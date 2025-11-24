Opinión

Un rato para que el mundo se detenga a pensar

El Día Mundial de la Filosofía, impulsado por la UNESCO, invita a reflexionar sobre el valor de pensar en la sociedad actual

Guardar
Filosofar permite cuestionar hábitos, interrumpir
Filosofar permite cuestionar hábitos, interrumpir respuestas automáticas y ampliar el mapa de lo posible en la vida cotidiana

Cada tercer jueves de noviembre, la UNESCO nos recuerda que es el Día Mundial de la Filosofía, pero no como una efeméride más, sino como un llamado urgente a pensar, lo cual, hoy, es casi un acto contracultural.

A diferencia de lo que suele creerse, la filosofía no es un lujo académico, es una necesidad en un mundo saturado de información, de discursos simplificados y narrativas que moldean percepciones y opiniones, muchas veces, sin que nos demos cuenta.

En cambio, cuando filosofamos, individual o colectivamente, interrumpimos la velocidad, cuestionamos hábitos y, sobre todo, desactivamos respuestas automáticas. Porque filosofar es reflexionar, es preguntarnos cómo queremos vivir, qué futuro deseamos, con quién deseo compartir mi vida o cómo podemos convivir en la diferencia; en definitiva, es ampliar el mapa de lo posible.

Abandonar ese juicio crítico es, hoy, uno de los riesgos más serios que enfrentamos. Enmarcados en plataformas que deciden por nosotros, algoritmos que anticipan lo que deseamos, relatos que se viralizan sin evidencias, todo se articula para que la pregunta más esencial desaparezca y para que la interpelación incómoda no brote. Entonces, en tiempos en los cuales la tecnología atraviesa nuestra vida cotidiana y la Inteligencia Artificial redefine la producción de conocimiento, la filosofía nos recuerda que ningún algoritmo puede reemplazar la capacidad humana de deliberar, de imaginar futuros o de sentir empatía por el otro. Porque la IA puede procesar datos y brindarnos respuestas acabadas, pero la filosofía interpreta sentidos o, al menos, debería hacerlo.

Es por eso que, más que nunca, enseñar a pensar filosóficamente es un acto político, es un posicionamiento frente a los cambios vertiginosos de estos tiempos. La filosofía, decía Sócrates, es una toma de conciencia: “sólo sé que no sé nada”. Y, frente a la complejidad del mundo actual, nos llama a la toma de distancia y al diálogo para buscar soluciones a los desafíos que nos atrapan; es el medio idóneo de formar sujetos prevenidos contra la necedad y los prejuicios para poder responder críticamente.

Como profesora, sé que el aula es uno de los pocos espacios donde todavía es posible detenerse a reflexionar. Cuando un estudiante se anima a pensar por sí mismo, cuando un grupo debate un dilema o cuando un docente se atreve a no dar respuestas inmediatas, sino a promover la reflexión, es ahí donde la filosofía se vuelve visible. Entonces, nos devuelve algo esencial: el derecho a la complejidad, a problematizar lo que parece obvio, a desnaturalizar la injusticia, a escuchar diferencias y a decidir por nosotros mismos.

Hoy, más que nunca, la filosofía incomoda. Y es justamente por eso que no podemos renunciar a ella.

Quizás, el verdadero sentido del Día Mundial de la Filosofía no sea celebrar una disciplina, sino reconectar con una práctica esencial: preguntarnos quiénes somos, qué futuro estamos construyendo y qué vínculos necesitamos para sostener una convivencia más empática. En palabras de J. P. Sartre, “se trata de lo que yo llamaría la expansión del campo de lo posible. No renuncien a eso”.

En un mundo que corre, tal vez el gesto más revolucionario sea detenernos, mirar con otros ojos, escuchar lo que incomoda y animarnos a pensar juntos. Porque cada pregunta que nos hacemos—sobre nosotros, sobre los otros, sobre el mundo—abre un pequeño espacio de transformación. Y es en ese espacio, frágil pero poderoso, donde empieza a nacer lo nuevo.

Temas Relacionados

Filosofía Día Mundial de la Filosofía UNESCO Sócrates J. P. Sartre Inteligencia Artificial Aula Educación Empatía Tecnología

Últimas Noticias

¿Puede la Regulación incentivar la innovación?

El sandbox regulatorio: la apuesta para modernizar el mercado argentino

¿Puede la Regulación incentivar la

Los crímenes nazis, la justicia y la Historia

A 80 años de los Procesos de Nuremberg, el legado reside en su impacto en la memoria histórica, la investigación sobre el nazismo y la relación entre derecho e historia

Los crímenes nazis, la justicia

Decadencias

Un país rico no tiene nada que ver con un país de ricos, sino con un destino colectivo de bienestar, que el liberalismo destruyó cada vez que gobernó. Volvamos a imaginar una sociedad con producción industrial

Decadencias

La guerra silenciosa que está definiendo el futuro de la Amazonía

Lo que destruye hoy la Amazonía con mayor velocidad son economías ilícitas que funcionan como sectores económicos organizados

La guerra silenciosa que está

La COP30 y la mirada de los papas Francisco y León XIV sobre la cuestión climática

Ambos pontífices instaron a adoptar una “ecología integral” que contemple tanto el ambiente como la justicia social

La COP30 y la mirada
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: los candidatos

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo