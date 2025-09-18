Nuevas formas de habitar: el lujo como experiencia en el diseño interior y la arquitectura

"La domótica, los sistemas de iluminación inteligentes, la climatización eficiente y los materiales innovadores permiten que la vivienda no solo sea más cómoda, sino también más sostenible", destacó el autor de la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas, el concepto de habitar ha dejado de ser únicamente una necesidad funcional para convertirse en una declaración de identidad, un reflejo de estilos de vida cambiantes y, en muchos casos, en una búsqueda de experiencias sensoriales y emocionales.

El interiorismo, el diseño y la arquitectura han tenido que repensar constantemente sus propuestas para responder a un mundo en transformación, donde la definición de hogar ya no se limita a cuatro paredes sino que se abre hacia nuevas formas de lujo, tecnología y bienestar.

Los modelos de familia y convivencia han cambiado radicalmente. Donde antes predominaba la familia tradicional, hoy conviven parejas sin hijos, familias ensambladas, adultos que comparten vivienda por elección o necesidad, e incluso personas que habitan de manera híbrida entre distintas ciudades. Este dinamismo plantea un reto para los diseñadores y arquitectos: concebir espacios flexibles que se adapten a la diversidad de configuraciones sociales.

El interiorismo, el diseño y la arquitectura han tenido que repensar constantemente sus propuestas para responder a un mundo en transformación

El interiorismo contemporáneo responde con soluciones versátiles: mobiliario modular, divisiones móviles, espacios polivalentes que permiten trabajar, descansar y socializar sin perder armonía estética. La casa, más que nunca, se entiende como un ecosistema vivo, mutable y permeable a los cambios de quienes la habitan.

El lujo, lejos de ser únicamente ostentación o acumulación de objetos exclusivos, se ha redefinido como experiencia, calidad de vida y personalización. Hoy, el verdadero lujo es disponer de un espacio diseñado a la medida, donde la estética conviva con el confort y la tecnología con la calidez.

Se trata de un lujo silencioso, donde el detalle —una textura, una iluminación bien pensada, una paleta cromática armónica— tiene más valor que lo evidente. Materiales nobles, acabados artesanales y soluciones sostenibles se convierten en el nuevo código de sofisticación. El lujo se define como la nueva narrativa.

La casa, más que nunca, se entiende como un ecosistema vivo, mutable y permeable a los cambios de quienes la habitan

Las tendencias cromáticas del momento nos hablan de un retorno a la tierra, de una búsqueda de conexión con lo esencial. Tonos ocres, terracotas, arcillas y arenas dominan las paletas de la temporada. Estos colores, inspirados en la naturaleza, generan ambientes acogedores y transmiten equilibrio emocional, aportando una sensación de refugio en un mundo acelerado.

Combinados con materiales como piedra, madera natural y fibras orgánicas, los tonos tierras logran un lenguaje estético atemporal y cálido, ideal tanto para proyectos residenciales como para espacios de hospitalidad.

La integración de nuevas tecnologías es otro eje fundamental en esta evolución. La domótica, los sistemas de iluminación inteligentes, la climatización eficiente y los materiales innovadores permiten que la vivienda no solo sea más cómoda, sino también más sostenible. Arquitectura y diseño trabajan de la mano para crear entornos en los que el consumo energético se optimiza y donde la experiencia del usuario es intuitiva y personalizada.

El reto actual no está en elegir entre lo artesanal y lo tecnológico, sino en lograr una fusión armónica entre ambos mundos. El lujo del futuro será aquel que combine la tradición con la innovación, lo emocional con lo racional.

Habitar hoy es un acto que trasciende lo físico: es crear entornos que dialoguen con nuestra identidad cambiante, con nuestras formas de relacionarnos y con un planeta que exige consciencia. El lujo, en este sentido, ya no se mide en metros cuadrados ni en excesos, sino en la capacidad de un espacio de hacernos sentir plenos, conectados y en equilibrio.

El autor es director y cofundador de Estudio Modo Casa