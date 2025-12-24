Opinión

Jueces y juezas bajo presión: una señal preocupante para la República

Cuando juzgar se convierte en una actividad de riesgo institucional, el sistema deja de proteger derechos y comienza a administrarlos bajo condicionamiento

La independencia judicial no es
La independencia judicial no es una garantía corporativa ni un privilegio funcional: es una garantía de la ciudadanía

La suspensión y el juicio político iniciados contra el juez Sebastián Sarmiento en la provincia de Mendoza constituyen un episodio que merece una reflexión institucional profunda. No por la figura del magistrado involucrado, sino por el mensaje que este tipo de procedimientos proyecta sobre el funcionamiento del sistema republicano y el lugar que ocupa la independencia judicial en una democracia constitucional.

En un Estado democrático de derecho, el desacuerdo con una sentencia judicial tiene un cauce claro y exclusivo: los recursos procesales previstos por la ley. El juicio político y los jurados de enjuiciamiento son mecanismos de carácter excepcional, diseñados para responder a supuestos de mal desempeño o conductas graves, no para revisar ni sancionar el contenido jurídico de las decisiones adoptadas por un juez o jueza en el ejercicio regular de la función jurisdiccional.

Tal como lo advirtió la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, avanzar en un proceso de enjuiciamiento fundado en el contenido de sentencias -y más aún disponer la suspensión del magistrado- afecta principios esenciales del Estado democrático de derecho. Cuando un juez es sometido a un proceso disciplinario por decidir un caso, el impacto no se agota en ese expediente, sino que se proyecta sobre todo el Poder Judicial.

La gravedad institucional se intensifica cuando las resoluciones cuestionadas fueron dictadas dentro de la competencia legal del juez, no fueron impugnadas por las vías recursivas correspondientes y, en algunos casos, contaron con el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, desplazar el control judicial del expediente al enjuiciamiento político implica una alteración inadmisible del diseño constitucional y una afectación directa a la seguridad jurídica.

La independencia judicial no es una garantía corporativa ni un privilegio funcional: es una garantía de la ciudadanía. Protege a cada persona frente al ejercicio del poder y asegura que las decisiones judiciales se adopten conforme a la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos, y no bajo la presión de coyunturas políticas o reclamos circunstanciales.

La doctrina del sistema interamericano de derechos humanos es clara y consistente al respecto cuando advierte que el uso de mecanismos disciplinarios para evaluar el contenido de sentencias vulnera la división de poderes y compromete la imparcialidad judicial. Cuando juzgar se convierte en una actividad de riesgo institucional, el sistema deja de proteger derechos y comienza a administrarlos bajo condicionamiento.

El caso del juez Sarmiento en la provincia de Mendoza trasciende la coyuntura provincial y exige una respuesta institucional responsable. La democracia no se fortalece disciplinando jueces o juezas por sus decisiones, sino garantizando que puedan decidir sin temor. La independencia judicial no admite atajos, relativizaciones ni excepciones oportunistas: es un límite constitucional infranqueable y una condición indispensable para la vigencia plena de la República.

