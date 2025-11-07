Opinión

Liderazgo en la era de la IA: el valor de lo intangible

En la era digital, la sabiduría que realmente importa no se mide en años, sino en la capacidad que tenemos de seguir aprendiendo todos los días

Guardar
El nuevo liderazgo se define
El nuevo liderazgo se define en la intersección entre la tecnología y la empatía (Imagen ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial cambió la forma en que pensamos, trabajamos y lideramos. En ese proceso, emergió una tensión: ¿cómo se redefine el rol del liderazgo cuando la información y el conocimiento se democratizan? ¿Qué lugar ocupa la experiencia cuando la innovación avanza más rápido que el currículum?

En el mundo corporativo todavía abundan los discursos que apelan a los “35 años de experiencia”. Sin embargo, en la era digital, la sabiduría que realmente importa no se mide en años, sino en la capacidad que tenemos de seguir aprendiendo todos los días. Hoy, las organizaciones más exitosas no son las que acumulan trayectoria, sino las que se reinventan; y los líderes más valiosos no son los que saben más, sino los que se animan a aprender distinto. Romper viejos paradigmas, de eso se trata.

En este nuevo escenario, el nuevo liderazgo se define en la intersección entre la tecnología y la empatía, una empatía genuina y auténtica. La inteligencia artificial amplifica el pensamiento estratégico, por eso es clave apoyarse en ella para investigar, simular y analizar. No obstante, el verdadero diferencial sigue estando en la sensibilidad para interpretar, conectar y decidir, atributos enteramente humanos.

El desafío ya no es dominar herramientas, sino convivir con ellas, perder el miedo a delegar conocimiento y trabajar con equipos intergeneracionales donde todos aprenden de todos. En otras palabras, el liderazgo del futuro —ese que podríamos llamar HumAIn, por la fusión de lo humano y lo artificial— se medirá por la capacidad de integrar ambos mundos con criterio y propósito.

Las llamadas “habilidades blandas” ya no son un extra, sino el corazón del liderazgo moderno. Paradójicamente, cuanto más tecnológica se vuelve una organización, más necesita líderes capaces de leer lo invisible: los climas, los miedos, las motivaciones, los propósitos. En una encuesta de EY, el 78 % de los empleados afirmó que un liderazgo empático contribuye a reducir el abandono del personal.

En este sentido, es necesario que se promueva una cultura de aprendizaje continuo y que la IA se vea como un motor de innovación donde los talentos puedan adaptarse de manera ágil a los cambios. También los empleadores deben desarrollar marcos éticos y estructurales y alinear la estrategia y los recursos de la empresa para que la IA pueda escalar de manera real.

Para lograr todo esto, el proceso no puede ser estático. El liderazgo requiere hoy un reskilling continuo: no se trata solo de upskilling —mejorar habilidades existentes—, sino de adquirir nuevas competencias que permitan adaptarse al cambio permanente. Aprender a pensar distinto, a escuchar lo que antes se daba por obvio, a integrar herramientas digitales con criterio humano.

Cada empresa es un universo y cada una tiene diversas necesidades dependiendo del estadio de desarrollo en el que se encuentre. Sí existen competencias que son más transversales a diversas industrias, como el aprendizaje de la IA y de otras herramientas digitales, pero las demás deben adaptarse a los problemas que las instituciones estén atravesando.

El conocimiento debe ser combinado con la humanidad, de usar la IA como aliada, no como amenaza. De entender que la verdadera ventaja competitiva no está en saber más, sino en aprender mejor.

El futuro no le pertenece a quienes dominan las máquinas, sino a quienes saben dialogar con ellas. A quienes, frente a la velocidad de los algoritmos, se animan a detenerse para escuchar, conectar y dar sentido. Porque, en definitiva, el liderazgo del futuro será humano o no será.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialLiderazgoEmpresasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual

En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia

Confianza digital: el rol estratégico

El protagonismo de las internas

Mientras en el Gobierno se desataron las discusiones por puestos en el Gabinete apenas ganadas las elecciones, el peronismo dirime sus diferencias tras la derrota y Mauricio Macri ve cómo se diluye el PRO entre sus dedos

El protagonismo de las internas

Uveítis: La inflamación que ataca a los ojos en silencio y por qué debe revisarse hoy mismo

Según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos (NEI), la uveítis es responsable de hasta el 10 % de los casos de ceguera en el mundo occidental

Uveítis: La inflamación que ataca

Ciberseguridad: nueva ola de ataques a cadenas de suministro

Los ataques ya no se limitan a vulnerar servidores o robar datos: ahora buscan infiltrarse en redes tecnológicas que une a miles de empresas. Los llamados “supply chain attacks” se convirtieron en una de las principales amenazas globales

Ciberseguridad: nueva ola de ataques

Legislación industrial y el modelo Cicaré

El talento necesita un ecosistema apto que lo acompañe y estimule

Legislación industrial y el modelo
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Irán pidió

Trump afirmó que Irán pidió el levantamiento de las sanciones estadounidenses y declaró estar dispuesto a dialogar

Después de Malvinas, Eduardo Sacheri ya tiene tema para su próximo libro: lo eligió “por motivos biográficos”

Qué leer esta semana: de Meolans a Cheever, seis libros para nadar entre historias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo