Tomado del Libro de Habacuc 2:2 y 3).

SER COHERENTES SIN RENUNCIAR: Ante la apariencia de éxito y la velocidad que apremia el mundo, detenernos a planificar no es una pérdida de tiempo, es una inversión, porque las metas nos inspiran, pero los planes sostienen el proceso. “Mejor es el fin del negocio que su principio”, señala Eclesiastés 7:8. “Las metas nos inspiran, pero los planes sostienen el proceso”. Decidir a tiempo cuántas metas planificar y comprometerse con ellas será un pequeño gran comienzo.

LOS VALORES SON EL MOTOR DE NUESTRAS METAS: Sin valores, nuestra vida se convierte solo en una agenda ocupada. ¿Cuáles son los valores que despiertan en nosotros la pasión y la actitud para creer que no hay límites sobre lo que emprendamos? Esta pregunta existencial no deberíamos omitirla en un nuevo año, porque la fe en aquello que está por encima de nosotros despierta la convicción, la certeza y la templanza. Nos movilizan a la acción y realimentan la esperanza, aunque la realidad pueda dictaminar lo contrario. La expansión es nuestro destino, seguramente tendremos algunas estacas que reforzar y entonces será otro día ganado en pos de la meta que se avecina. Que Dios bendiga a cada lector en este 2026.