¡ZAPATERO…! ….¡A TUS ZAPATOS….!

Se cuestiona si las detenciones incluyen a narcotraficantes y terroristas, considerados técnicamente como civiles

“Hay mucho prejuicio ideológico”, cuestionó el Ministro de Defensa. Nos preguntamos ¿de “civiles” o de narcotraficantes y/o terroristas? Claro está, estos últimos son -de hecho- “civiles”. Entonces -contrario sensu- otras opiniones están de acuerdo con la ex Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional del gobierno K: “las FFAA solo pueden actuar frente a otras FFAA”, es decir, no frente a “civiles”, aunque sean narcotraficantes o terroristas.

Sr. Ministro: quienes actuaron con “mucho prejuicio ideológico” fueron los legisladores que apoyaron por unanimidad a las dos leyes inconstitucionales y vergonzosas que rigen actualmente a la Seguridad Nacional y dan lugar a las “opiniones de café” que Ud. cuestiona. Debemos ir al origen del problema y no a sus efectos. Somos conscientes que los números no dan para reemplazar a estos esperpentos legales. Pero no tropecemos dos veces con la misma piedra -las mulas no lo hacen-. La Guerra Fría terminó en 1991. Las que están presentes aquí y ahora son las “asimétricas (2) e híbridas (3)”. Estamos en el sigo XXI. ¡Hay una nueva forma de producir y de hacer la guerra! Y el enemigo presente no es otro Estado, sino mafias propias. Son guerras “internas”, es decir “civiles” (4). No confundir arena con pan rallado.

No conocemos los decretos que establecen las operaciones militares -en acto- en el límite Norte. Sí sabemos que diez mil hombres -el efectivo equivalente a una División- incluyen un número importante de cuadros, movilizados para “combatir” y ejercer el “comando”, teniendo como soporte jurídico de sus resoluciones al Código Penal -Ordinario-. Ergo: ante la primera apertura del fuego los fiscales y jueces de “justicia legítima” -tal como lo vemos a diario en los TTOOFF, a cargo de los juicios de “lesa”-, llamarán a los responsables del cumplimiento de las misiones impuestas y aplicarán las pautas de “legítima defensa” -para quienes no actúan con gas pimienta ni balas de goma-. Aplicarán las pautas de la “política de los derechos humanos enquistadas en los ámbitos políticos jurídicos argentinos”, pues hoy nadie ignora en el país que estos prevaricadores seriales y beneficiarios opulentos del “curro de los DD.HH.” no cumplen con la Constitución y las leyes, sino con las directivas de “Casa Patria”.

La solución ante la situación creada -en las últimas cuatro décadas- por las perversas leyes que extrañaron a las FF. AA del Estado y del espacio argentino, no puede ser a costa de la libertad de sus soldados. ¿Cómo puede explicarse -Sr. Ministro- que la actual generación militar vaya a combatir en las mismas condiciones que lo hicimos los de mi generación, en los ´70, -sin planeamiento estratégico sobre las verdaderas amenazas y -en consecuencia- sin inteligencia estratégica, sin reorganización y equipamiento ajustado a las nuevas misiones y AHORA sin el sostén del mando en el Código de Justicia Militar y su Reglamentación (5), sin un acuerdo internacional ante un enemigo internacionalizado. No son suficientes casi cuarenta años de un Nüremberg criollo vergonzoso y hasta ridículo, en donde se ha vejado a las Instituciones fundadoras de la Nación y del Estado como venganza de los derrotados ayer con las armas y de hoy con los votos.

Es paradójico y agraviante a la más elemental razón, que hoy el Gobierno vuelva a enfrentar con las FFAA al terrorismo en su versión narco y simultáneamente se continúe llamando -para juzgar ilegal e ilegítimamente- a los componentes de esas mismas Instituciones que lo enfrentaron sin soporte político, pero con éxito táctico, hace medio siglo. ¿No se aperciben los estrategas gubernamentales que las citadas leyes vigentes fueron dictadas por los simpatizantes de nuestro enemigo?, ¿Que le quitan al Cte. J. y a sus FFAA lo que la Constitución Nacional les exige?, ¿que todo el territorio nacional -desde hace décadas- es “zona liberada” frente a la agresión estratégica narcoterrorista -en el interior- que ataca a las Instituciones, a la soberanía y a la población en su conjunto y que dicha agresión estratégica está hoy en manos de la Seguridad Pública? ¿No se dan cuenta que mientras esto ocurre las FFAA -maniatadas- remplazan a la Gendarmería y ésta a las policías, en un verdadero desquicio del Estado Institucional?

Si hubo lo que se debía tener, para pasar de una economía socialista a la capitalista ¿por qué no se lo tiene para resolver la razón de ser del Estado Nación: “crear la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”. Las FFAA aspiran al heroísmo por la Gloria de la Patria, pero nunca aceptarán ser mártires en manos de ineptos o corruptos (6).

¡ZAPATERO…! ….¡A TUS ZAPATOS….!

ACLARACIONES Y CITAS:

(1). El célebre pintor griego Apeles solía exponer sus cuadros en público para escuchar las críticas de los transeúntes, escondido tras la obra. Un día un zapatero notó que el artista había representado mal una sandalia y se lo comentó. Apeles corrigió el error. Animado por haber sido escuchado, el zapatero volvió al día siguiente y empezó a criticar otros aspectos del cuadro, como las piernas. Entonces Apeles salió de su escondite y le dijo la célebre frase. Hoy en día la expresión “Zapatero, a tus zapatos” se utiliza para advertir a alguien que no opine o actúe fuera de su campo de conocimiento o experiencia. Es una llamada a la prudencia y a respetar los límites del saber propio.

(2). Guerras asimétricas: Es actuar, organizar y pensar de manera diferente al enemigo, para maximizar los esfuerzos relativos, tomar ventaja de sus debilidades y adquirir mayor libertad de acción.

(3). Guerras híbridas: son un natural derivado de las “guerras asimétricas”. Es un recurso del débil frente al fuerte, producto natural de la adaptación de la guerra irregular -a grandes rasgos contraria a los usos y costumbres de la guerra- y de la asimétrica -encaminada a explotar las vulnerabilidades de las fuerzas regulares- al mundo actual. A la etapa de la civilización en curso, la del “conocimiento”.

(4). Guerras Internas o Civiles: son las que enfrentan entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Son la peor especie de guerra, pues conllevan odios sociales muy difíciles de superar.

(5). La Argentina es el único país iberoamericano que ha eliminado el Fuero Militar.

(6). H. J. Auel. “!Zapatero…a tus zapatos!”. Mar 22. www.ieeba.org