Más discursos que políticas: la paradoja docente

Les agradecemos en los discursos. Los reconocemos como esenciales. Los idealizamos. Les exigimos excelencia. Pero en las políticas, en los presupuestos, en los salarios y en la formación, seguimos sin darles prioridad real.

Sabemos que la calidad de un sistema educativo no puede superar nunca la calidad de sus docentes y, sin embargo, seguimos sin darles el lugar que merecen.

Una encuesta reciente realizada por Fundación Cimientos/Isonomía refleja una contradicción: el 76% de los argentinos asegura que prioriza la educación a la hora de votar, pero un 18% reconoce que no es un tema central en su decisión. Y, en paralelo, el 81% cree que los dirigentes casi no hablan del tema. La educación importa en el discurso, ¿pero pesa en las decisiones?

A pesar de que los docentes tienen en sus manos el futuro de las próximas generaciones, sigue faltando decisión política para ponerlos primero. Dos medidas del gobierno nacional van en la dirección contraria: la eliminación de la Paritaria Nacional Docente y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una de las pocas herramientas nacionales para garantizar un piso común más allá de las desigualdades provinciales y mejorar los salarios docentes en todo el país.

Como señaló el especialista argentino Alejandro Morduchowicz, “el salario promedio docente en el país hoy es más bajo que antes de la Ley de Financiamiento Educativo de 2006″, una ley que justamente había nacido para revertir esa situación de rezago salarial.

Otro dato ilustra la situación: hace más de diez años que no contamos con un censo nacional docente. El último fue en 2014, y el que tocaba hacer en 2024 se pospuso una y otra vez. Sin información actualizada sobre trayectorias, situación laboral y formación, es imposible orientar políticas educativas hacia donde más se necesitan.

En la Ciudad, el problema se repite. No contamos con datos claros sobre la oferta de carreras docentes, su distribución territorial ni las vacancias existentes. Necesitamos saber qué carreras existen y en qué instituciones se dictan, así como cuál es la demanda, la oferta y las vacancias en cada comuna o distrito escolar, para identificar dónde sobran aspirantes y dónde faltan docentes en áreas críticas.

También resulta clave conocer las tasas de ingreso, permanencia y egreso, de modo de medir la eficacia real de la formación y orientar políticas de acompañamiento que reduzcan la deserción y fortalezcan las trayectorias de los docentes. Necesitamos docentes mejor formados y en las materias en que hay que fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

Esos vacíos no son hechos aislados: muestran que aún necesitamos una política docente sólida y sostenida en el tiempo. Esto implica recuperar el prestigio de la profesión y, sobre todo, la autoridad de los y las docentes en las aulas y en la sociedad, reconociéndolos como actores fundamentales de nuestra vida democrática y comunitaria. Ese reconocimiento debe acompañarse con una política salarial acorde y con oportunidades reales de desarrollo profesional y de carrera.

El debate sobre la restitución del FONID

Desde la Legislatura dimos pasos en esa dirección. Modificamos el Estatuto Docente y creamos la carrera horizontal, convirtiéndonos en la primera jurisdicción en hacerlo. El resultado: se concursaron más de 280 cargos de Maestros Especialistas y Coordinadores de Trayectorias, de los cuales la mayoría se concentra en los distritos escolares 5, 19, 20 y 21, ubicados en la zona sur de la Ciudad donde se localizan las escuelas más vulnerables.

Esto significó que, por primera vez, los docentes pudieron ser reconocidos y mejorar su salario sin dejar las aulas (antes de la reforma, sólo podían mejorar sus salarios después de muchísimos años y si eran nombrados secretarios o directores de escuela).

Además, también reformamos la Ley de Becas del nivel superior. Antes se becaba cualquier tipo de carrera, incluso en áreas saturadas o con baja empleabilidad, y solo 12 becas estaban destinadas a carreras estratégicas, como por ejemplo Matemática, Física, Química o idiomas, donde hay falta de profesionales, o en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo social, educativo y productivo de la Ciudad. Hoy, tras la modificación, las becas se concentran en 185 carreras clave, la mayoría vinculadas a la formación docente en áreas en las que se necesitan docentes.

Si bien estos pasos son muy importantes, todavía falta avanzar. La UNESCO lo recordó este 8 de septiembre, en el Día Internacional de la Alfabetización: en la era digital los docentes son más necesarios que nunca. Alfabetizar hoy significa también formar para comprender y desenvolverse en un mundo digital. Para eso necesitamos docentes reconocidos y con la mejor preparación, capaces de guiar a las próximas generaciones.

En este Día del Maestro, es momento de reafirmar un compromiso: que la docencia vuelva a ser una opción prestigiosa, apoyada y deseada. Quienes elijan enseñar deben tener acceso a la mejor formación y al mejor acompañamiento. También es necesario que al ingreso a la carrera podamos saber qué formación y qué habilidades tienen los aspirantes a docentes, porque necesitamos que los estudiantes aprendan y para eso, tenemos que tener docentes bien formados y que se actualicen permanentemente.

Consolidar un sistema gratuito, público y de calidad, accesible a todos y todas, es condición indispensable para garantizar el derecho a la educación y avanzar hacia un horizonte de justicia educativa.

Porque el futuro empieza en las aulas. Y depende, en gran medida, de contar con docentes reconocidos y bien formados. La Ciudad tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar ese camino.

*La autora es politóloga y legisladora en CABA