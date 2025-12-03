Cuando las máquinas hacen el trabajo, el desafío vuelve a ser humano

La tecnología libera a las personas de tareas repetitivas y permite que el trabajo sea una elección significativa

Durante siglos, construimos nuestra identidad laboral sobre una premisa aparentemente indiscutible: había ciertas tareas que sólo un ser humano podía realizar. Pensar, crear, analizar, decidir, interpretar, improvisar. Sin embargo, en los últimos años esa certeza comenzó a resquebrajarse. Hoy convivimos con sistemas capaces de redactar textos coherentes, componer música, diagnosticar enfermedades, conducir vehículos o resolver problemas complejos en segundos. Muchas de las fronteras que considerábamos exclusivamente humanas ya no lo son.

Este cambio, lejos de ser anecdótico, redefine la pregunta central sobre el futuro del trabajo. No se trata ya de qué actividades podrán automatizarse —cada día es más evidente que serán muchas— sino de entender qué hace valioso, único y necesario al ser humano en un entorno donde la tecnología ejecuta, predice y produce con creciente eficacia.

A mi juicio, la diferencia crucial no está en la tarea, sino en el sentido. Las máquinas pueden realizar actividades; lo que no pueden es preguntarse por qué las realizan ni para qué deberían hacerlo. Pueden optimizar un proceso, pero no reflexionar sobre si ese proceso es bueno, deseable o justo. Y, sobre todo, no pueden experimentar vocación, propósito ni la íntima realización que surge de hacer algo que nos identifica.

Durante buena parte de la historia moderna, trabajamos para sobrevivir: producir era la condición básica para vivir. Pero si la productividad crece, si la tecnología nos libera de trabajos repetitivos o estructurados, lo que emerge es otra dimensión del trabajo: el trabajo como elección, como espacio donde desplegamos nuestra humanidad. Esa humanidad no se mide por la eficiencia, sino por la capacidad de conectar lo que hacemos con lo que somos.

En este sentido, el gran riesgo de nuestra época no es la automatización en sí, sino la tentación de reducir al ser humano a un engranaje adaptable dentro de un sistema tecnológico que se acelera. Sería un error formar personas para “acomodarse” a las máquinas. El desafío consiste en formar personas que orienten a las máquinas, que les den dirección, que puedan evaluar sus impactos y decidir cuándo utilizarlas y cuándo no.

La pregunta que debemos hacernos no es qué trabajo quedará para nosotros, sino qué valor queremos aportar como seres humanos. Y ese valor tiene más que ver con el juicio ético, la empatía, la creatividad profunda, la capacidad de dar sentido a la información y de vincularnos con otros, que con la realización mecánica de tareas.

Lo mismo se aplica a las organizaciones. Las empresas que prosperen no serán las que simplemente incorporen tecnología, sino las que entiendan cuál es el propósito que esa tecnología debe servir. Y ahí la conducción humana será más relevante que nunca: decidir rumbos, interpretar contextos, anticipar consecuencias, construir equipos, inspirar visiones. Ninguna máquina puede hacer eso.

La paradoja de nuestro tiempo es que cuanto más poderosas se vuelven las tecnologías, más importante es recordar qué significa ser humano. No para refugiarnos en una nostalgia sin futuro, sino para asumir con claridad qué dimensión no puede ni debe ser delegada.

Cuando las máquinas hacen el trabajo, la pregunta fundamental vuelve a ser profundamente humana: ¿para qué trabajamos? ¿Para qué queremos usar este progreso? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir con él?

Quizás esa sea la frontera que las máquinas nunca cruzarán. Y es precisamente ahí donde debemos situar la conversación sobre el futuro del trabajo.