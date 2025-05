Es probable que el primer “selector” que vea tu currículum sea una IA

malla virtual, 3d, código, programación, usos de la inteligencia artificial, aprendizaje mediante la innovación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Talent Trends Report 2024 de Randstad, el 66% de las empresas ya invirtieron en IA para mejorar los procesos de búsqueda y selección de empleados. Los candidatos son filtrados por inteligencia artificial antes de que un humano siquiera vea su postulación. La cifra, lejos de ser anecdótica, marca un antes y un después en cómo entendemos el proceso de selección laboral.

Durante décadas, la lectura del CV fue un arte humano: captar señales en pocos segundos, interpretar trayectorias, encontrar el fit cultural, etc. Un reclutador experimentado tarda entre 3 y 5 segundos en decidir si sigue leyendo un currículum o lo descarta. Esa misma lógica se programó en los sistemas actuales de screening automatizado, pero con un nivel de eficiencia y frialdad imposible de replicar por un humano. La IA no se distrae, no se cansa, no tiene sesgos, aprende y mejora con cada búsqueda.

Este avance tecnológico, sin embargo, no está exento de consecuencias. Muchas consultoras de Recursos Humanos tradicionales están viendo cómo su rol queda obsoleto. Ya no son intermediarias indispensables entre empresas y talentos. Las plataformas potenciadas por IA ofrecen procesos de reclutamiento más rápidos, económicos y con mejor tasa de conversión. En algunos casos, incluso predicen la permanencia del futuro empleado en la organización.

¿Estamos entonces ante el ocaso de los selectores humanos? No necesariamente. Pero sí frente a una transformación irreversible. El futuro del trabajo no sólo se refiere a los puestos que van a desaparecer por la automatización, sino también a cómo se accede a esos puestos. La IA ya no es una herramienta auxiliar en Recursos Humanos: es protagonista.

Para los candidatos, esto implica un nuevo tipo de alfabetización laboral. Ya no alcanza con tener un buen perfil profesional; ahora es necesario entender cómo piensan los algoritmos que decidirán si sos considerado o no. Palabras clave, formatos optimizados y hasta simulaciones previas al envío del CV son parte de esta nueva normalidad. Como quien prepara su perfil para un motor de búsqueda, hoy también hay que pensar cómo “gustarle” a una IA.

Pero hay algo que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar aún: el juicio humano, la intuición, la lectura emocional. Por eso, el verdadero desafío no es elegir entre personas o máquinas, sino diseñar procesos donde lo mejor de ambos mundos convivan. Donde la IA sea la primera barrera, pero no la única. Donde la eficiencia no anule la empatía.

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del proceso, sino también la calidad del vínculo que se establece desde el primer contacto. Si la tecnología aleja en lugar de acercar, perdemos una parte esencial del proceso: la conexión humana. Porque, aunque un algoritmo pueda predecir compatibilidades, sólo una persona (por ahora) puede percibir el verdadero potencial de otra.

En definitiva, el futuro del trabajo en selección de personal ya no es una hipótesis: es una realidad tangible que redefine reglas, roles y resultados. Ignorarlo es quedarse afuera. Comprenderlo y adaptarse, es la única vía para seguir siendo parte.