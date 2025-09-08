Opinión

Kicillof, líder K

El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha logrado posicionarse como el principal referente de la oposición. El contraste con Milei no podría ser más nítido

Carlos Ruckauf

Por Carlos Ruckauf

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

La oposición a Javier Milei se ha consolidado en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ha logrado posicionarse como el principal referente del peronismo.

No puede ser más nítido el contraste de proyecto de país que representan Milei y Kicillof, cada uno con una visión económica y política diametralmente opuesta para el futuro de la Argentina.

Dos economistas se preparan para un enfrentamiento que se avizora decisivo en un todavía lejano 2027, pero que primero deberán atravesar la batalla nacional del próximo 26 de octubre, momento crucial para el rumbo político del país.

El camino alternativo, al que apuestan dirigentes desde las provincias de Córdoba y Santa Fe, depende en gran parte de los resultados de las elecciones de medio término.

Si los resultados son insuficientes, el llamado “Club de los Gobernadores” tendrá a Kicillof como su figura central y conductor.

Karina Milei, la principal estratega y arquitecta del proyecto nacional de La Libertad Avanza, deberá, después del 26 de octubre, afrontar la compleja tarea de decidir cuáles serán las prioridades y disputas para 2027 y qué alianzas serán necesarias para garantizar una gobernabilidad que, previsiblemente, presentará riesgos y desafíos considerables.

A partir del 10 de diciembre, la administración Milei contará con una presencia significativa de senadores y diputados nacionales en el Congreso. Sin embargo, esa cantidad no bastará para aprobar en solitario las reformas centrales que impulsa el oficialismo.

Esto constituirá una suerte de “pared de defensa” frente a iniciativas impulsivas y a la determinación de un presidente comprometido a fondo con el equilibrio fiscal y el objetivo de terminar con la inflación.

En este contexto, Milei no podía encontrar un adversario más claro que Kicillof.

Hoy, La Libertad Avanza ha conseguido establecer una posición política en la provincia de Buenos Aires que resultaba impensada apenas dos años atrás. Si en 2027 ganan ese distrito estratégico, el gobernador violeta dispondrá de un Congreso Provincial afín que facilite la sanción de leyes clave. En ese terreno político deberá librar una contienda similar a la que el PRO enfrentó en 2015.

El kirchnerismo ya no contará con Cristina Fernández de Kirchner, quien se convierte en la principal víctima política de este 7 de septiembre.

Se trata de una fecha con peso histórico que marca el final de un ciclo de liderazgo en ese espacio. El mismo día, varias décadas atrás, Eva Perón impulsaba la Ley del Voto Femenino, con un impacto trascendental en la historia argentina.

Temas Relacionados

Elecciones Buenos Aires 2025Axel KicillofPBAKirchnerismoPeronismo

Últimas Noticias

Fatiga laboral: el riesgo silencioso y la oportunidad de una estrategia digital

Medir y digitalizar procesos permite prevenir la fatiga laboral y optimizar la seguridad, impulsando una cultura organizacional enfocada en salud, eficiencia e innovación tecnológica

Fatiga laboral: el riesgo silencioso

El santo que cargó con lo esencial

La figura de san Jacinto de Polonia inspira nuevas lecturas sobre cuerpo, espiritualidad y deporte como parte del patrimonio y la identidad en la Lima actual

El santo que cargó con

No ganó el kirchnerismo, perdió LLA

De aquí a octubre habrá que ver el Gobierno logra revertir un resultado electoral tan lacerante

No ganó el kirchnerismo, perdió

Después de la derrota en PBA: un llamado a la política

Cuando el corazón electoral de la Argentina decide darle la espalda a un Gobierno, lo que está en juego no es solo un número en el escrutinio, sino la legitimidad de un rumbo

Después de la derrota en

Una vez más, gana el kirchnerismo y tiemblan los mercados

El triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires despierta fuertes interrogantes sobre la sostenibilidad de la política económica: ¿estamos igual que en las PASO de 2019?

Una vez más, gana el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof le ganó la

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”