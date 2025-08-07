Opinión

La inteligencia artificial puede mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos en la Argentina

También hay enorme potencial en IA para gestión poblacional, prevención secundaria, seguimiento domiciliario y en la integración de datos provenientes de diferentes fuentes

Julia Ismael

Por Julia Ismael

Guardar
Los pacientes ganan mayor rapidez
Los pacientes ganan mayor rapidez en los diagnósticos, menor probabilidad de errores, seguimiento personalizado y mejor coordinación entre áreas clínicas (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta concreta en distintos sectores. En salud, ya existen experiencias reales que demuestran su valor para optimizar procesos, mejorar decisiones clínicas y beneficiar a pacientes y equipos de trabajo.

En nuestro país, instituciones como el Hospital Italiano de Buenos Aires han desarrollado modelos propios de IA para la predicción de riesgo de internación o reingresos hospitalarios. Además, el modelo ArtemisIA, del servicio de Patología Mamaria del mismo hospital, sirve de apoyo en decisiones diagnósticas para minimizar la variación interoperador.

El Hospital El Cruce aplicó IA en patología digital, y otros centros privados utilizan la misma tecnología en la lectura automatizada de imágenes radiológicas.

En América latina, el Hospital Albert Einstein (Brasil) y sistemas públicos en Colombia también han comenzado a incorporar IA en triaje y análisis de big data sanitario.

Los modelos más utilizados se entrenan con historias clínicas electrónicas, imágenes médicas (radiografías, tomografías) y datos administrativos anonimizados. Varían desde desarrollos internos apoyados por áreas de informática hasta licencias con proveedores externos.

Los resultados ya observados incluyen reducción de tiempos de diagnósticos (más rápidos, precisos y evitando repetición de prácticas), priorización de pacientes con riesgo, automatización de tareas administrativas como asignación de turnos o codificación de prestaciones, y particularmente la reducción de la carga administrativa de los profesionales de la salud, liberando tiempo para la atención clínica.

Los beneficios para los pacientes son concretos: mayor rapidez en los diagnósticos, menor probabilidad de errores, seguimiento personalizado y mejor coordinación entre áreas clínicas. En algunos casos, también significa evitar estudios innecesarios o recibir alertas tempranas que permiten actuar a tiempo.

Una gran oportunidad reside en llevar estas herramientas a las pymes de salud, que representan la mayor parte del sistema, pero carecen de escala tecnológica.

También hay enorme potencial en IA para gestión poblacional, prevención secundaria (detección de recaídas), seguimiento domiciliario y en la integración de datos provenientes de diferentes fuentes (clínicas, sociales, ambientales).

Las barreras son múltiples: falta de interoperabilidad, escasa calidad de los datos cargados, bajo conocimiento técnico, y marcos regulatorios aún en construcción.

Para superarlas, proponemos tres caminos: sensibilización y formación, como la que promueve CADIME; inversión gradual pero sostenida en infraestructura digital básica; y alianzas estratégicas entre prestadores, universidades y organismos públicos.

La IA no es magia ni reemplazo del juicio clínico. Es una herramienta poderosa que, bien implementada, puede democratizar el acceso a innovación.

Temas Relacionados

SaludInteligencia artificialTecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buen Gobierno y Justicia Social

Una descripción de las propiedades y efectos de estos dos valores sociales que se emparentan entre sí y, a su vez, con el Bien Común

Buen Gobierno y Justicia Social

El Banco Central se corrió y el dólar voló

El motivo que explica porque el dólar rompió la barrera de los 1.300 pesos

El Banco Central se corrió

La inteligencia: la triple frontera del liderazgo empresarial

Entre la inteligencia artificial, la emocional y la organizacional se juega el liderazgo real

La inteligencia: la triple frontera

Ser nutricionista en el Perú: una elección de vida

Nunca antes me había sentido tan indignada por algo que parecía tan evitable. ¿Cómo podía ser que una condición tan prevenible marcara de forma tan fuerte el destino de tantos niños?

Ser nutricionista en el Perú:

Hiroshima, 6 de agosto de 1945

Se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Hiroshima, 6 de agosto de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria demostró que puede reducir la frecuencia y severidad de la migraña crónica

El PRO y LLA firmaron la alianza en CABA entre vaivenes sobre una eventual foto de Karina Milei junto a Mauricio Macri

Hoy vence el plazo para presentar alianzas y el Gobierno acelera negociaciones: el armado en las provincias clave

En alerta por el impacto de la suba de tasas, el mercado proyecta menos crecimiento en el tercer trimestre

Digital Finance Forum: con la participación de Michio Kaku, se realiza la séptima edición del ya tradicional evento del IAEF

INFOBAE AMÉRICA
TSMC, el mayor fabricante mundial

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”