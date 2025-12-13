F-16 en Argentina: un pequeño paso para la defensa, un gran salto para la FAA

Los 6 F-16 que llegaron al país hicieron un vuelo rasante sobre la Casa Rosada

La llegada de estos primeros 6 de 24 F-16 permite adaptar las palabras del hombre que pisó la luna por primera vez, explicando que es un pequeño paso para la defensa nacional, pero un gran salto para la Fuerza Aérea Argentina.

El conflicto del Atlántico Sur no fue solo el Bautismo de Fuego de los aviadores, allí todos los operadores de nuestros Sistemas de Armas mostraron la capacidad y el alistamiento de la institución. Sin embargo, este conflicto marcó un antes y un después en la posibilidad de acceder a equipamiento militar.

Después de Malvinas comenzó un proceso de reducción presupuestaria que impactó primordialmente en las capacidades remanentes: de los 14 escuadrones, después de la guerra se fueron perdiendo, uno a uno, los aviones por la degradación logística fruto de la falta de financiamiento.

Un breve respiro fue la llegada del sistema A-4AR, que marcó un avance tecnológico, en software, incorporación de radar multimodo y sistemas de navegación y ataque en el estado del arte en el nivel internacional, pero la falta de presupuesto agotó con rapidez su potencial y en el 2015 la situación de la aviación de combate se agravó con la desprogramación de los Mirage, que implicó perder la capacidad supersónica, sin duda un error lamentable.

Perder la capacidad supersónica no es un problema de la Fuerza Aérea, es un problema de la Nación, porque a los gritos decimos al mundo que no podemos consolidar nuestra soberanía en el aire. La protección del aeroespacio depende de la capacidad que tengamos para normalizar eventos que se han salido de su curso habitual en el espacio aéreo, que pueden ir desde emergencias hasta violaciones de la defensa y la soberanía. Muchas veces estos hechos son silenciosos o desconocidos para la sociedad, pero no para la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que a través de un trabajo interagencial con muchas instituciones realiza el control de los cielos las 24 horas, los 365 días del año, mediante el Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto.

El avión es la herramienta clave del control aeroespacial nacional y la capacidad supersónica es la que permite hacerlo de manera integral, ya sea ayudando a un avión de línea o un avión ejecutivo en emergencia o interceptando un móvil aéreo que ingresa al Estado de manera ilegal, cuestión que constituye una violación de nuestra soberanía. En síntesis, es el Sistema de Defensa Aeroespacial el que ofrece una disuasión activa y efectiva como ordena la Ley de Defensa Nacional.

Lo expresado solo es completamente íntegro cuando la capacidad supersónica está disponible. Técnicamente, para interceptar un móvil aéreo se debe contar con una velocidad superior a la del avión interceptado, y para el caso de los aviones ejecutivos y comerciales, que vuelan apenas por debajo de la velocidad del sonido, solo es posible con un avión supersónico.

En 2012, la FAA recibió autorización del Congreso Nacional para reemplazar a los aviones Mirage III y V. Hubo ofertas de Mirage F-1, Mirage 2000; luego de arduas negociaciones bilaterales, el propio ministro de Defensa puso una carta de intención el día del Rollout del KC 390 para participar con Brasil en la construcción de 24 Gripen para nuestro país; llegamos a firmar un Statement of Work (declaración de trabajos) como paso previo a la compra de los KFir a Israel; pero nunca existió la decisión política de dar el pequeño paso. Sin embargo, a la hora de los hechos y ante la llegada efectiva de la posibilidad de defender de manera íntegra nuestros cielos, surge una crítica feroz, como diría el gran Quijote: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

Los que ladran son perros y la idea de estas líneas es explicar de manera llana y sencilla lo que significa la incorporación del Sistema de Armas F-16 y cómo ello constituye un gran paso para la FAA. Para ello, antes de entrar en las cuestiones técnicas que avalan esta adquisición, es necesario comprender tres aspectos esenciales en la discusión geopolítica y estratégica, que en mi opinión son:

El problema de la capacidad operacional: devolver a la FAA una capacidad operacional aceptable es mucho más que solo 24 F-16, pero esto es lo que la Patria pudo comprar con los fondos que dispuso. Seguro hay aviones mejores, como los opinólogos de café no se cansan de repetir, pero de lo disponible, por lejos, esta quizás sea la más adecuada. Cumple la necesidad básica de recuperar un caza supersónico, pero además nos permitirá, con un esfuerzo inmenso de los hombres de la fuerza, alcanzar en apenas 5 años el estado del arte operacional, armamentos y tecnologías a las que no accedemos desde hace 30 años. Asimismo, esto permitirá pensar en desarrollar una seria capacidad operacional [1] , ya que compramos un sistema completo, y no solo aviones de desfile; es el avión de combate más empleado en el mundo hoy, donde seguro hay muchos mejores, pero su efectividad sigue siendo el caballito de batalla. Por dar un ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos dotó a su F-16 con misiles Harpoon (aire mar), previendo la posibilidad de emplearlos ante un conflicto en el Pacífico. Lograr ser un país serio: sin entrar en detalles de otra naturaleza, hemos resuelto el problema de la caza interceptora. Después de un cuarto de siglo, la política escuchó a los profesionales de la aviación de combate. Los que saben, comprenden lo que es poner sus vidas en el asiento de un caza. Por fin se dejó de lado a los "académicos de siempre" que solo aportan palabras sin riesgo. Pareciera que por primera vez nos encaminamos a ser un país serio y cumplir estratégicamente con la ley de las 3 C (Comunicar adecuadamente, ser Creíble y poseer una Capacidad). Ganar la batalla cultural: el país es sometido de manera sistemática y progresiva a un desconocimiento de las responsabilidades y deberes de lo que conlleva ser un "argentino de bien". Como se cita en algunas cátedras, "Argentina hoy es la más real concepción del ideal gramsciano". Poseer FFAA eficaces hace a que nosotros como ciudadanos estemos orgullosos de nuestras instituciones, como claramente mostró la ciudadanía el 7 de diciembre.

Los problemas geopolíticos se resuelven entre iguales. Como lo explicó Tucídides en el 400 a.C.: “Lo sabemos igual que lo sabéis vosotros: en el cálculo humano la Justicia sólo se plantea entre fuerzas iguales. En caso contrario, los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles ceden”.

Nuestra ley de defensa y el decreto 112/24 hablan a las claras de disuasión como misión principal de las FFAA. Como me dijo un político: “El fracaso de la defensa nacional es la guerra”.

¿Porque los F-16 son un gran paso para la FAA?

La propuesta de la FAA de adquirir el Sistema de Armas F-16 no fue un capricho, sino el fruto de un trabajo profesional que incluyó un análisis técnico y operativo, con numerosas variables de evaluación.

Pero no es este el valor de la compra, el F-16 trae consigo la posibilidad de estar actualizados en el estado del arte en el plano internacional e incorporar tecnologías que hoy estamos aprendiendo, pero en un plazo adecuado será manejada por nuestro personal y seguramente empresas argentinas, como lo hacen Dinamarca y muchos países usuarios de F-16, podrán hacer aportes al sistema. Hoy necesitamos aprender, y en eso estamos.

Sin entrar en detalles técnicos, enumeraré algunos aspectos que componen el gran salto para la FAA:

Educativo: las características de diseño y las tecnologías de vuelo que aplica el avión requieren una revisión completa de los planes de estudio, tanto para oficiales como suboficiales y técnicos, aspecto que probablemente en poco tiempo derrame sobre las escuelas técnicas y de aprendices. Operativo: sin duda, aquí está el gran salto, más allá del Radar que, si bien es el mismo que emplean hoy nuestros A-4AR, este posee mayor potencia, tamaño de antena y capacidad de guiado de misiles de alcance medio, capacidad que perdimos al dar de baja los Matra 530 de nuestros M III EA. Armamento: por primera vez en la historia de nuestro país, tendremos acceso a una panoplia completa de armamentos inteligentes, tanto AIRE -AIRE como AIRE-TIERRA. Ello significa un crecimiento profesional de nuestros armeros, que desde Malvinas hasta nuestros días solo han tenido acceso a un de un puñado de misiles Sidewinder 9M y a bombas de propósitos generales. Ahora trabajarán con misiles de mediano y corto alcance, bombas inteligentes guiadas y misiles aire superficie. Apoyo de Fuego Cercano: esta es una de las operaciones más complejas de la acción militar conjunta (debido a la posibilidad de fratricidio). Nuestros aviones vienen equipados para proporcionar una comunicación segura y eficiente entre las tropas de superficie y quienes le darán apoyo con armas de precisión que minimizan los daños colaterales. Exploración Vigilancia y Reconocimiento: los aviones vienen equipados con un POD (accesorio) que tiene capacidad de video con varios niveles de detalles, recoger información del terreno, señalizar objetivos con sistema Laser y también capacidad de exploración infrarroja. Esta incorporación implica desarrollar capacidades de análisis de información y mantenimiento del sistema que nunca estuvieron presentes en nuestra Fuerza. Capacidad de Guerra Electromagnética: si bien algunos de nuestros A-4AR tenían sistema de autodefensa, los F-16 han sido modernizados con un sistema de autodefensa de primer nivel, incorporando capacidad de detectar lanzamientos de misiles a través de tecnologías ultravioletas y generar contramedidas activas. Todo ello abre un nuevo nivel de conocimientos en esta compleja área de la defensa, cuya ausencia produce efectos devastadores. Ya nuestro héroes de Malvinas sufrieron la falta de esta capacidad. Logística: un párrafo especial merece este aspecto, porque a lo largo de la historia ha sido el cadalso de todos los sistemas de armas. Para los F-16 se incorporó el sistema logístico más completo hoy en el mundo. De hecho, los dinamarqueses lo están usando para sus flamantes F-35. Este sistema, denominado ILIAS, es un sistema integral de soporte logístico con módulos presupuestarios y planeamiento logístico de corto y medio plazo. Un sistema altamente complejo que también emplea la Fuerza Aérea de Chile, entre otras, que con varias decenas de años en la operación de F-16 posee oficiales ya retirados que por sus conocimientos han sido contratados por la empresa subcontratada por el fabricante original de las aeronaves, a través del gobierno de Estados Unidos. Me pregunto, ¿qué mejor que aprender de los que ya pasaron por el problema? Por otra parte, la empresa que instala la base de datos no tiene posibilidad de acceso a los mismos, pero si los tuvieran no verían cosas diferentes de las que ya tienen. En la guerra, lo que define las acciones son las intenciones, el engaño y, por sobre todo, la decisión política. Recuerdo de nuevo que “el fracaso de la defensa nacional es la guerra”, como bien argumenta Noruega en su propaganda nacional de la defensa: ESTAMOS PARA QUE NO SUCEDA NADA. Social: Río Cuarto se está movilizando en construcción de departamentos, alquileres, etc. El derramamiento de este tipo de inversiones en la defensa conlleva la creación de escuelas, negocios y todo lo que viene de la mano de la actividad operativa. Para ejemplo, veamos cuánto creció Tandil en su momento de la mano de los Dagger.

El F-16 es el primer paso, la punta de un iceberg que nos convoca al desafío de avanzar 30 años en tan solo 5 o 6. Entonces, habremos hecho los deberes para iniciar un adecuado camino hacia la disuasión y la posibilidad de contar con una defensa soberana de nuestro aeroespacio. No pensemos estos aviones como la solución para una guerra, son un proceso de aprendizaje en el arte operacional en el plano mundial y el paso inicial para alcanzar con esfuerzo y políticas estratégicas adecuadas una defensa creíble, comunicable y capaz.

Puede no ser lo óptimo, no es lo mejor, pero HOY es NUESTRO, y no tengamos ni sembremos dudas. Apoyemos y actuemos unidos, este es un buen camino para consolidar la defensa aeroespacial nacional que merece la República Argentina.

[1] Estos medios requieren: Infraestructura, Recursos, Inteligencia, Logística, Adiestramiento, Doctrina y Organización