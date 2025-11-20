Opinión

Modernización laboral, llave para el crecimiento

La ley laboral argentina evolucionó desde 1905, pero en los últimos 50 años las reformas quedaron estancadas

Guardar
El gobierno nacional impulsa un
El gobierno nacional impulsa un proyecto de modernización laboral para adaptar las normas a los nuevos desafíos del trabaj

La primera ley laboral en Argentina sancionada en 1905 prohibía el trabajo dominical. Dos años más tarde se dictó la ley 5.291 que regulaba el trabajo de los niños y mujeres, en 1915 la ley 9.688 estableció la obligación de indemnizar daños provocados por accidentes del trabajo. En los años treinta se dictaron leyes sobre jornadas, vacaciones, jubilaciones, a mediados de los años cuarenta se creó la Secretaría de Trabajo, en 1974 se dictó la ley de Contrato de Trabajo y por esos tiempos se firmaron la mayoría de los Convenios Colectivos, en 1995 se sancionó la ley sobre riesgos del trabajo. Con esto queremos poner en claro lo que todo el mundo sabe: no hay nada más dinámico y cambiante que las relaciones laborales y por ello, las leyes vienen detrás de los hechos.

Sin embargo, algo pasó en la Argentina. En los últimos cincuenta años la ley de contrato de trabajo y la mayoría de los convenios colectivos quedaron congelados en el tiempo. La ley 20.744 (L.C.T) recibió solo maquillaje y los convenios, salvo honrosas excepciones, se limitaron a actualizar salarios.

Por estos días el gobierno nacional se dispone a presentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a la modernización laboral que algunas corporaciones insisten en demonizar aún sin conocer su contenido. Las razones son difíciles de entender salvo que se trate de la defensa de intereses sectoriales.

Hace veinte años España tenía la misma cantidad de Pymes y de trabajadores registrados que Argentina, hoy nos triplican en ambos campos. La informalidad, entiéndase el desamparo del trabajador informal, supera el 42% y si tomamos en cuenta solo la actividad privada, el número es aún más preocupante. Necesitamos un conjunto de normas modernas que permitan que aumente considerablemente la cantidad de trabajadores registrados con todo lo que ello implica, entre esto la mejora significativa de las prestaciones previsionales, la reducción de contribuciones, de la carga impositiva y sobre todo brindarle seguridad jurídica y dignidad a los trabajadores.

¿Por qué es necesario el dictado de nuevas normas? Entre otras razones porque hoy no se piensa en una relación de dependencia tradicional perdurable en el tiempo. Los jóvenes se identifican con los emprendedores, con autónomos que quieren manejar sus tiempos, tener libertad para desarrollar sus proyectos e independencia económica. La figura del trabajador independiente así como las aplicaciones y el trabajo a distancia (ni hablar de la forma de pago de los salarios con las billeteras virtuales, la moneda extranjera o las cripto) son algunos de los cambios que a las viejas y pesadas estructuras les cuesta asimilar.

La rotación es otro de los fenómenos a tener en cuenta. Salvo contadas excepciones, lo habitual es que la relación en promedio ronde los seis años. Las anteriores generaciones pensaban en comenzar y terminar la vida laboral en una misma empresa. Como esto cambió, al artículo 245 de la LCT (la indemnización por despido sin causa equivale a un mes de sueldo por cada año de antigüedad) hay que sumarle alternativas, por ejemplo el fondo de cese laboral o que el empleador contrate a su costo un seguro para cubrir la eventualidad de un despido sin causa.

Desde hace décadas los convenios colectivos se han limitado a negociar salarios pero no a mejorar las condiciones del trabajador. Jornadas rígidas, vacaciones que no se pueden fraccionar, licencias insuficientes, burocracia administrativa y falta de transparencia en la formalización de la relación laboral, puestos que ya no existen y otros que no están contemplados. Aplicaciones, trabajo a distancia, convenios colectivos por empresa por sobre los regionales o nacionales, salarios dinámicos que contemplen la creatividad y el compromiso con la empresa, son algunos de los elementos esenciales que deben contemplarse respecto al derecho individual.

A la hora de afrontar los desequilibrios del mundo del trabajo, conviene recordar que la concertación y la falta de diálogo social en los últimos treinta años han contribuido decisivamente a la ausencia de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que se limitaron a movimientos de acción directa como los piquetes y bloqueos que interrumpen el virtuoso círculo productivo.

El papel desempeñado en este proceso por los interlocutores sociales, y más concretamente por las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, no ha sido el esperado, se limitaron a la defensa y promoción de los intereses que les son propios, sin diálogo.

Tomemos como ejemplo la experiencia española. Ellos crecieron y nosotros no, fundamentalmente porque los cambios y reformas del modelo de relaciones laborales y del mercado de trabajo de las que se han derivado efectos más positivos para la economía, para la creación de empleo y para mejorar la situación de los trabajadores son siempre aquellas que han tenido su origen en el diálogo, en la concertación y en el consenso social.

Las normas laborales que se espera que Argentina aborde apuntan a fomentar la formalización y la generación de empleo de calidad. Se busca reducir la rigidez en las contrataciones y despidos para alentar a las empresas a crear puestos de trabajo dignos. Los convenios colectivos deben tener un orden de prelación siendo la base de la pirámide el convenio por actividad, luego el regional y finalmente el por empresa.

Hay otros temas que no son menos importantes. Entre ellos la reducción de la litigiosidad: Es fundamental simplificar el marco normativo laboral y reducir la incertidumbre jurídica para disminuir los altos niveles de litigiosidad, que son vistos como una barrera para la inversión. La forma de readecuación de los créditos debe tener certeza a nivel nacional. Para eso se debe incluir su fórmula en una ley de fondo que impida el caos que hoy impera y que permite condenas desproporcionadas causantes de enriquecimiento sin causa para unos y la quiebra para otros.

De avanzarse en estos temas veremos como consecuencia inevitable la disminución de la carga tributaria y los costos laborales no salariales (contribuciones sociales) para los empleadores, la mejora en la productividad con mayor capacitación de los trabajadores. Además, la ampliación de la base de los formalizados. Los salarios dinámicos auguran mejores prestaciones previsionales. Tampoco perdamos de vista que cumplir estas metas nos permitirán acceder en igualdad de condiciones y cumplimiento de los estándares requeridos por entes multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Temas Relacionados

Reforma laboral Argentina Convenios colectivos España Gobierno nacional Cámara de Diputados Buenos Aires Madrid Legislación laboral Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Últimas Noticias

Reforma laboral: dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir

No hay más lugar para imponer reglas que perjudican a alguna de las partes, porque o se retira la oferta (hacia la informalidad), o lo hace la demanda y el resultado es peor para todos

Reforma laboral: dónde estamos y

El gusto de diseñar en tiempos de IA

La inteligencia artificial puede optimizar procesos, redefinir la forma en que diseñamos, innovamos o pensamos. Pero, aunque sea una herramienta poderosa, no puede reemplazarnos. Solo puede potenciar nuestras capacidades

El gusto de diseñar en

¿Qué es una smart city y por qué deberíamos saberlo?

Las ciudades inteligentes priorizan la experiencia humana sobre la automatización y los algoritmos en la planificación urbana

¿Qué es una smart city

Evangélicos en Argentina: una presencia plural, arraigada y de servicio

Su identidad se forja en la respuesta a las necesidades sociales, sin agendas importadas ni estructuras partidarias externas

Evangélicos en Argentina: una presencia

Soberanía hoy: obligados sin vuelta a su defensa

Una batalla vigente, con nuevos desafíos y un mismo escenario histórico

Soberanía hoy: obligados sin vuelta
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

Japón alertó sobre la creciente

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano

Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

Erdogan afirmó que Turquía está “cerca” de erradicar el terrorismo tras los últimos avances en el proceso de paz con el PKK