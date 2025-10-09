El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

Scott Bessent participó de las reuniones con Luis Caputo y su equipo económico en Washington (Reuters)

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se expresó en las redes sociales luego de haberse dado por finalizadas las negociaciones bilaterales con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. A través de un posteo en su cuenta de X, el funcionario norteamericano confirmó el acuerdo de swap de divisas por USD 20.000 millones y se refirió al escenario económico que enfrenta Argentina de cara al futuro.

“Concluyeron cuatro días de intensas reuniones con el Ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, comentó.

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, remarcó.

“Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó Bessent.

Noticia en desarrollo