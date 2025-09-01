Opinión

Innovación nacional y reducción de costos: cómo la industria argentina está transformando el acceso a medicamentos

Una política persistente de inversión en ciencia y tecnología habilita la fabricación local de fármacos avanzados, ampliando la competencia, optimizando recursos y consolidando la posición internacional del país en el sector farmacéutico

Marcelo Figueiras

Por Marcelo Figueiras

Guardar
La industria farmacéutica argentina muestra
La industria farmacéutica argentina muestra niveles históricos de ahorro en medicamentos esenciales gracias al incremento de la innovación nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la industria farmacéutica argentina ha demostrado que es posible ofrecer tratamientos de alta complejidad a costos sensiblemente menores. Gracias a desarrollos propios que ya están llegando al mercado, se redujeron los precios de medicamentos esenciales en más de un 50% y, en algunos casos, hasta un 80-85% respecto del valor que tenían cuando solo existía una opción importada.

Este cambio no solo se explica por la aparición de productos locales. La sola perspectiva de competencia generó un efecto inmediato en el mercado: tratamientos que eran monopólicos comenzaron a bajar sus precios antes de que las versiones nacionales estuvieran disponibles. Algunos ejemplos concretos incluyen principios activos como bevacizumab, rituximab, pembrolizumab y nusinersen, cuyos costos para el sistema de salud se redujeron drásticamente gracias a la irrupción de versiones locales.

El impacto es doble. Por un lado, se amplía la oferta y se fomenta la competencia en mercados que antes dependían de un único proveedor. Por otro, se genera un alivio significativo en el financiamiento del sistema de salud, tanto público como privado, en un contexto económico donde ahorrar divisas y garantizar el acceso se vuelven objetivos críticos.

Detrás de este fenómeno no hay improvisación. Las reducciones de costos son el resultado de una política sostenida de inversión en ciencia, tecnología y capacidades productivas. La industria farmacéutica argentina cuenta hoy con más de 300 laboratorios y 234 plantas industriales, que exportan medicamentos por US$1.100 millones a 116 países y biosimilares por US$ 139 millones. Este nivel de producción coloca al país entre las pocas naciones con capacidad científica e industrial para elaborar fármacos de tecnología de punta con estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia.

El desarrollo local de biosimilares
El desarrollo local de biosimilares y fármacos complejos permite un fuerte descenso de los precios en el sector salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto sobre los precios también se refleja en uno de los últimos informes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), en julio de 2025 los medicamentos aumentaron un 0,5%, frente a una inflación del 1,9%. La tendencia no es coyuntural: en los últimos 19 meses, los precios de los medicamentos llevan acumulados 43 puntos por debajo de la inflación.

A la vez, el desarrollo de biosimilares y medicamentos de alta complejidad en Argentina ya permitió un ahorro superior a los US$ 10.000 millones y seguirá generando beneficios. La menor necesidad de importar fármacos de alto impacto presupuestario mejora el balance de divisas donde los ahorros acumulados se estiman en US$ 3.200 millones hasta el presente, con una proyección a cinco años de US$5.200 millones.

En definitiva, el caso argentino muestra cómo la innovación nacional, sumada a una estrategia de inversión sostenida, contribuye a fortalecer la economía y el sistema de salud en su conjunto.

* Marcelo Figueiras es presidente de Laboratorios Richmond

Temas Relacionados

MedicamentosFármacosLaboratorios

Últimas Noticias

La ONU ante su desafío existencial

El organismo intergubernamental mundial no está en crisis: está en negación. Debe renovarse con visión, liderazgo y valentía, o resignarse a quedar relegada a un papel secundario en la historia

La ONU ante su desafío

China en México: comercio desigual, fentanilo y espionaje

El régimen de Beijing es el principal y más poderoso actor extracontinental en el país azteca

China en México: comercio desigual,

Industria argentina: ¿qué país queremos producir?

La industria no necesita discursos heroicos, sino políticas que trasciendan gobiernos y perduren en el tiempo

Industria argentina: ¿qué país queremos

El micelio como guía de un futuro sustentable

Las nuevas generaciones exploran alternativas para reducir la contaminación, destacando el potencial de los hongos en Argentina

El micelio como guía de

Queremos volver a hablar con personas

En medio de la revolución de la IA

Queremos volver a hablar con
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿La felicidad se puede entrenar?:

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón”: uno era buscado por un homicidio

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo que India ofreció

Trump dijo que India ofreció eliminar los aranceles a productos de Estados Unidos, pero “es demasiado tarde”

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

TELESHOW
La divertida reflexión de Sebastián

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa