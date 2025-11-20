Una nueva posibilidad para la reforma laboral

Javier Milei (REUTERS)

La victoria del Gobierno en las elecciones de medio término representaron a la vez un punto de inflexión y una continuidad. Una continuidad porque la sociedad le ha prorrogado el plazo dado en noviembre de 2023 al plan de reformas; un punto de inflexión porque representa el momento en el que las exigencias de la sociedad no son ya la baja sostenida de la inflación, la contención del superávit fiscal frente a los embates del Congreso, sino que estas claman ahora por las tan mentadas reformas. Es momento de pasar a la ofensiva.

En este marco, el Gobierno ha sido rápido de pies para anunciar una suerte de nueva “tabula rasa” y sentarse a negociar. Con gabinete renovado, y movimientos tectónicos en el esquema de poder, se han empezado los contactos para lograr el mítico 51% de ambas cámaras. No está lejos de conseguirlo, y dependerá de su capacidad negociadora para lograrlo.

El anticipado llamado a extraordinarias del 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con posibilidad de que se extienda el resto del verano argentino, permite al gobierno dos cuestiones fundamentales: marcar agenda sobre los temas a tratar y hacerlo tanto con el poder de haber sido recientemente “reungido” como con nuevos números en el Congreso que lo acercan a la mayoría simple.

Los proyectos y propuestas a tratar son: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral y la tributaria. Las cuatro son fundamentales, pero centrémonos en la laboral que ha suscitado mucho debate. Nadie duda ya en la Argentina que una reforma laboral es imperativa; seguir rigiéndose con leyes de más de medio siglo de antigüedad, con los cambios que se han sucedido, es un disparate. En tal sentido, desde Libertad y Progreso observamos cinco pilares fundamentales:

La descentralización de los convenios colectivos de trabajo, priorizando los acuerdos de menor nivel por sobre los de mayor nivel

La eliminación del concepto de ultraactividad en todas sus formas.

La creación de un sistema de arbitraje que permita una conciliación antes de llegar a las medidas de fuerza

La eliminación de la obligatoriedad en los aportes sindicales.

La renovación del concepto de libertad sindical, buscando eliminar el “unicato” que hoy rige en Argentina.

El gobierno de Javier Milei se mostró abierto a este debate, y, creemos, avanza en la dirección correcta. Es fundamental acoplar a nuestro país a los vientos de la modernidad y la tecnología; perder más tiempo puede ser fatal. Esta es una discusión que la Argentina se merece, luego de más de 15 años sin creación de empleo formal y con un 40% de informalidad. Las perspectivas son positivas si tomamos el toro por las astas y nos comportamos como país serio, dispuesto a discutir la reforma y avanzar en la modernización de las relaciones de trabajo.

Abram es director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, Marconi es Analista de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso