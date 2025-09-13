Opinión

La minería de cobre puede ser la nueva soja argentina

El desarrollo de grandes proyectos cupríferos plantea desafíos inéditos para la infraestructura, los proveedores y la confianza social, con el potencial de transformar el perfil exportador nacional

Natacha Izquierdo

Por Natacha Izquierdo

Guardar
El RIGI abrió la puerta
El RIGI abrió la puerta a una ola de proyectos de cobre que -de concretarse en simultáneo- implicarían inversiones superiores a los USD 25.000 millones en la próxima década (Foto: Reuters)

Argentina se encuentra en la antesala de una transformación productiva que puede redefinir su inserción en la economía global. El RIGI abrió la puerta a una ola de proyectos de cobre que -de concretarse en simultáneo- implicarían inversiones superiores a los USD 25.000 millones en la próxima década.

Una magnitud inédita para el país que exige un andamiaje institucional sólido y, fundamentalmente, el desarrollo de infraestructura productiva y social adecuada para acompañar este proceso.

El desafío no es únicamente atraer capitales. La verdadera tensión aparecerá en la capacidad de construir -al mismo tiempo- varias minas de clase mundial. Esto obliga a pensar en dos planos: la comunicación y el desarrollo de proveedores.

La minería argentina carga con una deuda comunicacional. Por años, el sector no logró transmitir con claridad su aporte a la economía real -generación de divisas, empleo calificado, cadenas de proveedores y financiamiento para las provincias-.

El sector no logró transmitir con claridad su aporte a la economía real -generación de divisas, empleo calificado, cadenas de proveedores y financiamiento para las provincias

En el caso del cobre, la escala es tan grande que el impacto se multiplica: cada proyecto implica miles de puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos, más una demanda de infraestructura -energía, rutas, logística, campamentos- que dinamiza otras industrias y potencia la región.

Sin embargo, la percepción social suele quedar atrapada en una oposición binaria entre ‘minería sí’ o ‘minería no’, con debates dominados por temores ambientales y desconfianza hacia las empresas.

Esa visión simplificada se traduce en un freno selectivo según la provincia: mientras algunas jurisdicciones avanzan con marcos regulatorios claros y proyectos en construcción, otras mantienen prohibiciones o vetos que bloquean el desarrollo -aun contando con recursos probados-.

La percepción social suele quedar
La percepción social suele quedar atrapada en una oposición binaria entre ‘minería sí’ o ‘minería no’, con debates dominados por temores ambientales y desconfianza hacia las empresas (Foto: Reuters)

El riesgo es que la discusión pública se concentre en el corto plazo de las obras y pierda de vista la oportunidad estratégica: sin cobre no hay transición energética global, y Argentina dispone de los recursos que el mundo necesita.

Aquí no alcanza con difundir beneficios en abstracto -es imprescindible un acercamiento comunicacional efectivo, que reconozca las distintas realidades provinciales y construya confianza a partir de información verificable, transparencia y diálogo temprano con las comunidades-.

¿Estamos preparados para la magnitud del desafío?

El mayor riesgo operativo de la próxima etapa no es la falta de proyectos ni de financiamiento, sino la simultaneidad. Si varios emprendimientos de cobre avanzan en paralelo, la presión sobre proveedores, mano de obra e infraestructura será inédita –y es allí donde se juega la verdadera capacidad del país de transformar potencial geológico en desarrollo económico sostenido–.

El déficit de proveedores es evidente. Chile y Perú ofrecen la comparación más cercana

El déficit de proveedores es evidente. Chile y Perú ofrecen la comparación más cercana. En Chile, la minería representa alrededor del 10% del PBI y sustenta un ecosistema de más de 4.500 empresas proveedoras, de las cuales 700 exportan servicios y tecnología minera. En Perú, el entramado alcanza unas 3.000 compañías, con 250 exportadoras activas.

En Argentina, en cambio, apenas superan las 1.000 firmas vinculadas al sector, en su mayoría pymes con baja productividad, escaso nivel de certificación y limitada proyección internacional. La brecha es clara: un solo proyecto de cobre puede demandar más de 100.000 toneladas anuales de insumos químicos, flotas de transporte especializado, plantas de energía dedicadas y miles de trabajadores calificados.

Un solo proyecto de cobre
Un solo proyecto de cobre puede demandar más de 100.000 toneladas anuales de insumos químicos, flotas de transporte especializado, plantas de energía dedicadas y miles de trabajadores (Foto Reuters)

El dilema no es sustituir importaciones de manera voluntarista, sino garantizar que existan proveedores capaces de responder a esa escala -entendiendo que el nearshoring disminuye el riesgo de abastecimiento-. Por lo tanto, ¿por qué las empresas no buscarían desarrollar proveedores cercanos?

El espejismo del compre local

Presentado como una herramienta de desarrollo, el compre local termina operando como un freno. Si la oferta no alcanza, fijar porcentajes rígidos encarece los proyectos, los demora y los expone a perder competitividad frente a otros países que compiten por los mismos capitales.

Presentado como una herramienta de
Presentado como una herramienta de desarrollo, el compre local termina operando como un freno Fuente: Abeceb consultores

Australia ofrece un contraste contundente: allí se abandonó hace décadas la lógica de cupos y se apostó a la consolidación de clusters METS (Mining Equipment, Technology and Services), que hoy exportan más de USD 12.000 millones anuales en servicios y tecnología minera.

El problema en Argentina no es dónde se ubica el proveedor, sino si existe. Lo relevante es que haya empresas capaces de cumplir estándares globales de precio, calidad, seguridad y sustentabilidad. Esa densidad industrial no surge por decreto, sino de la presión de la demanda y de políticas públicas que reduzcan las barreras para invertir, financiarse, capacitarse y escalar.

Lo relevante es que haya empresas capaces de cumplir estándares globales de precio, calidad, seguridad y sustentabilidad

La simultaneidad puede ser cuello de botella o palanca de desarrollo.

Chile demostró que fueron justamente los grandes proyectos de los años noventa –Escondida, Collahuasi, Los Pelambres– los que impulsaron la consolidación de proveedores competitivos a nivel internacional.

En Argentina, el interrogante es si se repetirá esa historia o si la falta de previsión hará que los proyectos se apoyen en importaciones permanentes, dejando pasar la oportunidad de crear un ecosistema propio.

El RIGI puso a la Argentina en el radar de los grandes capitales. Pero para convertir ese potencial en realidad, habrá que resolver tres cuestiones centrales: ampliar la escala de proveedores competitivos, reemplazar el localismo defensivo por una regulación inteligente basada en estándares y certificaciones, y diseñar un acercamiento comunicacional efectivo que permita construir confianza con la sociedad.

La minería de cobre tiene condiciones para convertirse en el nuevo complejo exportador argentino, con un peso en divisas equiparable al que tuvo la soja en las últimas dos décadas -USD 19.000 millones anuales promedio-.

La minería de cobre tiene
La minería de cobre tiene condiciones para convertirse en el nuevo complejo exportador argentino Fuente: Abeceb consultores

La discusión de fondo no es minera, es de política industrial y de gobernanza:

  • Las provincias deberán asumir un rol más activo -no como fiscalizadoras de porcentajes sino como facilitadoras de capacidades-.
  • Las empresas, por su parte, tendrán que invertir en comunicación transparente y en programas de desarrollo de proveedores que vayan más allá de la coyuntura de un proyecto.
  • Y el Estado nacional deberá definir reglas claras que den previsibilidad a largo plazo.

Si la simultaneidad de proyectos se convierte en oportunidad y no en obstáculo, Argentina habrá dado un paso decisivo hacia una nueva etapa de desarrollo.

La autora es directora de Operaciones de Abeceb, consultores

Temas Relacionados

Proyectos cupríferosRIGIExportaciones minerasEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Auto propio o invertir el capital: qué conviene más para moverse en el día a día

Comparar el gasto mensual de viajar al trabajo puede cambiar la forma en que se administra el presupuesto y las finanzas

Auto propio o invertir el

Los dilemas de la Fed y sus ecos en América Latina

Las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos impactan de lleno en los mercados regionales y abren desafíos y oportunidades para empresas y gobiernos latinoamericanos

Los dilemas de la Fed

Defensor del Niño: ¿una elección con la suficiente transparencia e imparcialidad?

Con frecuencia en el Congreso se elaboran leyes sobre temas de gran incidencia en la vida de todos los argentinos de cuyos alcances y consecuencias -a veces nefastas- nos enteramos cuando ya están promulgadas. No tendría que suceder lo mismo con el concurso para cubrir este cargo

Defensor del Niño: ¿una elección

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa que sostiene la economía familiar y cumple mejor con el crédito

Más de la mitad de usuarias del sistema financiero peruano son mujeres, motor de transformación y garantía de desarrollo para comunidades, familias y la economía local

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa

BIM: la metodología que está transformando el negocio de la construcción

Se trata de una decisión estratégica para aquellas empresas que quieran profesionalizar su operación, ganar precisión técnica y ofrecer un servicio más transparente, eficiente y competitivo

BIM: la metodología que está
ÚLTIMAS NOTICIAS
En una elección sindical clave,

En una elección sindical clave, Barrionuevo buscará prolongar su poder en Gastronómicos y resolver su feroz interna

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

En los últimos doce meses, viajaron más personas en avión que en micros de larga distancia dentro de la Argentina

Por qué la capacitación en primeros auxilios es decisiva ante el aumento de fenómenos climáticos extremos

INFOBAE AMÉRICA
La incertidumbre fiscal del gobierno

La incertidumbre fiscal del gobierno de Macron afectó la calificación de la deuda soberana de Francia, según Fitch

Cerca de 50 países miembros de la ONU expresaron su preocupación por las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

El Gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel y aseguró destinará los fondos a la asistencia social

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

Los detalles desconocidos de la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino en 1993

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana