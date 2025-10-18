Opinión

El respaldo de EEUU trajo aire al Gobierno, pero el mercado sigue mirando al dólar

El aval del Tesoro estadounidense pospuso la presión sobre el tipo de cambio, pero el escepticismo de los operadores persiste ante la falta de señales claras para la salida del cepo y la normalización monetaria

Pedro Morini

Por Pedro Morini

Guardar
Aunque el equipo económico
Aunque el equipo económico insiste en que la banda de flotación no sufrirá modificaciones después de las elecciones, la dinámica de precios transmite otra señal (Foto: Reuters)

Con el aval de Estados Unidos recién anunciado, el Gobierno logró cierto respiro frente a la presión financiera, aunque el mercado mantiene la mirada fija en el dólar. Hasta el 19 de septiembre, antes del primer posteo de Scott Bessent confirmando el apoyo al programa económico, el clima era de intensa tensión: el Tesoro se encontraba sin margen, el Banco Central había vendido más de USD 1.100 millones en apenas tres jornadas y el índice de riesgo país alcanzaba los 1.450 puntos, aunque ahora regresó a la zona de 1.000. El consenso indicaba la inminente necesidad de un ajuste cambiario que detuviera el drenaje de divisas y reactivara la acumulación de reservas.

Actualmente, el Tesoro estadounidense se presenta como garante del programa y logra postergar -sin disipar- la duda sobre el momento de una posible revisión del esquema. Aunque el equipo económico insiste en que la banda de flotación no sufrirá modificaciones después de las elecciones, la dinámica de precios transmite otra señal: la demanda de cobertura persiste, el Tesoro no logró renovar todos los vencimientos en la última licitación (solo colocó títulos dólar linked), y las tasas reales en pesos permanecen en niveles muy elevados. Todas las breakevens contra el tipo de cambio se sitúan por encima del techo de la banda.

Incluso tras la confirmación, el viernes por la mañana, de que Estados Unidos interviene tanto en el mercado oficial como en el financiero, no se logró frenar la dolarización de carteras.

Tras la confirmación, el viernes por la mañana, de que Estados Unidos interviene tanto en el mercado oficial como en el financiero, no se logró frenar la dolarización de carteras

El tipo de cambio oficial cerró la semana en $1.450 (a solo $40 del techo de la banda sin intervención), mientras que el contado con liquidación alcanzó $1.544. Con solo cinco jornadas por delante antes de las elecciones, el mercado mantiene una actitud de cautela. Resulta difícil hallar otra explicación, considerando que el acuerdo anunciado podría significar hasta USD 40.000 millones entre el swap y la línea de crédito de USD 20.000 millones cuya negociación con bancos internacionales fue adelantada por Bessent.

Si bien ni el swap ni la línea incrementarían las reservas netas del Banco Central, sí fortalecerían su capacidad de intervención. Con reservas líquidas estimadas en USD 18.800 millones, este monto se ampliaría a USD 38.800 millones con el swap y podría alcanzar USD 58.800 millones sumando la nueva línea.

Si bien ni el swap
Si bien ni el swap ni la línea incrementarían las reservas netas del Banco Central, sí fortalecerían su capacidad de intervención (Foto: Reuters)

Para dimensionar el impacto: los vencimientos de deuda soberana para el próximo año ascienden a USD 8.400 millones, mientras que el valor de mercado de toda la deuda bajo legislación extranjera ronda los USD 37.000 millones.

El mercado de instrumentos en pesos está lejos de resultar atractivo. La volatilidad y el elevado nivel de tasas de interés, impulsados por la incertidumbre cambiaria, persisten desde hace tres meses. La gran incógnita reside en cuándo y en qué magnitud las tasas podrán converger hacia valores compatibles con el crecimiento económico. Ante la expectativa de un salto del tipo de cambio, las tasas nominales en pesos pierden efectividad tanto como ancla como incentivo para frenar la dolarización.

No obstante, durante la semana surgieron señales de alivio: la tasa de caución llegó a un pico del 120% tasa nominal anual (TNA) y la de pases a un día al 157% TNA, pero el viernes ambas retrocedieron, promediando 50% y 35% TNA, respectivamente. Esto propició que las Lecap y Boncap experimentaran una marcada compresión de rendimientos, con tasas efectivas mensuales cercanas al 3,8%, en contraste con el 4,7% promedio del miércoles de licitación.

El mercado de instrumentos en pesos está lejos de resultar atractivo

Los bonos ajustados por inflación reflejaron una tendencia similar: el tramo corto (hasta diciembre) ofrece CER +21%, el tramo medio (hasta 2026) CER +20%, y el largo cerca de 17%. Con la liquidación de la licitación del miércoles, el viernes ingresaron al mercado $2,11 billones provenientes de vencimientos no renovados; si no surgen nuevas medidas de absorción, esto podría aliviar la presión sobre la liquidez y favorecer nuevas bajas de tasas.

Así, la liquidez bancaria habría ascendido a $18,96 billones, todavía por debajo del promedio de septiembre ($22,2 billones), pero muy por encima de los $16,8 billones previos a la inyección.

A días de las elecciones, el mercado oscila entre dos narrativas:

  1. la de un histórico salvataje que garantiza respaldo externo y margen de estabilidad, y
  2. la del escepticismo sostenido por la ausencia de una hoja de ruta clara para levantar el cepo y normalizar el esquema monetario.

El reto para el Gobierno es demostrar que el primer relato puede sostenerse más allá del 26 de octubre.

El autor es Team Leader de Estrategia de Portfolio Personal Inversioness (PPI)

Temas Relacionados

Flotación cambiariaDólar-hoyReserva FederalScott BessentAcumulación de reservasEcoomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Transiciones empresariales: el verdadero riesgo es no estar preparados

Más de la mitad de los traspasos societarios ocurren de forma inesperada, dejando a las empresas vulnerables ante eventos imprevistos. Sin planificación ni acuerdos claros, los conflictos y la inestabilidad pueden poner en jaque su supervivencia

Transiciones empresariales: el verdadero riesgo

Aprovechar la oportunidad para encarar las reformas de fondo

Luego de las elecciones, habrá que negociar con la oposición para acordar leyes, comenzando con el ¨Presupuesto 2026, y siguiendo por otras, como la laboral y tributaria. Se deberá cumplir con las metas de acumulación de reservas con el FMI

Aprovechar la oportunidad para encarar

Cuando la tecnología se vuelve invisible, lo humano marca la diferencia

En la era digital, la transformación real ocurre cuando la tecnología potencia la empatía y la personalización, poniendo a las personas en el centro de cada experiencia

Cuando la tecnología se vuelve

Democracia celebra hoy su 94° aniversario

Fue fundado el 17 de octubre de 1931. Un legado de verdad, pluralismo e identidad que trasciende generaciones

Democracia celebra hoy su 94°

El 17 de octubre como programa

El recuerdo de la histórica movilización obrera que surgió en defensa de Juan Domingo Perón y en búsqueda de más felicidad, para pensar desde el presente, de cara a lo que está por venir

El 17 de octubre como
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, penúltima en un

La Argentina, penúltima en un ranking mundial de calidad de los sistemas jubilatorios

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

Rosario: un banco deberá reintegrar $700.000 por una transferencia irregular tras el robo de un celular

Por qué la trazabilidad es el secreto que impulsa al vino argentino y conquista a los consumidores más exigentes

Martín Rappallini, presidente de la UIA: “Hay que crear un clima de confianza para poder revertir la recesión”

INFOBAE AMÉRICA
César Aira entra al bar:

César Aira entra al bar: encuentro con el Premio Nobel que (aún) no fue

El autor de Asterix, “decididamente argentino”: reeditan la historieta que refleja la infancia de René Goscinny en Buenos Aires

Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

TELESHOW
El insólito olvido que sufrió

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

Thiago Medina acompañó a su hermana melliza en su baby shower y fue elegido padrino de su sobrino

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda