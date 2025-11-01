Opinión

Desafíos y prioridades para la nueva etapa de gobierno

El Poder Ejecutivo debe consolidar reservas, moderar la política cambiaria y restablecer el crecimiento económico, sin perder de vista la humildad para corregir errores y el diálogo con la sociedad

Guardar
El Poder Ejecutivo debe revisar
El Poder Ejecutivo debe revisar su política económica, ante puntos débiles aún sin resolver (Foto: AP)

Esta nota comenzó a escribirse el domingo 26 de octubre, cuando las elecciones aún no arrojaban resultados, pero el desenlace en las urnas no altera los desafíos principales que enfrenta el gobierno: existen factores clave sobre los que debe enfocarse para lograr resultados económicos sustentables.

El Gobierno registró dos logros relevantes en la macroeconomía:

  1. Sostuvo superávit fiscal durante la mayoría de los meses, consolidando un cambio considerable en las variables y la cultura de la política económica argentina.
  2. Disminución sostenida de la tasa de inflación mensual hasta junio de este año, cuando el proceso de desinflación entró en una fase de resistencia. A pesar de ello, la reducción inflacionaria sigue siendo significativa.

Concluida esta etapa electoral, el Poder Ejecutivo debe revisar su política económica, ante puntos débiles aún sin resolver. El primer paso es crear condiciones para acumular reservas: no puede sostenerse un proceso de crecimiento, correcciones y señales promercado sin un respaldo sólido.

El atraso cambiario –herramienta utilizada reiteradamente por gobiernos anteriores para contener artificialmente la inflación–, tarde o temprano, genera presiones insostenibles entre lo macro y lo microeconómico, con costos elevados. En economía, nada es gratuito, siempre alguien paga.

Esto ocurrió en el modelo actual desde junio: el mercado dejó de considerar razonable el valor del dólar y comenzó a operar en el techo de la banda. Sin el apoyo del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos, la volatilidad y la cotización habrían sido mucho más altas. El país más poderoso del mundo intervino en resguardo de Argentina por motivos geopolíticos.

El país más poderoso del mundo intervino en resguardo de Argentina por motivos geopolíticos

Dada esta situación, el Gobierno necesita una autocrítica profunda: el modelo mostró déficits cambiarios y demanda un cambio de rumbo.

El esquema de bandas cambiarias no fue exitoso. Lo que se impone ahora es una flotación administrada, con intervenciones del Banco Central para moderar la volatilidad, hasta que el mercado gane madurez y pueda operar con menor intervención.

Durante los próximos dos o tres años, el ente monetario debería permanecer activo en el mercado cambiario, siempre sosteniendo el equilibrio fiscal como eje de la macroeconomía. Los procesos requieren un período de aprendizaje; la liberalización abrupta no es viable en todos los mercados. Lo central es mantener la dirección correcta.

Durante los próximos dos o
Durante los próximos dos o tres años, el ente monetario debería permanecer activo en el mercado cambiario, siempre sosteniendo el equilibrio fiscal como eje de la macroeconomía (Foto: Reuters)

Otro aspecto crucial es la caída de la actividad económica. Desde principios de año, el EMAE no muestra tendencia de crecimiento. En los últimos meses, la volatilidad cambiaria -y especialmente de las tasas de interés- ha afectado gravemente a la economía real.

Los niveles de las tasas de interés actuales, además de incentivar el carry trade, restringieron el consumo: los créditos hipotecarios, personales, comerciales y el financiamiento para empresas aumentaron sus tasas, provocando retracción, postergaciones y mora. Muchas compañías se vieron casi imposibilitadas de acceder a préstamos para capital de trabajo o inversiones a largo plazo.

Argentina, como cualquier economía, necesita tasas de interés reales y nominales razonables y estables para generar previsibilidad entre los actores del mercado.

Puentes entre el corto y largo plazo

El Poder Ejecutivo debe pensar a largo plazo, pero asegurando puentes de corto plazo que permitan avanzar: sin ellos, las reformas futuras se complican aún más.

Cambios en el ámbito laboral, tributario y previsional resultan indispensables, pero sólo serán posibles si la macroeconomía se estabiliza y la economía real comienza a mostrar signos de recuperación sostenida, bajo una política cambiaria que permita acumular reservas.

Existen dos condiciones imprescindibles para políticas económicas exitosas: la humildad para reconocer y corregir errores propios, y el diálogo permanente con la economía real

Por último, existen dos condiciones imprescindibles para políticas económicas exitosas: la humildad para reconocer y corregir errores propios, y el diálogo permanente con la economía real, el pulso social de la “calle argentina”.

El Gobierno cuenta con una ventana de dos años. Capitalizar esta segunda oportunidad es fundamental para sentar bases de una economía más estable y justa.

El autor es Economista, director de Authentica Consulting

Temas Relacionados

Elecciones Argentina 2025Pacto de MayoReformas estructuralesAcumulación de reservasPolítica cambiariaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Clase media: ¿qué pasa cada 10 años en Argentina?

A lo largo de las últimas décadas, la estructura social nacional evidenció profundas modificaciones que redefinieron aspiraciones, consumos y oportunidades para millones de ciudadanos

Clase media: ¿qué pasa cada

CFK hunde al peronismo en una doble y profunda crisis

La ex presidente apunta a Kicillof por el duro golpe electoral del domingo pasado. Y se muestra ajena a la derrota general. Eso precipita la pelea de fondo dentro de la franja K, en el escenario bonaerense. Y también repone viejas tensiones con jefes provinciales del PJ

CFK hunde al peronismo en

Continuidad y legado: el Jai Mitzvá de ocho sobrevivientes de la Shoá

Acompañados de sus hijos, nietos y bisnietos, impresiones de la emocionante ceremonia en la Comunidad Dor Jadash de Villa Crespo

Continuidad y legado: el Jai

El mercado debe aprender a tomar decisiones con un Congreso activo

Bienvenidos al régimen republicano de control recíproco, constante, que exigen siempre explicaciones simples y debates públicos para que la sociedad conozca las decisiones políticas dando publicidad a los actos de gobierno

El mercado debe aprender a

Harina de otro costal

Los laureles de la gastronomía peruana no deberían ser mancillados con la inseguridad alimentaria que padece buena parte de la población

Harina de otro costal
DEPORTES
Quiénes son las 15 promesas

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

TELESHOW
Se estrena El Portal, el

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae ganó en la terna de “Momento más viral”

Llegadas tardías, chistes e indirectas: la divertida noche de Zaira y Wanda Nara en los Premios Ídolo 2025

INFOBAE AMÉRICA

Tras la “ola de terror”

Tras la “ola de terror” y denuncias de la oposición por 700 manifestantes asesinados, la presidenta de Tanzania fue reelecta

Megaoperativo en Río de Janeiro: miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la operación policial que dejó más de 120 muertos

María Fasce: “No creo que un libro te cambie la vida, es suficiente con que te cambie una tarde”

La nueva película de Edward Berger explora el abismo de los deseos humanos en un casino de Macao

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC