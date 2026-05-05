Cuando la tecnología pone en valor los programas de gobierno

Candidateados aplica la tecnología para facilitar el acceso ciudadano a las propuestas de los candidatos presidenciales en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay iniciativas que merecen ser observadas más allá de su contexto inmediato, porque encarnan una idea que excede las fronteras donde nacen. Candidateados, la plataforma desarrollada por la Fundación Colombia 2050 para las elecciones presidenciales colombianas de 2026, es una de ellas. En primer lugar, llamó mi atención el juego de palabras entre candidatos y datos, y una gráfica que lo destaca. La recorrí con detenimiento y me encontré ante una herramienta que, con aparente sencillez técnica, interpela una de las tensiones más profundas de la democracia contemporánea: la brecha entre lo que los candidatos proponen y lo que los ciudadanos efectivamente conocen de esas propuestas.

En mis más de veinticinco años de trabajo en administración y reforma electoral —y habiendo participado en más de setenta procesos electorales— he observado una constante: la existencia de programas de gobierno no garantiza su circulación efectiva. Los documentos programáticos suelen quedar confinados a los sitios web de las campañas, redactados en lenguaje técnico, de largo aliento y sin jerarquización temática. Son, en la práctica, textos para iniciados. La ciudadanía en general no los lee, no los compara y, en consecuencia, no puede utilizarlos como insumo real para su decisión electoral.

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La plataforma y su lógica democrática

Candidateados resuelve ese problema con una arquitectura elegante. La plataforma organiza las propuestas de los trece precandidatos presidenciales en seis categorías temáticas definidas —no por los propios candidatos, sino a partir de una encuesta ciudadana elaborada por el Instituto de Ciencia Política—, y ofrece tres niveles de profundidad al usuario: información rápida, detallada y completa. El ciudadano elige hasta dónde quiere llegar. Esa gradación no es un detalle menor: es una decisión de diseño que reconoce la heterogeneidad del electorado y respeta la diversidad de sus capacidades y tiempos.

Además, la herramienta permite comparar posiciones entre múltiples candidatos por sector temático en un formato conversacional, lo que facilita la identificación de convergencias y divergencias programáticas. Esto es exactamente lo que la ciencia política denomina voto programático: aquella modalidad de decisión electoral en la que el ciudadano elige en función del contenido de las propuestas y no únicamente por adhesión identitaria, lealtad partidaria o respuesta emotiva a la figura del candidato. Una democracia que amplía las condiciones para ese tipo de voto es, estructuralmente, más sólida.

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La tecnología como traductor político

Lo más relevante de Candidateados no es que digitalice la información electoral —eso ya lo hacen docenas de sitios—, sino que la traduce. Toma los programas de gobierno —documentos extensos, áridos, pensados para cumplir un requisito legal o comunicacional— y los convierte en un objeto de consulta ciudadana real. En ese proceso de traducción reside su mayor valor político: pone en circulación lo que ya existía, pero permanecía inaccesible.

Este enfoque invierte la lógica habitual de la comunicación de campaña. En lugar de que el mensaje llegue del candidato al ciudadano —filtrado por la publicidad, el marketing político y los algoritmos de las redes sociales—, la plataforma coloca al ciudadano en el centro: él navega, compara, profundiza y concluye. Es, en términos del derecho electoral, una herramienta que fortalece el consentimiento informado del elector, ese principio que subyace a cualquier concepción sustantiva —y no meramente procedimental— de la democracia.

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Transparencia e independencia: los cimientos de la credibilidad

No menor es el modelo de gobernanza del proyecto. La plataforma se financia exclusivamente con apoyo de organizaciones internacionales comprometidas con el fortalecimiento democrático —entre ellas la European Partnership for Democracy y la Delegación de la Unión Europea en Colombia— y declara expresamente que ninguna campaña electoral la ha financiado ni la financiará. Las fuentes de información son únicamente las oficiales de las propias campañas: programas de gobierno y páginas web, sin entrevistas ni interpretaciones externas.

Esta combinación —financiamiento independiente y fuentes primarias verificables— es la condición de posibilidad de su credibilidad. Una herramienta de información electoral que no pueda demostrar su neutralidad respecto a los actores en competencia es, en el mejor de los casos, un actor más de la campaña. Candidateados ha resuelto ese problema con solvencia institucional.

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Esta iniciativa que llega a nuestras manos representa la quinta generación de un proyecto progresivo que, desde la máxima austeridad, comenzará a buscar la forma de poner en manos de los ciudadanos las propuestas concretas de los candidatos alrededor del 2020.

Una referencia para la región

América Latina atraviesa un momento de vulnerabilidad democrática. La desinformación, la personalización extrema de la política y el debilitamiento de los partidos como organizaciones con vida programática propia erosionan la calidad del debate electoral. En ese contexto, iniciativas como Candidateados no son un lujo ni un complemento: son parte de la infraestructura cívica que toda democracia necesita sostener.

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Desde mi perspectiva, esta experiencia merece ser estudiada, replicada y, cuando corresponda, adaptada a otras realidades institucionales de la región. No porque sea perfecta —toda arquitectura informativa tiene oportunidades de mejora y merece un escrutinio metodológico permanente—, sino porque señala una dirección correcta: la de la democracia que se apoya en sus propias instituciones para educar, informar y empoderar a quienes, en definitiva, son sus verdaderos titulares.

Los programas de gobierno siempre existieron. Lo que faltaba era el puente que los llevara al ciudadano. Candidateados demuestra que esa arquitectura es posible, que la tecnología puede ser ese puente —y que cuando lo es, la democracia gana.

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