Las reglas del negocio en crisis, una oportunidad para reescribir el juego

¿Alguna vez escuchaste hablar de una organización que admite estar en crisis mientras asegura que el contexto en el que opera le resulta favorable para crecer? A primera vista, parece una contradicción. Sin embargo, un análisis más profundo revela que estas situaciones pueden coexistir y, de hecho, complementarse.

Las crisis no siempre significan cambios negativos. Más bien, representan una interrupción que exige una respuesta activa y transformadora. Como decía Gertrude Stein, “una crisis es siempre lo mismo”. Lo que cambia no es la naturaleza de la crisis, sino la manera en que sus factores se alinean y cómo respondemos como individuos, colectivos y organizaciones. Es en esa respuesta donde se define la verdadera naturaleza de una crisis: puede ser una caída o una oportunidad de reinvención.

Hoy, las industrias se enfrentan a un entorno global y a condiciones locales en las que las reglas del juego están siendo cuestionadas y reescritas. Este escenario no es opcional; las organizaciones deben innovar para adaptarse. Reinventarse no es un lujo, es una necesidad. La disrupción, lejos de ser una anomalía, es ahora la norma, y los que no logren ajustar sus estrategias quedarán rezagados.

En este marco, la crisis deja de ser un problema y se convierte en un motor de cambio. La redefinición de las reglas abre un abanico de posibilidades para explorar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de trabajo y, en última instancia, nuevas maneras de generar valor.

Un ejemplo claro de esta dinámica se encuentra en el sector salud, que atraviesa una crisis global. En todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, los sistemas de salud enfrentan desafíos estructurales: envejecimiento poblacional, costos crecientes, demandas sociales más complejas y, en algunos casos, la falta de innovación. Y sin embargo, esta crisis también está acelerando avances significativos. Muchos de ellos, como la adopción de la telemedicina, la inteligencia artificial en el diagnóstico y el diseño de sistemas de atención más preventivos que reactivos son solo algunas de las respuestas instrumentales de un sistema que busca hallar una nueva forma de funcionamiento.

Este caso ilustra que una crisis no es el fin, sino un punto de inflexión. En el contexto adecuado, puede ser el impulso necesario para construir algo mejor. Y aquí radica la paradoja: los mismos factores que generan incertidumbre pueden ser los que habiliten el crecimiento.

El gran desafío de las organizaciones es aprender a moverse en esta aparente contradicción. Reconocer la crisis no como un síntoma de debilidad, sino como una invitación al cambio. Y, al mismo tiempo, leer el contexto de manera estratégica para identificar dónde están las oportunidades de evolución.

La clave, entonces, está en la capacidad de transformar el “borrón y cuenta nueva” en una narrativa de progreso. Esto implica algo más que innovación tecnológica; requiere un cambio cultural dentro de las organizaciones. Abrazar la agilidad, fomentar la colaboración y asumir riesgos calculados se convierten en los pilares fundamentales para prosperar en tiempos de incertidumbre, a la vez que se construyen nuevas reglas de juego para el sector.

Finalmente, es importante recordar que las crisis no son eternas, pero su impacto sí puede serlo. Por eso, lo que realmente define a las organizaciones no es si atraviesan una crisis, sino cómo la enfrentan. Aquellos que sepan transformar la disrupción en oportunidad estarán mejor posicionados para no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo en constante cambio y que mejor que siendo protagonistas de la creación de las nuevas reglas del juego. El primero que logre innovar y sea aceptado por los clientes, será el que haya logrado instalar las nuevas reglas del mercado.

El autor es socio de Olivia