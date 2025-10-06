Opinión

El valor de perseverar

El rumbo que se ha propuesto el Gobierno genera incomodidades, pero también abre una ventana única para cambiar la realidad de fondo

Marina Kienast

Por Marina Kienast

Guardar
La Argentina no aguanta
La Argentina no aguanta más parches. Necesitamos perseverar en las reformas y dar tiempo a que los resultados se vean (REUTERS/Alessia Maccioni)

Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las tensiones y las discusiones políticas son inevitables cuando se busca corregir décadas de desorden acumulado. No hay salida fácil: lo sabemos todos.

En este escenario, resulta fundamental no perder de vista la dirección. El gobierno se ha propuesto encarar reformas profundas, atacar problemas estructurales y poner orden en cuentas que parecían condenadas a la improvisación eterna. Ese rumbo genera incomodidades, pero también abre una ventana única para cambiar la realidad de fondo. El mundo lo sabe y observa.

Nuestro país casi nunca logró que sus cuentas públicas estuvieran equilibradas. Durante un siglo, solo en contadas ocasiones el Estado gastó menos de lo que recaudó, y en el último tiempo el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que eso es posible, encadenando superávits que marcan un cambio de rumbo después de décadas de desorden fiscal. Como dijo el presidente en su discurso ante la ONU, sin ahorro no hay libertad.

En el plano internacional, el gobierno sumó respaldos cruciales. El Banco Mundial acelerará un paquete de USD 4.000 millones en financiamiento público y privado para los próximos meses. Por su parte, EE.UU. negocia una línea de swap por USD 20.000 millones para apoyar la estabilidad financiera argentina.

Estos datos no sólo refuerzan la justificación de las reformas: también demuestran que el gobierno está comenzando a consolidar un cambio de modelo. Orden fiscal, menor inflación, credibilidad internacional. Todo lo que el país necesita para reencontrarse con la estabilidad.

Los atajos ya los probamos: emisión descontrolada, gasto sin respaldo, deuda infinita. El resultado siempre fue el mismo: inflación, pobreza y una clase política sin credibilidad. La Argentina no aguanta más parches. Necesitamos perseverar en las reformas y dar tiempo a que los resultados se vean.

En este contexto, las próximas elecciones serán decisivas. No se trata solo de votar candidatos, sino de ratificar un proyecto de cambio profundo frente a quienes quieren volver al pasado. Cada voto contará para consolidar este rumbo y demostrar que los argentinos elegimos mirar hacia adelante. Pero, insisto una vez más, necesitamos perseverancia

El kirchnerismo la tuvo: durante años supo insistir, avanzar y sostener su modelo, aun cuando el costo para la sociedad era evidente. Esa misma perseverancia, hoy, debemos ponerla al servicio de un proyecto distinto: uno que no se base en el clientelismo ni en el relato, sino en la libertad, el esfuerzo y la responsabilidad individual. Solo con esa convicción lograremos que las reformas no queden a mitad de camino y que la Argentina, de una vez por todas, pueda salir adelante. Boicotear el modelo de Milei es condenar a millones de argentinos a la pobreza.

Temas Relacionados

Javier MileiOpiniónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Manual para sobrevivir a personas tóxicas en el trabajo

Aunque idealmente deberíamos priorizar nuestra salud mental, muchas veces no es viable dejar un trabajo solo por tener un jefe difícil. Frente a esta realidad, tenemos que diseñar estrategias para afrontar y no simplemente huir

Manual para sobrevivir a personas

El síndrome del emprendedor argentino: la falla de gestión que condena al fracaso al 70% de las startups

Una mala gestión interna y la falta de equipos consolidados impiden a los emprendimientos superar los dos años de vida. La fórmula para superar esta encrucijada y aprovechar las oportunidades

El síndrome del emprendedor argentino:

El libro como regalo: un puente entre generaciones

En tiempos dominados por las pantallas, regalar un libro implica ofrecer una experiencia distinta

El libro como regalo: un

Apuestas online: el diálogo puede hacer la diferencia

Según el informe Kids Online de UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes en Argentina apostó dinero online alguna vez

Apuestas online: el diálogo puede

Jane Goodall, quien nos enseñó a mirar con empatía

El legado de Jane Goodall transformó la ciencia y la conciencia ambiental, demostrando con empatía que observar, escuchar y proteger es la verdadera vía hacia el cambio

Jane Goodall, quien nos enseñó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló la influencer que denunció

Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?

El podcast de Ricardo Lorenzetti: el liderazgo del caos

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Brasil aconsejó

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

TELESHOW
El viaje íntimo de Celeste

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”