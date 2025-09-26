La segunda etapa de la tokenización en Argentina: un paso hacia la modernización financiera

Los activos tokenizados permiten operar de manera más ágil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente resolución de la Comisión Nacional de Valores (RG 1081/2025) marca un hito relevante para el ecosistema financiero argentino. La segunda etapa de la ley de tokenización incorpora a los Cedears, junto con acciones y obligaciones negociables, dentro de un esquema regulado de representación digital en blockchain. Se trata de un avance que, lejos de ser anecdótico, abre nuevas puertas a la modernización del mercado de capitales y al acceso de los inversores a instrumentos más flexibles y seguros.

¿Por qué es importante?

En primer lugar, porque Argentina da un paso hacia la convergencia entre el sistema financiero tradicional y la tecnología blockchain. Este proceso, enmarcado en un sandbox regulatorio hasta agosto de 2026, permite experimentar bajo supervisión, ofreciendo garantías jurídicas y operativas que son fundamentales para generar confianza.

Además, la tokenización de activos como los Cedears significa más acceso para el inversor promedio. La posibilidad de operar desde una billetera digital, con la seguridad de poder reconvertir los tokens a sus formas tradicionales en cualquier momento, democratiza el mercado y lo acerca a un público más amplio. En un país donde la inclusión financiera sigue siendo un desafío, estas herramientas representan una oportunidad real para achicar brechas.

Otro aspecto clave es la flexibilidad. Los activos tokenizados permiten operar de manera más ágil, con menores costos de intermediación y la posibilidad de fraccionar inversiones, abriendo el mercado a quienes antes quedaban afuera por barreras de entrada económicas o logísticas.

Por último, este tipo de iniciativas envía una señal positiva al mundo: Argentina no se queda al margen de las transformaciones que ya están redefiniendo los mercados internacionales. Si bien el camino recién empieza y todavía restan desafíos regulatorios y de infraestructura, esta segunda etapa es una muestra concreta de que el país está dispuesto a innovar para adaptarse a una economía digital en expansión.

Mirando hacia adelante, Argentina también puede convertirse en un faro para América Latina.La región comparte desafíos estructurales similares, inflación, baja inclusión financiera, sistemas bancarios costosos o poco accesibles, que la tokenización puede ayudar a resolver. Un marco regulatorio claro y un ecosistema de inversión digital confiable no solo benefician a los inversores locales, sino que posicionan al país como referente en innovación financiera.

La tokenización no es solo un concepto tecnológico: es un cambio cultural en la forma de entender la inversión, la propiedad y el acceso a los mercados. Y si Argentina consolida este camino, puede abrir la puerta a que toda América Latina avance hacia un sistema financiero más abierto, moderno y participativo.

La autora es Regional Manager de OKX